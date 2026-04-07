Vítězný návrat Plíškové! V Linci nasázela 16 es a zastavila rozjetou kvalifikantku

DNES, 20:45
WTA LINEC - Karolína Plíšková (34) se po téměř dvou měsících vrátila na kurty vítězně. Na antukové pětistovce v Linci zastavila rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou. Bývalá světová jednička si v zápase pomohla i 16 esy a zvítězila za necelou hodinu a půl 6:4, 6:4. Připsala si tak první vítězství od skalpu Amandy Anisimovové v Dauhá. V osmifinále narazí na obhájkyni titulu a nasazenou dvojku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Plíšková Karolína
Sasnovich Aliaksandra
Karolína Plíšková v boji o postup do druhého kola (@ Noushad Variyattiyakkal / Zuma Press / Profimedia)

Plíšková – Sasnovičová 6:4, 6:4

Sasnovičová si zajistila účast v hlavní soutěži v Linci po jasných výhrách nad Lindou Fruhvirtovou a Anhelinou Kalininovou, když v obou zápasech ztratila dohromady jen šest gemů. A v podobném duchu vstoupila i do zápasu s Plíškovou. Své podání si bez problémů uhlídala čistou hrou a následně to byla ona, kdo jako první vzal soupeřce servis.

Brejk však běloruská tenistka potvrdit nedokázala, Plíšková využila druhou možnost na prolomení soupeřčina servisu. Na svém podání vzápětí bývalá světová jednička nezaváhala a bylo vyrovnáno. Plíškové postupem času začaly výborně vycházet returny, kterými dostávala svou soupeřku do velké defenzivy. To se také vzápětí potvrdilo, když znovu uspěla na příjmu a otočila průběh prvního dějství.

Až poté rodačka z Minsku zastavila sérii tří ztracených her, prolomila Češce servis a srovnala na 3:3. Klíčový moment přišel za stavu 4:4, kdy nervózně působící Sasnovičová darovala své soupeřce servis a Plíšková šla podávat na vítězství v prvním setu. Žádné problémy už dvojnásobná grandslamová finalistka nepřipustila, sadu i díky výbornému podání dovedla k výhře 6:4 a po 41 minutách šla do vedení.

Plíšková se i v úvodu druhého setu mohla opřít o tradičně výborný servis, který ji pomohl dostat se ze stavu 0:30 a srovnat na 1:1. Češka měla v tento moment více než 70 % úspěšnost na první podání, připsala si šest es.  Bývalá 29. hráčka světa byla úspěšnější, pokud se forhendových winnerů týká, obrovské trápení ale prožívala na servisu, kdy soupeřce pomáhala dvojchybami v klíčových momentech. To se potvrdilo i ve třetí hře, kdy přišla o podání a Plíšková vedla 2:1. Češka ale ani přes vedení 40:15 brejk nepotvrdila a i díky dvojchybě nechala soupeřku vyrovnat.

V pátém gamu Sasnovičová odvrátila dva brejkboly v řadě a i díky celkově třetímu esu se dostala do vedení. V následující hře Plíšková zvládla uběhat i dlouhou výměnu a upravila skóre na 3:3. Náskok brejku si znovu vypracovala po skvělém bekhendovém kraťasu. Vstup do osmé hry se jí vůbec nepovedl. Tři šance soupeřky však smazala třemi esy v řadě a podání si udržela. Za stavu 5:4 Plíškovou zvládla zápas dopodávat čistou hrou a ukončila ho svým 16. esem po hodině a 26 minutách hry.

Plíšková v Linci odehrála první zápas po téměř dvou měsících. Naposledy se na kurtech představila na tisícovce v Dauhá, kde vyřadila obhájkyni titulu a světovou čtyřku Amandu Anisimovovou. V osmifinále proti pozdější šampionce Karolíně Muchové si však zranila koleno a po sedmi gamech musela vzdát. Následně zrušila start na obou amerických tisícovkách v Indian Wells i Miami. V osmifinále narazí na obhájkyni titulu a nasazenou dvojku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Linci

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

Kapitan_Teplak
07.04.2026 22:55
Po dvou měsících dost překvapivé
Georgino
07.04.2026 23:04
Kdo by to holky řek
Ladi
07.04.2026 22:41
Je to velké překvapení. Karolina ale hrála skutečně dobře a výhru si zasloužila . Bylo by to hezké,kdyby se dostala do staré formy. Přeji hodně úspěchů.
tommr
07.04.2026 22:27
Karolína příjemně překvapila. Takovej výsledek jsem nečekal ani ve snu .... smile
Klíčovým momentem zápasu byla ta 3 esa v řadě za stavu 4:3 0:40. Pak už bylo jasný že to Karolína dopodává ...
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 22:19
Velká gratulace Káje! Nečekaně vítězný návrat na pětistovce
EllNino
07.04.2026 22:16
16 es no wow :) Karo zvládla hodně slušně
Davor1
07.04.2026 22:17
Hodne slušne? Aj si videl ten zápas? Však tá Sasnovič hrála ako mentálne postihnutá, alebo totálne ožratá, to bol jeden z najhorších výkonov čo som v tenise videl za vyše 20 rokov :D
EllNino
07.04.2026 22:19
Viděl jsem asi i horší tenis, nějak jsem ji neřešil, nikdy mě moc nebavila :)) Bylo to čistě o Plechovce
sojka1
07.04.2026 22:24
divala jsem se vlastne az na druhy set, ale chtela jsem taky napsat, ze predstaveni Kaji na servisu bylo velmi pusobive, Sasa slaba, ale porad je to antuka, pro Kaju tezka na navrat ... :-)
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 22:24
že ty ses nedíval na Bogotu
Davor1
07.04.2026 22:41
Tak to čo hralo v Bogote by som ani nenazýval profi tenistkami, plus tá nadmorská výška, to bola skôr taká paródia na tenis. Ale tú Sasnovič som považoval za solídnu tenistku, tie časy už sú ale zrejme dávno preč...
Vlk-v-trave
07.04.2026 22:53
V historii jsem videl mnohem drsnejsi sra*ky nez Bogotu, to bylo jeste top...v porovnani s nekteryma akcema... jste rozmlsani... a prehlceni temi agresivnimi udery,...:-))
Hlavne nektere antukove turnaje po Wimbledonu, tak 15 let zpet.... jako co tam se delo... a holky (ne)delaly, tak proti tomu ta Bogota byl top turnaj,... :-D
Vlk-v-trave
07.04.2026 22:40
Co bys chtel po zapase, ktery se hraje na antuce v telocvicne...;-) trochu jine sportovni odvetvi... ja to sice nevydrzel, ale spis kvuli indooru a antuce, pro me je ta kombinace smrtelna,... a jeste k tomu jak je ta telocvicna prazdna... takze jsem skoukl nejake casti... zapasu...
Na druhou stranu slysis dobre ty udery,... tazek co bychom s puckami chteli...ze... ja bych rekl jeste nadstandart....nesouhlasim, ze ta Sasnovic hrala jak mentalne postizena... proste ji obcas utikaly udery z BH, co jsem videl... tak hraly na lajny... a ani se jim nedivim, co tam chces v te telocvicne delat, kde to je jak na hrbitove... ;-)
Davor1
07.04.2026 22:52
Ja zase nesúhlasím, že v tej hale sa nedá hrať pekný tenis. Videl som poobede mladučkú Lilly Tager a tá hrala krásne, ešte aj jednoručný BH, super sa na to pozeralo. Sasnovič naopak vyzerala, ako keby nechala mozog pred zápasom niekde v šatni...
Davor1
07.04.2026 22:54
Trochu som jej skomolil meno, volá sa Lilli Tagger a hrá naozaj parádne, do budúcna to asi bude jediný jednoručný BH na top úrovni v ženskom tenise...
Vlk-v-trave
07.04.2026 23:04
Ale jo... muze i byt... jenze v tom duelu jsem mel jiny zajem... ;-)
Aspon skouknu lepe kvalifikaci na Pariz... no, aspon prvni kolo.
Vlk-v-trave
07.04.2026 23:02
Jako myslis ten zapas s Pavlinkou? Jooo, to byla teprve prda... hlavne z te strany Pavly... ta hrala nejen jak mentalne postizena, ta ted hraje totalni psycho furt...takze behem zapasu trpim jak hovado :-D hlavne koukat na fh, a ted ten pohyb na te antuce dneska... to bylo strasne.... za me se neda... neda... asi i proto, ze mam to srovnani... vim jak dokazala hrat...;-D To mi proboha ani nepripominej...:-D
Davor1
07.04.2026 23:15
Tak Pavlina drží basu so Štefanosom, nechce ho nechať zachvíľu hrať tie kvalifikácie samého Ale tak reálne, ona už má vrchol kariéry ďaleko za sebou, to už sa nikdy nevráti. Ženy väčšinou majú to obdobie herneho primu oveľa kratšie ako muži a keď sa k tomu pridajú chronické zdravotné problémy, tak je hotovo. U Badosy už je hotovo, bohužiaľ. Očakávam čoskoro koniec.
Vlk-v-trave
07.04.2026 22:48
Nastesti na Tennis TV se vraceji k nekterym zapasum z MC, vybral jsem si Federer x Hidalgo 2008... Ano, jak to porovnam s timhle :-))) Tak se da napsat ledascos...

Musim rict, ze Ruben hral nejen na saku uzasne v tom zapase... v roce 2008 by me pochopitelne nejen nenapadlo trcet na antuce, a to je outdoor, ale uz vubec s Hidalgem a Federerem... je fajn ze jsou takova opacka... skvely zapas... jestli mas moznost, doporucuji... je tam prostrih, neni uplne cely, jen top casti...
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 22:23
na antuce!? Vzpomněla si na Ace Queen.
volejman
07.04.2026 22:15
Karolína esy nešetřila, i z druhých podání. Jako za dobrých starých časů.
com
07.04.2026 22:13
už sem tu i se srdíčkama smilesmilesmile
cabuna
07.04.2026 22:22
Kuba4Win
07.04.2026 22:12
Gratulace
PTP
07.04.2026 22:01
Kája to furt mydlí se starejma vymlácenejma Babolatkama s mašličkou.
PTP
07.04.2026 21:31
Nekouká se na to moc dobře
Mantra
07.04.2026 21:32
Ztráta času. Už mrknu jen na skóre
tenisman1233
07.04.2026 21:39
Kouká se na to jako,když hraje Karolína na antuce.
sojka1
07.04.2026 22:04
Kaja ma bezecky ubor, tak cekali atletiku.... ;-) ale ted obzivla.... :-))
tenisman1233
07.04.2026 21:26
Na další BB zahrála opět Sasnovich debl.
Mantra
07.04.2026 21:24
Hmhm první sada za Pixlou?
jeronym
07.04.2026 20:59
Belorusku ceka v rakouskem stadtu ceske Hölle,
navzdory tomu, ze Plisa uz asi z posledniho mele...
Mantra
07.04.2026 20:55
To bude masochistycká podívaná
Oin
07.04.2026 20:59
Budeme ?
