Viďmanová zpečetila debut v TOP 100 největším triumfem! Ve finále naprosto dominovala

DNES, 17:11
Aktuality 7
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ - Darja Viďmanová si postupem do finále na podniku WTA 125 v Portugalsku zajistila premiérový posun do elitní stovky žebříčku a ve světovém pořadí si polepší ještě víc. Česká tenistka totiž nakonec turnaj vyhrála, když ve finále smetla 6:2, 6:3 Turkyni Aylu Aksuovou. Získala tak osmý a největší titul.
Profily hráčů
Vidmanova Darja
Aksu Ayla
Darja Viďmanová získala svůj největší titul (© ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer)

Viďmanová – Aksuová 6:2, 6:3

Už několik týdnů se Viďmanová pohybovala těsně za hranicí elitní stovky žebříčku a na debut v nejvyšším patře jí stačil v Portugalsku včerejší postup do finále. Talentovaná česká hráčka se ovšem uchlácholit pokořením milníku nenechala a v neděli překonala další.

Ve finále deklasovala tureckou outsiderku Aksuovou a získala svůj největší kariérní titul. Bylo to finále na jednu bránu, které trvalo jen hodinu a 16 minut. Viďmanová čelila pouhým dvěma brejkbolům a o vlastní servis přišla jen jednou. Soupeřce naopak podání sebrala celkem pětkrát a měla k dispozici 11 brejkbolových příležitostí.

Ačkoli nebyl turnaj nijak extra kvalitně obsazen, narazila Viďmanová na jednu výraznou hrozbu. A sice bývalou světovou jednadvacítku Jil Teichmannovou ve čtvrtfinále. Švýcarka na nedávném French Open zaskočila Karolínu Muchovou.

Pro Viďmanovou se jedná o celkově osmý titul. Proti Aksuové přerušila sérii dvou porážek v soubojích o titul a dočkala se prvního triumfu po roce, přičemž finálovou bilanci vylepšila na osm výher a pět proher.

V živém žebříčku se Viďmanová posunula na 90. pozici. Teď by měla cílit na zlepšování svých výsledků na nejvyšším okruhu, na kterém v hlavních soutěžích zatím zaregistrovala pouhé jedno vítězství. Nyní si dá týden volna a následně si ve Wimbledonu poprvé vyzkouší hlavní fázi grandslamového turnaje.

Výsledky turnaje WTA 125 ve Figueira da Foz

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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Mac
21.06.2026 18:03
to je zase fotka..
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tommr
21.06.2026 18:27
to si teda Darja opravdu nezaslouží ...
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tenisman1233
21.06.2026 18:40
Je pravda že fotka s trofejí by vypadala líp
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Diabolique
21.06.2026 19:01
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Kapitan_Teplak
21.06.2026 17:48

Ale mít ve finále 125' soupeřku co je v žebříčku na konci třetí stovky je dobrá klika.
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Preview.lover
21.06.2026 18:16
někomu se poštěstí mít soupeřku z druhé stovky i ve finále GS
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Otmar
21.06.2026 17:47
Toto je významný úspěch, v rámci dneška bude možná přehlédnut a to by byla chyba. Dobře, Darjo, velmi dobře!
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