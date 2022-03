Vondroušová i Kvitová se po zranění vrátily vítězně, Bouzková vyřadila Pegulaovou

Markéta Vondroušová se v Indian Wells představila tři týdny po odstoupení z turnaje v Dubaji, kde kvůli zranění pravého přitahovače nenastoupila k zápasu o postup do finále.



Menší herní výpadek ji o formu nepřipravil. V Kalifornii odstartovala hladkou výhrou 6-1 6-3 nad Polkou Magdalenou Fręchovou a připsala si sedmou výhru v řadě.



Ve třetím kole se 22letá Češka, čtvrtfinalistka z roku 2019, střetne se světovou pětkou Anett Kontaveitovou (h2h 2-1). Estonská tenistka na úvod přehrála 6-4 6-1 Slovenku Kristínu Kučovou a svou letošní bilanci vylepšila na 14-3.



Také Petra Kvitová nastoupila poprvé po zdravotních problémech. Před dvěma týdny v Dauhá vzdala zápas kvůli zánětu v zápěstí, na úvod turnaje v Indian Wells ale úspěšně absolvovala dvou a půlhodinový zápas.



Česká tenistka prohrála s Aliaksandrou Sasnovičovou první set, ale vývoj otočila a zvítězila 6-7 6-4 6-4.



Kvitová v prvním setu nevyužila dva setboly a v tie-breaku od stavu 3-0 získala jediný bod. V dalším průběhu zlepšila servis a i díky osmi esům nakonec dovedla úmorný zápas k vítězství, když proměnila třetí mečbol.







O postup do osmifinále se Kvitová utká se světovou šestkou Mariou Sakkariovou (h2h 3-3). Řekyně v pátém vzájemném duelu a prvním mimo grandslamy porazila 6-3 7-5 nejlepší deblistku světa Kateřinu Siniakovou, která tak nenavázala na svou první letošní výhru v hlavní soutěži dvouhry.



Ve velmi dobrých výkonech pokračuje Marie Bouzková. Po dvou vydařených akcích v Mexiku (finále v Guadalajaře a čtvrtfinále v Monterrey) v Indian Wells vyhrála včetně kvalifikace už čtyři zápasy. Ve druhém kole porazila 5-7 6-2 6-0 domácí světovou devatenáctkou Jessicu Pegulaovou.



O postup mezi šestnáctku nejlepších se střetne s Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 2-1), jež vyřadila japonskou šampionku z roku 2018 Japonku Ósakaovou.



Bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová vítězka Ósakaová od triumfu na loňském Australian Open pouze jednou postoupila do semifinále. Za poklesem formy je i špatná psychická kondice, v Indian Wells se rozplakala dokonce i během zápasu. Podle stížnosti rozhodčí ji měl někdo z publika vulgárně urážet.



Tereza Martincová v Indian Wells nepřekvapila proti obhájkyni titulu Paule Badosaové, po vyrovnaném druhém setu světové sedmičce podlehla 2-6 6-7. Španělka si o osmifinále zahraje s krajankou Sarou Sorribesovou (h2h 3-2).







V Indian Wells startovalo osm hráček Top 10, hned polovina z nich ale nezvládla hned úvodní zápas. Po Karolíně Plíškové a Garbiñe Muguruzaové vypadly také Aryna Sabalenková a Ons Džabúrová.



Světová trojka Sabalenková podlehla 6-2 3-6 3-6 Italce Jasmině Paoliniové, která si na čtvrtý pokus připsala skalp hráčky Top 10. Tunisanka Džabúrová podlehla 5-7 7-6 4-6 Australance Darje Savilleové.





• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

sobotní výsledky (12. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Kvitová (27-ČR) - Sasnovičová (-) 6-7(4) 6-4 6-4 Vondroušová (30-ČR) - Frechová (Pol.) 6-1 6-3 Bouzková (ČR) - Pegulaová (14-USA) 5-7 6-2 6-0 Badosaová (5-Šp.) - Martincová (ČR) 6-2 7-6(4) Sakkariová (6-Řec.) - Siniaková (ČR) 6-3 7-5 Kontaveitová (4-Est.) - Kučová (SR) 6-4 6-1 Savilleová (Austr.) - Džabúrová (9-Tun.) 7-5 6-7(0) 6-4 Rogersová (USA) - Ostapenková (10-Lot.) 7-5 7-6(7) Azarenková (13) - Sharmaová (Austr.) 6-3 7-5 Rybakinová (17-Kaz.) - Van Uytvancková (Belg.) 6-1 7-5 Fernandezová (18-Kan.) - Anisimovová (USA) 2-6 7-6(0) / skreč A. Mertensová (20-Belg.) - Kosťuková (Ukr.) 6-2 6-1 Kuděrmětovová (21) - Ósakaová (Jap.) 6-0 6-4 Golubicová (31-Švýc.) - Putincevová (Kaz.) 6-3 2-6 6-4 Sorribesová (32-Šp.) - Juvanová (Slovin.) 3-6 7-5 6-3