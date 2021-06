Vondroušová na French Open prošla do osmifinále, Siniaková neudržela vedení

Markéta Vondroušová měla velmi solidní betonovou část sezony, ale na antuce na výraznější výsledek zatím čeká. Na French Open, kde loni vypadla už v prvním kole s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou a obhajuje body za předloňské finále, dorazila s mizernou antukovou bilancí 1-3 a třemi porážkami na kontě.

Po prohrané úvodní sadě s Kaiou Kanepiovou však odvrátila všech devět brejkbolů, tři proti domácí divoké kartě Harmony Tanové a šest dnes proti Poloně Hercogové, kterou porazila dvakrát 6-3 a vyhrála s ní i druhý vzájemný souboj.

Zatímco loni v Římě Slovinku zdolala až v tie-breaku rozhodující sady, dnes s ní měla mnohem méně práce. Vondroušová vsadila na taktiku hlavně udržet míč ve hře a ta se jí vyplácela, jelikož Hercogová extrémně chybovala (35 minel oproti 14 z rakety Češky).

V úvodním dějství si Vondroušová na podání prohrála jen pět fiftýnů, ve druhé sadě naopak soupeřku pustila k šesti brejkbolům. Všechny včetně dvou v posledním gamu ale odvrátila a po 71 minutách proměnila třetí mečbol.

"Byl to dobrý zápas. Jsem ráda, že jsem prošla dál a jsem tady zase ve druhém týdnu," řekla Vondroušová na kurtu v rozhovoru s bývalým domácím hráčem Cedrikem Piolinem.

Vondroušová je v osmifinále grandslamů počtvrté (US Open 2018, Australian Open 2021) a uspěla jen předloni právě v Paříži. Další soupeřku se dozví po skončení utkání mezi Paulou Badosaovou a Anou Bogdanovou.

Kateřina Siniaková ještě na konci března prožívala obrovskou krizi, ale s přechodem na svou oblíbenou antuku se herně výrazně zvedla. Už na první akci v Istanbulu dokázala poprvé v sezoně porazit dvě soupeřky po sobě a postoupit do čtvrtfinále, v Parmě si dokonce zahrála své první semifinále od předloňského srpna.

Zlepšenou formu potvrdila také na French Open, kde už čtvrtým rokem po sobě prošla mezi nejlepší dvaatřicítku, přestože ve druhém kole v rozhodující sadě čelila stavu 1-5 a také dvěma mečbolům nasazené Veroniky Kuděrmetovové.

Pětadvacetiletá Češka měla na dosah vyrovnání svého grandslamového maxima (osmifinále French Open 2019), ale dnes neudržela vedení proti Tamaře Zidanšekové, se Slovinkou prohrála 6-0 6-7(5) 2-6 a nestačila na ni už potřetí v řadě.

Siniaková měla fantastický vstup do utkání, v úvodním dějství trefila osm winnerů a jen tři nevynucené chyby a za pouhých 21 minut a bez ztráty gamu set získala. Ve druhé sadě dvakrát přišla o podání, ovšem soupeřce ani jednou nedovolila brejk potvrdit a srovnala na 3-3. V následujících dvou gamech na returnu měla dohromady čtyři šance (tři dokonce v řadě) jít do vedení brejku, jenže ani jednu možnost neproměnila a Zidanšeková po vyhraném tie-breaku získala převahu.

"Byl to dobrý zápas, ale bohužel se špatným koncem. Škoda, že jsem nedotáhla, co jsem tak dobře začala. Možná jsem byla až moc motivovaná a moc jsem chtěla. Ve třetím setu už na mě dolehla únava a začala jsem moc chybovat. Hrála jsem dobře, o to víc to mrzí," řekla. "Snažím se vyřazení ve dvouhře překousnout a soustředím na debla. Máme šance hrát s Bárou dobře," dodala před dnešním vítězstvím českého páru.

Třiadvacetiletá Zidanšeková, která se do třetího kola na grandslamech dostala poprvé, v osmifinále vyzve Soranu Cirsteaovou. Jednatřicetiletá Rumunka přehrála 6-3 6-2 favorizovanou Darju Kasatkinovou a teprve potřetí v kariéře na grandslamech postoupila mezi nejlepší šestnáctku (French Open 2009, Australian Open 2017). Proti Zidanšekové zaútočí na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je 12 let staré čtvrtfinále právě v areálu Rolanda Garrose.

Zítra se o osmifinále poperou Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.