Viďmanová zpečetila debut v TOP 100 největším triumfem! Ve finále naprosto dominovala
Viďmanová – Aksuová 6:2, 6:3
Už několik týdnů se Viďmanová pohybovala těsně za hranicí elitní stovky žebříčku a na debut v nejvyšším patře jí stačil v Portugalsku včerejší postup do finále. Talentovaná česká hráčka se ovšem uchlácholit pokořením milníku nenechala a v neděli překonala další.
Ve finále deklasovala tureckou outsiderku Aksuovou a získala svůj největší kariérní titul. Bylo to finále na jednu bránu, které trvalo jen hodinu a 16 minut. Viďmanová čelila pouhým dvěma brejkbolům a o vlastní servis přišla jen jednou. Soupeřce naopak podání sebrala celkem pětkrát a měla k dispozici 11 brejkbolových příležitostí.
Ačkoli nebyl turnaj nijak extra kvalitně obsazen, narazila Viďmanová na jednu výraznou hrozbu. A sice bývalou světovou jednadvacítku Jil Teichmannovou ve čtvrtfinále. Švýcarka na nedávném French Open zaskočila Karolínu Muchovou.
Pro Viďmanovou se jedná o celkově osmý titul. Proti Aksuové přerušila sérii dvou porážek v soubojích o titul a dočkala se prvního triumfu po roce, přičemž finálovou bilanci vylepšila na osm výher a pět proher.
V živém žebříčku se Viďmanová posunula na 90. pozici. Teď by měla cílit na zlepšování svých výsledků na nejvyšším okruhu, na kterém v hlavních soutěžích zatím zaregistrovala pouhé jedno vítězství. Nyní si dá týden volna a následně si ve Wimbledonu poprvé vyzkouší hlavní fázi grandslamového turnaje.
Komentáře
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Ale mít ve finále 125' soupeřku co je v žebříčku na konci třetí stovky je dobrá klika.