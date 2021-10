Veselý je potřetí během měsíce v semifinále a zahraje si o první letošní finále

CHALLENGER MOUILLERON-LE-CAPTIF - Jiří Veselý druhý týden po sobě postoupil na challengerech ve Francii do semifinále a vyrovnal své letošní maximum. V Mouilleronu-Le-Captif se do něj dostal poté, co ve čtvrtfinále vedl nad Němcem Matsem Moraingem 4-1 a soupeř vzdal. O první finále od loňského února se utká s domácím Halysem, nebo italským veteránem Seppim.