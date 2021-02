Vítězně v Melbourne začaly Vondroušová a Kvitová. Siniaková neudržela náskok setu a brejku

Markéta Vondroušová za sebou nemá vůbec úspěšnou sezonu. Loni dokázala vyhrát jen osm z 18 duelů a do letošního tenisového roku vstoupila těsnou porážkou na lednové akci v Abú Zabí. Podstatně lépe si vede v Melbourne Parku, kde si na generálce zahrála semifinále a dnes úspěšně vstoupila do úvodního grandslamu sezony Australian Open.

Se svým dnešním výkonem ale určitě spokojená nebude. S výsledkově se trápící Rebeccou Petersonovou totiž prohrávala už 2-6 1-3 a musela dohánět manko setu a brejku. Po srovnání skóre na 3-3 získala Vondroušová mírnou převahu, ale zápas si sama zbytečně komplikovala, když druhou i rozhodující sadu dokázala dopodávat až na druhý pokus. Nasazená Češka zvítězila až po téměř dvouapůlhodinovém boji 2-6 7-5 7-5. V úvodu na ni prý dolehla tíha významného turnaje.

"Grandslam je něco jiného, než když jsme tady hráli týden předtím. Ale asi na každého ta první kola takhle trochu dopadnou, protože jsem chtěla fakt vyhrát. Pak jsem se do toho dostala a bylo to lepší," popisovala Vondroušová Radiožurnálu. Nebyla na tom ideálně zdravotně. "Táhla mě třísla, takže to bylo všelijaké, ale pak jsem se dostala do zápasu a snažila jsem se bojovat o každý míč," uvedla jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova, jež vyhrála třetí třísetový duel po sobě.

"Je to takové, že nehraju celý zápas svou hru na 100 procent, není to úplně nejlepší. Ale nějak se z toho dostanu. Je to hrozně důležité, protože jsem minulý rok pořád prohrávala tříseťáky a už jsem z toho byla strašně špatná. A teď jsem vyhrála už třetí, nebo kolikátý. Takže je to určitě pro mě super," dodala předloňská finalistka Roland Garros.

Vondroušová postupem do druhého kola vyrovnala své melbournské maximum. O jeho překonání se popere s Rebeccou Marinovou (H2H 1-0).

Kanadská kvalifikantka, která se v posledních letech musela vyrovnat se smrtí otce, depresemi a zdravotními problémy, dnes porazila 6-0 7-6(9) domácí Kimberly Birrellovoua vyhrála svůj první zápas v hlavních soutěžích grandslamů od Wimbledonu 2011.

Zatímco Vondroušová zlikvidovala manko setu a brejku, Kateřina Siniaková o set a brejk vedla. Jenže náskok neudržela a s Fionou Ferrovou i kvůli 71 nevynuceným chybám prohrála 7-6(5) 2-6 4-6. Rodačka z Hradce Králové, jež si na konci loňské sezony zahrála finále na akci ITF v Dubaji, tak prohrála i druhý letošní zápas a znovu padla ve třech setech.

Siniaková před startem úvodního grandslamu sezony startovala v Melbourne na generálce. Zatímco ve čtyřhře po boku Barbory Krejčíkové získala titul, ve dvouhře skončila hned v prvním kole na raketě Angelique Kerberové. Konkrétně na Australian Open nepřešla přes první kolo už třetím rokem po sobě.

Jako poslední z tria českých tenistek dnes do turnaje vstoupila Petra Kvitová a svůj úvodní zápas zvládla. Česká finalistka z roku 2019 v Margaret Court Areně porazila 6-3 6-4 Belgičanku Greetju Minnenovou, byť ve druhém setu prohrávala 1-4.

Třicetiletá Kvitová vlétla do duelu s belgickou kvalifikantku ve velkém stylu a rychle vedla 5-1. Pak sice poprvé v zápase ztratila podání, ale první set bez problémů dotáhla do vítězného konce.

V úvodu druhé sady Kvitová ztratila servis a následně prohrávala 1-4, ale prodloužení zápasu nepřipustila. Vyhrála pět her za sebou a za 81 minut hry měla splněno.

"Ve druhém setu jsem měla trochu problémy. Nefungoval mi servis, ztratila jsem koncentraci. Bylo těžké se do hry vrátit, ale povedlo se a jsem za to ráda," komentovala Kvitová.

V druhém kole narazí na Rumunku Sorenu Cirsteaovou, kterou v pěti ze sedmi vzájemných zápasů porazila. Naposledy se utkaly v roce 2016 ve Wimbledonu.

Až v úterý do Australian Open vstoupí Karolína Plíšková, její sestra Kristýna, Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková a Marie Bouzková.