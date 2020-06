Venus Williamsová slaví čtyřicetiny a stále touží po velkých titulech. Do 80 let asi hrát nebudu, ale ještě končit nechci

Venus Williamsová dnes slaví čtyřicetiny. Jedna z nejúspěšnějších tenistek současnosti má na kontě sedm grandslamových titulů, z nichž pět slavila na nejslavnějším turnaji světa, čtyři zlaté medaile z olympijských her a 11 týdnů strávených na postu světové jedničky. Přestože by tenisovou raketu klidně už před lety mohla pověsit na hřebík, stále má chuť pokračovat a zkusit ještě zabojovat o splnění svých snů.

Venus se narodila 17. června 1980 v kalifornském Lynwoodu. Otec a trenér v jedné osobě Richard Williams poprvé mladičkou Venus přivedl na profesionální okruh v říjnu roku 1994 na turnaji v Oaklandu. Čtrnáctiletá dívka v prvním kole porazila krajanku Staffordovou a v druhém nastoupila proti Španělce Arantxe Sánchezové-Vicariové. Nad tehdejší světovou dvojkou vyhrála první set a v druhém vedla 3-1. Ačkoliv nakonec prohrála, tenisový svět právem zbystřil.

V únoru 2002 se Venus splnil sen, usedla na trůn světové jedničky. Vydržela na něm 11 týdnů, než ji vystřídala mladší sestra Serena. V témže roce získala zlaté medaile na olympiádě v Sydney ve dvouhře a se svou sestrou Serenou i ve čtyřhře. Další olympijské zlato získala se Serenou na OH v letech 2008 a 2012. Na další olympiádě vybojovala stříbro ve smíšení čtyřhře. Se Serenou vyhrála také 14 grandslamů ve čtyřhře.

Venus vyhrála celkem 49 turnajů WTA. Na grandslamu dala o sobě naposledy výrazněji vědět v roce 2017, kdy se probojovala do finále Australian Open. V ženském tenise vydělala historicky druhou nejvyšší finanční částku za první Serenou (téměř 42 milionů dolarů).

The great @venuseswilliams turns 40 today



What a career it's been... pic.twitter.com/dyJxcoSImz — Wimbledon (@Wimbledon) June 17, 2020

I ve 40 letech má Venus o co bojovat. Ráda by totiž zkompletovala sbírku všech grandslamových trofejí. Pětinásobné královně Wimbledonu a dvojnásobné šampionce domácího US Open stále chybí trofej pro vítězku podniků velké čtyřky v Melbourne a Paříži.

"Vždycky musíte mít sny, já je pořád mám. Pokud jste si všechny sny splnili, tak už buď nic nechcete, nebo jste mrtví. Nebyla jsem zase tak daleko od triumfů na French Open a Australian Open. Chybělo trochu štěstí, vždycky mi to o kousek uteklo," vzpomínala druhá nejstarší hráčka žebříčku WTA na finále Australian Open 2003 a 2017 a French Open 2002, pokaždé ji o titul připravila Serena.

Zatímco její mladší sestra se honí za rekordy, starší Venus stále hraje, protože tenis je její celoživotní láskou. Už jí to sice nejde jako dřív, v žebříčku jí patří až 67. místo, letos prohrála všechny tři zápasy, hraje obvykle jen velké turnaje a od roku 2011 bojuje se Sjögrenovým syndromem, nicméně láska k tenisu je silnější. Mnozí se domnívali, že by mohla kariéru ukončit na letošní olympiádě, která byla kvůli pandemii koronaviru přeložena na příští léto.

Venus ale ještě končit nehodlá. "Nemyslím si, že bych po olympiádě ukončila kariéru. Nevím, kdy skončím, uvidíme, jak se budu cítit. Asi mě nečeká tolik let na tour, kolik už mám za sebou. Asi nebudu hrát do 80 let, pokud teda pro mě nevymyslí zvláštní okruh," vtipkovala a dodala, že by mohla třeba zkusit padel.