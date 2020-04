Virtuální madridský turnaj už má polovinu účastníků. Přibyli Monfils, Fognini, Azarenková a Keysová

Mutua Madrid Open Virtual Pro už má potvrzeno polovinu z celkového počtu 32 účastníků. Za poslední týden se přihlásili antukový král Rafael Nadal, Andy Murray, Lucas Pouille, John Isner, Karen Chačanov, David Goffin, loňská vítězka Kiki Bertensová, Angelique Kerberová, Carla Suárezová, Fiona Ferrová, Kristina Mladenovicová a Eugenie Bouchardová.

Jejich novými soupeři budou Gaël Monfils, Fabio Fognini, dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková a finalistka US Open 2017 Madison Keysová.

"Během pandemie hraju hodně videoher, takže se těším, až se utkám se svými kolegy. Nejenže zase budeme soupeřit, ale ještě tím přispějeme na dobrou věc," řekl aktuálně devátý hráč světa Monfils.

"Na virtuální turnaj se velmi těším, protože si se svými soupeřkami můžu zahrát alespoň ve videohře. Je to skvělá příležitost a doufám, že si fanoušci naše zápasy užijou," uvedla Azarenková.

