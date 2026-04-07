Vítězný návrat Plíškové! V Linci nasázela 16 es a zastavila rozjetou kvalifikantku
Plíšková – Sasnovičová 6:4, 6:4
Sasnovičová si zajistila účast v hlavní soutěži v Linci po jasných výhrách nad Lindou Fruhvirtovou a Anhelinou Kalininovou, když v obou zápasech ztratila dohromady jen šest gemů. A v podobném duchu vstoupila i do zápasu s Plíškovou. Své podání si bez problémů uhlídala čistou hrou a následně to byla ona, kdo jako první vzal soupeřce servis.
Brejk však běloruská tenistka potvrdit nedokázala, Plíšková využila druhou možnost na prolomení soupeřčina servisu. Na svém podání vzápětí bývalá světová jednička nezaváhala a bylo vyrovnáno. Plíškové postupem času začaly výborně vycházet returny, kterými dostávala svou soupeřku do velké defenzivy. To se také vzápětí potvrdilo, když znovu uspěla na příjmu a otočila průběh prvního dějství.
Až poté rodačka z Minsku zastavila sérii tří ztracených her, prolomila Češce servis a srovnala na 3:3. Klíčový moment přišel za stavu 4:4, kdy nervózně působící Sasnovičová darovala své soupeřce servis a Plíšková šla podávat na vítězství v prvním setu. Žádné problémy už dvojnásobná grandslamová finalistka nepřipustila, sadu i díky výbornému podání dovedla k výhře 6:4 a po 41 minutách šla do vedení.
Plíšková se i v úvodu druhého setu mohla opřít o tradičně výborný servis, který ji pomohl dostat se ze stavu 0:30 a srovnat na 1:1. Češka měla v tento moment více než 70 % úspěšnost na první podání, připsala si šest es. Bývalá 29. hráčka světa byla úspěšnější, pokud se forhendových winnerů týká, obrovské trápení ale prožívala na servisu, kdy soupeřce pomáhala dvojchybami v klíčových momentech. To se potvrdilo i ve třetí hře, kdy přišla o podání a Plíšková vedla 2:1. Češka ale ani přes vedení 40:15 brejk nepotvrdila a i díky dvojchybě nechala soupeřku vyrovnat.
V pátém gamu Sasnovičová odvrátila dva brejkboly v řadě a i díky celkově třetímu esu se dostala do vedení. V následující hře Plíšková zvládla uběhat i dlouhou výměnu a upravila skóre na 3:3. Náskok brejku si znovu vypracovala po skvělém bekhendovém kraťasu. Vstup do osmé hry se jí vůbec nepovedl. Tři šance soupeřky však smazala třemi esy v řadě a podání si udržela. Za stavu 5:4 Plíškovou zvládla zápas dopodávat čistou hrou a ukončila ho svým 16. esem po hodině a 26 minutách hry.
Plíšková v Linci odehrála první zápas po téměř dvou měsících. Naposledy se na kurtech představila na tisícovce v Dauhá, kde vyřadila obhájkyni titulu a světovou čtyřku Amandu Anisimovovou. V osmifinále proti pozdější šampionce Karolíně Muchové si však zranila koleno a po sedmi gamech musela vzdát. Následně zrušila start na obou amerických tisícovkách v Indian Wells i Miami. V osmifinále narazí na obhájkyni titulu a nasazenou dvojku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Klíčovým momentem zápasu byla ta 3 esa v řadě za stavu 4:3 0:40. Pak už bylo jasný že to Karolína dopodává ...
Hlavne nektere antukove turnaje po Wimbledonu, tak 15 let zpet.... jako co tam se delo... a holky (ne)delaly, tak proti tomu ta Bogota byl top turnaj,... :-D
Na druhou stranu slysis dobre ty udery,... tazek co bychom s puckami chteli...ze... ja bych rekl jeste nadstandart....nesouhlasim, ze ta Sasnovic hrala jak mentalne postizena... proste ji obcas utikaly udery z BH, co jsem videl... tak hraly na lajny... a ani se jim nedivim, co tam chces v te telocvicne delat, kde to je jak na hrbitove... ;-)
Aspon skouknu lepe kvalifikaci na Pariz... no, aspon prvni kolo.
Musim rict, ze Ruben hral nejen na saku uzasne v tom zapase... v roce 2008 by me pochopitelne nejen nenapadlo trcet na antuce, a to je outdoor, ale uz vubec s Hidalgem a Federerem... je fajn ze jsou takova opacka... skvely zapas... jestli mas moznost, doporucuji... je tam prostrih, neni uplne cely, jen top casti...
navzdory tomu, ze Plisa uz asi z posledniho mele...