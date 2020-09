Vondroušová i Plíšková v Římě dorazily soupeřky kanárem a čeká je vzájemný souboj o finále

Markéta Vondroušová se na začátku sezony vrátila na kurty po operaci loktu a dlouho se jí pak nedařilo. Trápila se před koronavirovou pauzou i po ní, když ze čtyř zápasů vyhrála jen jeden.



Tento týden však ožila na antuce v Římě, kde vyřadila už čtyři soupeřky. Po Japonce Doiové, Nizozemce Rusové a Slovince Hercogové si poradila i se šestou hráčkou světa Elinou Svitolinovou, kterou dokonce dorazila kanárem.



Jednadvacetiletá Češka proti o pět let starší soupeřce odvrátila všech devět brejkbolů, zvítězila za 80 minut hry 6-3 6-0 a na čtvrtý pokus si připsala její premiérový skalp. Vondroušová soupeřku přestřílela na vítězné údery 25-9 a přitom udělala méně nevynucených chyb (20-26).







19. hráčka světa Vondroušová je v semifinále pošesté v kariéře a bilanci v nich má 4-1. O celkově páté finále si finalistka loňského Roland Garros a majitelka jediného titulu na okruhu WTA (Biel 2017) zahraje s krajankou Karolínou Plíškovou, s níž jediný vzájemný duel loni v Miami prohrála.



Také světová čtyřka Plíšková dnes dorazila svou krajanku kanárem, s Belgičankou Elise Mertensovou ale musela do tří setů. Ve druhé sadě totiž neudržela vedení

3-1, za stavu 3-3 nevyužila dva brejkboly a nakonec zvítězila po více než dvou hodinách boje 6-3 3-6 6-0.



V semifinále je i nasazená jednička Rumunka Simona Halepová. Její čtvrtfinálová soupeřka Julia Putincevová z Kazachstánu zápas za stavu 2-6 0-2 skrečovala kvůli potížím se zády.



Světová dvojka Halepová letos nestartovala na akcích ve Spojených státech, nicméně po koronavirové pauze už stihla vyhrát antukový turnaj v Praze ve Stromovce a dnes zaznamenala sedmou výhru v řadě.



V Římě si o vyrovnání svého maxima z let 2017 a 2018, kdy neúspěšně bojovala o titul, zahraje s Garbiňe Muguruzaovou. Se Španělkou sice ve vzájemné bilanci prohrává 2-4, ale obě výhry si připsala právě na antuce.



Muguruzaová ve čtvrtfinále zdolala 3-6 6-3 6-4 ve formě hrající Bělorusku Viktorii Azarenkovou, oplatila jí loňské vyřazení a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2-2.







Už do finále na Foru Italicu postoupily turnajové jedničky ve čtyřhře Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh, které budou usilovat o čtvrtý společný titul v sezoně. Česká tenistka a její tradiční tchajwanská parťačka porazily v dnešním semifinále 7-5 6-4 Hayley Carterovou z USA a Brazilku Luisu Stefaniovou.



Strýcová se Su-Wei Hsieh stihly před koronavirovou pauzou vyhrát turnaje v Brisbane, Dubaji a Dauhá. Blízko měly i k triumfu na Australian Open, kde prohrály ve finále a zaznamenaly jedinou letošní společnou prohru.

• WTA PREMIER 5 ŘÍM •

Itálie, antuka, 1.692.169 dolarů

sobotní výsledky (19. 09. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Vondroušová (12-ČR) - Svitolinová (4-Ukr.) 6-3 6-0 Kar. Plíšková (2-ČR) - Mertensová (11-Belg.) 6-3 3-6 6-0 Halepová (1-Rum.) - Putincevová (Kaz.) 6-2 2-0 skreč P. Muguruzaová (9-Šp.) - Azarenková (Běl.) 3-6 6-3 6-4 • Čtyřhra - semifinále • Strýcová/Su-Wei Hsieh (1-ČR/Tchaj-wan) - Carterová/Stefaniová (USA/Braz.) 7-5 6-4