Vondroušová a Bouzková v Římě vyřadily hráčky Top 10, v osmifinále je i Muchová

Markéta Vondroušová na pátém ze šesti posledních turnajů vyhrála tři zápasy v hlavní soutěži. V Římě si po estonské veteránce Kaie Kanepiové a bývalé vítězce US Open Biance Andreescuové poradila i se světovou osmičkou Mariou Sakkariovou.



23letá Češka vstoupila do prvního vzájemného duelu brejkem. Za stavu 5-3 sice nevyužila dva setboly a vinou ztráty sedmi míčků v řadě a poprvé ztratila servis, ale pak další zaváhání nepřipustila a zvítězila 7-5 6-3. Hráčku Top 10 porazila potřetí v řadě.



Vondroušová hraje v italské metropoli počtvrté, při premiéře v roce 2019 došla do čtvrtfinále a o rok později ještě o kolo dál. Letos si o místo mezi osmičkou nejlepších zahraje s další členkou elitní desítky - vítězkou loňského Wimbledonu a finalistkou letošního Australian Open Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu (h2h 1-0).







Marii Bouzkové se letos příliš nedařilo a až v Římě poprvé v sezoně na okruhu WTA vyhrála dva zápasy. Po Katy McNallyové si dnes překvapivě poradila i s další Američankou Coco Gauffovou, světovou pětku a finalistku loňského French Open zdolala 4-6 6-2 6-2.



24letá Češka v úvodním setu třikrát neudržela servis, ovšem ve zbytku zápasu už na rozdíl od soupeřky na podání nezaváhala. Gauffové naopak v každé sadě servis dvakrát prolomila a stejně jako vloni v Cincinnati přes Američanku postoupila.



Hráčku Top 10 porazila posedmé v kariéře a poprvé od loňského června. Přes členku Top 5 postoupila potřetí, ale poprvé jí k tomu soupeřka nepomohla skrečí a sama musela proměnit mečbol.



O třetí čtvrtfinále na akci WTA 1000 si čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu zahraje s Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 2-2).



Karolína Muchová v areálu Foro Italico otočila druhý duel s domácí tenistkou za sebou. Poté co ve 2. kole odvrátila mečbol proti Martině Trevisanové, dnes v úvodním setu proti Camile Giorgiové prohrávala 1-5 a postupně čelila celkem sedmi setbolům.



26letá česká reprezentantka ale dokázala vyrovnat a vynutit si tie-break, který získala v poměru 7-4. Ztrátou podání pak sice vstoupila i do druhé sady, tentokrát ale dokázala okamžitě zareagovat, odskočila do vedení 4-1 a zápas už si pohlídala.



Bývalá světová devatenáctka Muchová od loňského US Open už na 10 turnajích WTA v řadě vyhrála alespoň jeden zápas a na třetí z pěti posledních akcí postoupila minimálně přes tři soupeřky. Díky stabilní formě se můžeš těšit na návrat do elitní padesátky světového žebříčku.



O postup do již čtvrtého letošního čtvrtfinále si Muchová, která od Australian Open 2021 čeká na semifinále, zahraje se Španělkou Paulou Badosaovou (h2h 1-0).



Jedinou neúspěšnou Češkou ve dvouhře dnes byla Barbora Krejčíková. Vítězka předloňského French Open v úvodu souboje s šampionkou pařížského grandslamu z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou vedla 5-1, ale od té chvíle už uhrála jen jeden game.



První set 13. hráčka světa Krejčíková ztratila v tie-breaku a ve druhém pak uhrála už jen šest míčků, aby po 25 minutách od Lotyšky dostala kanára. Ve 30. letošním zápase utrpěla 10. porážku, poosmé nestačila na členku Top 20.



I svou druhou soupeřku v Římě deklasovala světová jednička Iga Šwiateková. Po dvou nadělení dvou kanárů Anastasii Pavljučenkovové dnes vyhrála 12 gamů v řadě i proti Ukrajince Lesje Curenkové, kterou přehrála 6-2 6-0.



V osmifinále se dvojnásobná polská obhájkyně titulu střetne s Donnou Vekičovou (h2h 3-0). Chorvatka po obratu zdolala 2-6 7-6 6-2 Ljudmilu Samsonovovou.





• WTA 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 3.572.618 eur

nedělní výsledky (14. 05. 2023) • Dvouhra - 3. kolo • Vondroušová (ČR) - Sakkariová (9-Řec.) 7-5 6-3 Bouzková (27-ČR) - Gauffová (6-USA) 4-6 6-2 6-2 Muchová (ČR) - Giorgiová (It.) 7-6(4) 6-2 Ostapenková (20-Lot.) - Krejčíková (10-ČR) 7-6(2) 6-0 Šwiateková (1-Pol.) - Curenková (Ukr.) 6-2 6-0 Rybakinová (7-Kaz.) - Kalinská (-) 4-3 / skreč K. Kasatkinová (8) - Grabherová (Rak.) 7-5 4-6 7-6(2) Vekičová (21-Chorv.) - Samsonovová (16) 2-6 7-6(5) 6-2 Keysová (19-USA) - Azarenková (14) bez boje Badosaová (Šp.) - Kosťuková (32-Ukr.) 6-4 6-2 • Čtyřhra - 2. kolo • Matteková-Sandsová/Bouzková (USA/ČR) - N. Kičenoková/Zimmermannová (Ukr./Belg.) 6-4 6-2 • Čtyřhra - 1. kolo • Vondroušová/Linetteová (ČR/Pol.) - Hao-Ching Chan/Latisha Chan (Tchaj-wan) 7-6(7) 4-6 12-10 Alexandrovová/Potapovová (-) - Kolodziejová/Zvonarevová (ČR/-) 7-5 6-2