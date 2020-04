VIDEO: Workout Barbory Krejčíkové v době přerušené sezony

Barbora Krejčíková měla v březnu krátce po přerušení sezony a návratu do Česka nařízenou čtrnáctidenní domácí karanténu. V dubnu už ale může udržovat své tělo a fyzickou kondici i ve venkovním prostředí, byť za omezených podmínek.



Nejvíce tréninkového času nyní tráví ve sportovním areálu gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, kde před pěti lety úspěšně složila maturitní zkoušku. A jelikož má teď spoustu volného času, rozhodla se ho krátit tvorbou krátkých videí.



"Ahoooooj, natočila jsem jeden ze svých tréninků a vytvořila jsem z něj krátké video. Ve videu nemám roušku, protože už ji sportovci při běhu nemusí mít. Zároveň jsem po celou dobu tohoto videa sama na hřišti. Kromě tréninku obsahuje video i trošku skryté zábavy, tak ji najdi a užij si ji,"napsala čtyřiadvacetiletá rodačka z Brna do popisku videa.



Majitelka dvou grandslamových titulů ze čtyřhry žen a dvou z mixu je aktuálně 13. deblistkou světa, pár měsíců strávila v pozici nejlepší deblistky světa. Ve dvouhře figuruje na 115. místě, před přerušením sezony pomýšlela na premiérový posun do Top 100.



Největšího letošního úspěchu Krejčíková dosáhla na Australian Open, kde prošla tříkolovou kvalifikací a přes Estonku Kaiu Kanepiovou se v hlavní soutěži dostala do 2. kola.