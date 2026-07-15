Vondroušová je zatím na odvolání sama. Do případného boje půjde s jiným právníkem
Bezprostředně po oznámení výše trestu se Vondroušová vyjádřila nejistě. Slova v jejím prohlášení naznačovala úvahy o konci kariéry a nerozhodnosti, zda se odvolá k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).
"Seznámíme se s odůvodněním a rozhodneme se, jaký zvolíme další postup. Nejdříve se musíme poradit, o dalších krocích teď nechci spekulovat. Mám odhodlání bojovat dál, i když samozřejmě bude záležet na Markétě, jestli bude chtít," říkal tehdy právní zástupce tenistky Jan Exner.
"Po oznámení rozsudku jsem byla úplně zlomená. Teď už cítím, že musím bojovat nejen za sebe, ale i za princip," sdělila následně Vondroušová pro deník Sport.
Konec českého zástupce
Jenže dnes je jisté, že Vondroušová do případného boje o očištění svého jména půjde s někým jiným. "Markéta se rozhodla jinak a já už ji nezastupuji. A musíte se obrátit přímo na ni," vysvětlil Livesport Zprávám český právník, který je shodou okolností i jeden ze dvou českých arbitrů CAS.
Půjde ale případ české tenistky opravdu k mezinárodní arbitráži? A koho bude mít u případného stání po boku? "Nikdo mě momentálně nezastupuje a nikdo se teď k ničemu vyjadřovat nebude," vzkázala Vondroušová ve středu naší redakci. Z její zprávy je zřejmé, že by v současných těžkých chvílích měla ráda klid a zůstala stranou zájmu.
Zřejmé je zatím jen to, že tenisová kariéra jedné z nejtalentovanějších hráček se zastavila. A i když se Vondroušové dostalo podpory řady osobností bílého sportu, ona raději od prostředí, které milovala a ve kterém byla tak úspěšná, utekla. Mimo kurty oslavila na konci června své 27. narozeniny, cestuje po světě a je ráda, že má vedle sebe své blízké.
Drahá arbitráž
Zdroje z tenistčina okolí naznačují, že se na odvolání k CAS pracuje, kauzu však Vondroušová svěří právníkům ze zahraničí. Na seznamu slyšení, které má Mezinárodní sportovní arbitráž v plánu do konce srpna 2026, však zatím její případ nefiguruje. I tak ale musí počítat s tím, že jen administrativní poplatky se mohou vyšplhat do šestimístných částek.
Už u červnového soudu s ní byl kalifornský Howard Jacobs, jenž pomáhal s obhajobou i bývalé světové jedničce Simoně Halepové. Té byl v roce 2023 také vyměřen čtyřletý zákaz činnosti – kvůli dvěma dopingovým prohřeškům z US Open 2022 (látce roxadustat a nesrovnalosti v biologickém pasu). Rumunka nakonec u nezávislého soudu uspěla a její trest byl zkrácen na devět měsíců. Přesto se už mezi světovou špičku vrátit nedokázala a po neúspěšných pokusech ukončila kariéru.
U Vondroušové žádná zakázaná látka nalezena nebyla – vzorek při kontrole neodevzdala a podepsala formulář o odmítnutí, přičemž argumentovala stresem, psychickým stavem a tím, že se komisařka dostatečně nelegitimovala. Za odmítnutí testu ovšem antidopingová pravidla stanovují stejný výchozí trest jako za pozitivní nález.
Zákaz přitom neomezuje jen její působení na kurtech. Vondroušová po triumfu ve Wimbledonu vyrostla i v mediální a marketingovou tvář a upoutala pozornost nových partnerů. Jedním z nich byla společnost Red Bull, jejíž ambasadorkou se česká tenistka stala. Tato kapitola už ale zjevně skončila.
Poslední zápas, při kterém měla česká tenistka na svém oblečení působivé logo se dvěma býky, odehrála loni v Tokiu. Na začátku roku 2026 zmizelo. A i na webové prezentaci značky zjistíte, že jejím jediným českým ambasadorem je Jakub Menšík.
Trest Markéty Vondroušové je vyměřen do června roku 2030.
Vondroušová se proti drsnému trestu odvolá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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