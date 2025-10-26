Vítězný návrat. Dimitrov si poradil s Mpetshi Perricardem a v Paříži postupuje
Mpetshi Perricard – Dimitrov 6:7, 1:6
Svůj poslední zápas odehrál Dimitrov v osmifinále Wimbledonu, kdy vedl nad Jannikem Sinnerem 2:0 na sety, ale musel kvůli zranění prsního svalu odstoupit. Dlouhá pauza se ale na bulharském tenistovi nepodepsala.
Dimitrov začal svůj duel s Mpetshi Perricardem aktivně a po svém úvodním zvládnutém gamu na podání dostal domácího tenistu na jeho servisu do problémů.
Rodák z Lyonu, který na svého soupeře pálil i druhá podání rychlostí dosahující téměř 200 kilometrů za hodinu, musel v osmiminutovém gamu odvracet setbol. Nebezpečí ale zažehnal a srovnal krok. Mladý Francouz si stejnou situaci zopakoval i při svém dalším gamu na podání, opět si ale poradil.
Zápas tenistů, kteří sázejí na jednoručný bekhend, přinesl dramatickou zápletku i v páté hře, kdy musel dva brejkboly pro změnu odvracet Dimitrov.
V dalším průběhu první sady už si oba tenisté svá podání bez problémů drželi, o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Bulharský tenista začal tie-break mnohem lépe. Vypracoval si dva minibrejky, dostal se do vedení 5:2, navíc měl k dobru dvě podání. Nevynucenými chybami však o obě přišel a vedl již jen o bod. Francouz ale nabídnuté příležitosti nevyužil, tie-break ztratil poměrem 5:7 a Dimitrov šel po hodině a osmi minutách hry do vedení 1:0 na sety.
Povzbuzený úspěchem vstoupil rodák z Chaskova výborně i do druhého setu, když poprvé v zápase prolomil Francouzovo podání, brejk následně potvrdil a šel do vedení 2:0.
Prohraný servis se na hře Mpetshi Perricarda promítl i v následujícím průběhu. Domácí tenista vzápětí neudržel ani své další podání a prakticky přišel o jakoukoli šanci na případný obrat v zápase.
Zkušený Bulhar si už výborně rozehraný zápas nenechal ujít. Na svém podání nezaváhal ani jednou, naopak svého soupeře ještě jednou brejkl a utkání dovedl za hodinu a 36 minut k pohodové výhře 7:6, 6:1.
