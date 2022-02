Veselý titul v Púne neobhájí a vypadne z Top 100. Českou jedničkou bude poprvé Macháč

Jiří Veselý byl dlouho stálým členem Top 100, ve které takřka nepřetržitě (kromě sedmi týdnů) figuroval od července 2013 do května 2019. V únoru 2020 se do ní vrátil po zisku titulu v indickém Púne a i když od té doby žádného významnějšího úspěchu vyjma loňského triumfu na challengeru nedosáhl a spíše se trápil, dva roky se v elitní stovce drží.



Mohou za to dočasně pozměněná pravidla kvůli covidu, díky kterým má body za předloňský triumf na kontě netradičně dva roky místo jednoho. Loni se totiž v Púne nehrálo a na 'lámání chleba' tak došlo až tento týden. A pokud chtěl 28letý rodák z Příbrami pozici v Top 100 udržet, musel porazit čtyři soupeře a titul obhájit.



A to se mu nepovedlo. Ač měl jako nasazená čtyřka v prvním kole volný los a největší favorit Rus Aslan Karacev byl už ze hry venku, dokázal vyhrát jen jeden zápas. Po včerejší výhře nad Španělem Bernabem Zapatou, která byla jeho první na okruhu ATP od loňského července, dnes nestačil na Emila Ruusuvuoriho.



22letý finský tenista byl v zápase suverénní při svém podání, po kterém předvedl vyhrál 21 výměn v řadě a ztratil pouze osm fiftýnů. Naopak Veselý přišel hned o svůj první servis, navíc trochu zbytečně. Český tenista při brejkbolu přerušil výměnu a vyžádal si 'jestřábí oko', to ale odhalilo milimetrovou teč míčku s lajnou.



Také ve druhé sadě Veselý brzy ztratil podání a manko nesmazal. Za stavu 3-5 odvrátil hrou servis-volej soupeřův první mečbol a vykřesal naději. Ruusuvuori ale na podání nezaváhal a po hodině a čtvrt zvítězil 6-3 6-4.

On a roll @EmilRuusuvuori through to his 2nd ATP semi-final of 2022 after a 6-3 6-4 win over reigning champion Jiri Vesely!#TataOpenMaharastra pic.twitter.com/ZT1Dp72Yl2 — Tennis TV (@TennisTV) February 4, 2022



Vítěz dvou turnajů ATP Veselý se tak ve světovém žebříčku propadne z 80. na zhruba 122. místo a opustí elitní stovku, která zaručuje start v hlavních soutěžích grandslamů. Novou českou jedničkou se poprvé stane 21letý Tomáš Macháč, aktuálně 116. hráč světa. V druhé světové stovce jsou ještě Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva.



Jediný finský tenista v Top 300 Ruusuvuori, který včera ve 2. kole vyřadil i druhého českého zástupce v soutěži Kopřivu, postoupil do semifinále popáté v kariéře a podruhé v sezoně. V lednu v Melbourne vypadl až s Rafaelem Nadalem. Letos s hráčem mimo Top 10 ještě neprohrál, na Australian Open padl po pětisetové bitvě s Félixem Augerem-Aliassimem.



O premiérové finále se 87. hráč světa Ruusuvuori utká s Kamilem Majchrzakem (h2h 1-0). 26letý Polák zdolal 6-2 6-7 6-4 druhého nasazeného italského teenagera Lorenza Musettiho, svou letošní bilanci vylepšil na 7-1 a do semifinále turnaje ATP postoupil poprvé v kariéře.

ANOTHER SHOCK



Kamil Majchrzak takes out second seed Musetti 6-2 6-7 6-4 to reach his first-ever ATP semi-final!#TataOpenMaharastra pic.twitter.com/ViqIt47OcE — Tennis TV (@TennisTV) February 4, 2022