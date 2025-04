Věřím, že se Menšík z toho kolotoče nezblázní. Roste z něj vynikající hráč, myslí si Novák

Jiří Novák (50) zná Jakuba Menšíka (19) odmala. Držitel sedmi titulů z okruhu ATP se exkluzivně pro Livesport Zprávy rozpovídal nejen o tom, v čem je Jakub lepší než konkurence, co je pro Jakuba největší škola, ale například i o reakci Novaka Djokoviče, když se spolu zase potkali.

Vy jste se s Jakubem Menšíkem v Miami zvládli i krátce vidět. Co říkáte na Jakubův příběh?

Já jsem Kubu viděl jedině před začátkem turnaje. Opravdu mi říkal, že neví, zda vůbec nastoupí, protože má něco s kolenem. Na to, že v životě nevyhrál ATP turnaj a hned první titul vyhraje na tisícovce, a hlavně jakým stylem a jaké hráče porazil, to je úplně neskutečné, bomba. V 19 letech klobouk dolů, jak to zvládl. Navíc ve finále porazil Djokoviče. Finále může hráče trochu tzv. semlít, zvlášť když ještě nemá žádný titul na kontě. Tady je vidět, jak je Kuba silný v hlavě a psychicky. Roste z něho významný hráč.



V tenisovém klubu v Prostějově jste Jakuba viděl doslova vyrůstat. Co Vás na něm zaujalo?

Znám Jakuba odmalička. Všímal jsem si, že on měl hlavu velmi silnou. Za jakéhokoliv stavu si z toho nic nedělal. Už v době, kdy byl junior. Já jsem ho měl v týmu na Galeův pohár před pár lety. Viděl jsem ho hrát několik zápasů, i ve vypjatých situacích. Už tam bylo vidět, že má naprosto výjimečnou hlavu.



Psychika je pro tenis stěžejní…

Je to strašně důležité, protože, jak se říká, forhendy, bekhendy a servis umí hrát dalších tisíc hráčů, ale nakonec rozhodují drobnosti, detaily a hlava je k tomu nadmíru důležitá.

V čem je Jakub lepší než konkurence?

V juniorské kategorii nebyl samozřejmě tak vysoký, až nedávno narostl do výšky skoro dvou metrů, což je také neskutečné. Hlavně se výborně hýbe. Je to naprosto komplexní hráč, a když má ještě takové psychické nastavení, tak si myslím, že z něho roste opravdu vynikající hráč.



Kromě trenérů, kteří odvádí fantastickou práci, je dalším důležitým článkem rodina.

Rodina vždycky hraje tu největší roli, protože rodina ho přitáhla k tenisu, rodina mu odmalička dala zázemí. Nebavíme se teď o posledním roku, dvou, třech. V šesti, osmi, deseti letech ho někdo musel brát na tréninky, jezdit s ním po turnajích a tak dále. To je vždycky zadostiučinění celé rodiny a obětování se.



Idolem Jakuba je právě Novak Djokovič. Novak ho v roce 2022 po finále juniorského Australian Open pozval do svého tréninkového centra v Bělehradě, kde spolu trénovali. To musely být pro Jakuba drahocenné zkušenosti a především motivace do další práce.

Co se týká herních situací, tak za nás klasicky fungoval systém mazák a bažant. To znamená, že starší si vzal pod svá křídla mladšího a jednoduše ho učil. My jsme se to učili vždy na starších hráčích, na starší generaci a potom jsme zkušenosti předávali také. Bavili jsme se i s Berďou (Tomášem Berdychem), s Michalem Tabarou a Radkem Štěpánkem. Trénovali jsme spolu a navzájem jsme si předávali zkušenosti. Mužský tenis je nejvíce o sparingu a o tom, že člověk má možnost hrát s těmi nejlepšími hráči. Od nich si vezme nejvíce. Jakub se podíval, jak se v určité herní situaci Novak zachoval, jak to v ní zahrál a snaží se ho trochu napodobit. Hrát s nejlepšími hráči je vždy nejlepší škola.

Vy jste proti Djokovičovi sám hrál. Potkali jste se v Miami?

Já jsem proti Djokovičovi hrál dvakrát. Potkal jsem ho na turnajích za poslední rok a on mi říká: "Jiří, co tady děláš?" A já mu odpovídám: "Co já tady dělám? Co tady děláš Ty? Hráli jsme spolu před 19 lety a Ty tady pořád jsi."



Vítězstvím v Miami se Jakub dostal do nové pozice. Bude mít terč na zádech. Jak těžké bude ustát tlak a tuto pozici obhájit?

To je individuální. Já bych mu doporučil, ať zůstane sám sebou. Jak ho znám právě odmala, tak si myslím, že on se z toho kolotoče takzvaně nezblázní. Bude si v klidu dělat to svoje a půjde si za svými cíli. V tomto směru je naprosto v pohodě.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.