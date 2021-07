Vondroušová: Program je tady masakr. Na Svitolinovou si musím připravit hlavu

Záplavu vzkazů dostala Markéta Vondroušová už po postupu do čtvrtfinále olympijského turnaje a nyní může čekat další vlnu blahopřejných zpráv. Na olympijských hrách v Tokiu si totiž zahraje o stupně vítězů.

Po bronzech Jany Novotné z Atlanty 1996 a Petry Kvitové z Ria de Janeiro 2016 se může stát v historii samostatného Česka třetí medailistkou z dvouhry.

"Bylo by to skvělý, ale je to ještě docela daleko," řekla při představě cenného kovu a dodala: "Ať už se stane cokoliv, jsem na sebe pyšná. Ještě mám několik zápasů před sebou a budu se snažit, aby to klaplo."

Cestu do bojů o medaile si otevřela především výhrou ve třetím kole nad japonskou hvězdou Naomi Ósakaovou. "Mamka plakala. Chudák, ta to prožívá," řekla sokolovská rodačka, které psala spousta lidí. "Hrozný boom. Snažím se všechno číst a odepisovat. Jsem moc vděčná za všechnu podporu z domova i tady. Pořád je to takové neuvěřitelné," kroutí hlavou.

Předloňská finalistka grandslamového Roland Garros ukazuje skvělou kondici. V Tokiu se hraje v horku a dusnu a zápasy má čtvrtý den po sobě. K tomu hrála i dvě čtyřhry. "Program je masakr. Teploty šplhají ke čtyřicítce, alespoň mně to tak přijde. Důležité je to zvládnout hlavou a nechat tam všechno. Je to strašně moc o kondici," řekla Vondroušová.

Tenisové medaile na OH:

0x zlato, 2x stříbro, 4x bronz Atlanta 1996

bronz J. Novotná stříbro J. Novotná/

H. Suková Londýn 2012 stříbro A. Hlaváčková/

L. Hradecká Rio de Janeiro 2016 bronz P. Kvitová bronz L. Šafářová/

B. Strýcová bronz L. Hradecká/

R. Štěpánek Tokio 2020(21) ??? M. Vondroušová ??? B. Krejčíková/

K. Siniaková



Přesně to se ukázalo ve čtvrtfinále. Španělka Paula Badosaová nevydržela a musela vyčerpaná vzdát. Přispěly k tomu i dlouhé výměny čítající přes dvacet úderů.

"Když se kousnu, tak chci hrát co nejvíce můžu. Můj tenis je založený na pohybu a pro holky je pak v tom vedru se mnou těžké hrát, když na to nejsou zvyklé. Ale je jasné, že taková výměna bere strašně moc sil. Zejména, když ji člověk prohraje. Nedivím se, že odpadla. Bylo to maso," řekla Vondroušová.

Skrečí soupeřky relativně ušetřila síly do dalších bojů. "Pojedu do (olympijské) vesnice a budu odpočívat. Půjdu na fyzio, najím se, pak do ledu a pak si lehnout," plánovala.

V semifinále se ve čtvrtek střetne s turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou. S Ukrajinkou hrála čtyřikrát a vyhrála jen ten poslední duel loni na antuce v Římě. "Hraje podobně jako já, je běhavá, dost vrací a dobře podává, takže to v tomhle vedru bude hrozně náročné. S ní to bude strašně náročné a musím se na to připravit hlavně hlavou," uvedla Vondroušová.