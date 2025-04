Vondroušová se vrací k tréninku: Cílem je stihnout Roland Garros

Markéta Vondroušová (25) se vrací po zranění ruky k tréninku, cílem je stihnout účast na grandslamovém Roland Garros. Řekla to v rozhovoru s novináři během kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Ostravě, kam přijela podpořit české hráčky. Předloňská vítězka Wimbledonu kvitovala také přesunutí finálového turnaje na září a věří, že by v něm mohla v případě české účasti startovat.

"Paříž je cíl. Kdyby to bylo dřív, chtěla bych vyjet kamkoliv. Ale teď jsem vděčná za jeden normální trénink, takže představa turnajů je pro mě ještě hrozně vzdálená," uvedla Vondroušová, která je přihlášená i na květnový turnaj v Římě. "Mám přihlášené tak nějak vše a budeme se rozhodovat podle toho, jak se bude ruka vyvíjet. Myslím, že Řím bude ještě brzo. Ale mám nějaký cíl, který bych chtěla stihnout, a to by asi byla Paříž. K tomu to budeme směřovat," doplnila.



Pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova nehraje od poloviny února, kdy vypadla ve 2. kole turnaje v Abú Zabí. V březnu oznámila, že se jí vrátily potíže s ramenem. S ním byla vloni na operaci. "Mám nestabilitu ramene, posouvá se mi z kloubu a strašně bolí. Řekli mi, že buď půjdu znovu na operaci, nebo to máme zkusit přecvičit. Na operaci jsem nechtěla v žádném případě, takže teď s ramenem dvakrát denně cvičím a doufám, že to zabere," podotkla.



Pauza podle ní zabrala. "Ve středu jsem už byla hrát docela normální trénink a bylo to dobré. Měli jsme z toho všichni radost, ale nechceme to uspěchat," řekla. "Tenis hraju minimálně, dvakrát týdně po hodině. Jinak cvičím, dělám kondici. Středeční trénink už byl dobrý, vypadal normálně. Takže doufám, že by to mohlo být dobré, protože další operaci už fakt nechci," řekla 48. hráčka světového žebříčku.

Vedle toho, že se v posledních měsících věnuje rehabilitaci, pořídila si také štěně. "Je to italský chrt, jmenuje se Mailo. Už spolu i chodíme běhat. A cvičení mi taky zabere dost ze dne. Na Štvanici jsem, jak kdybych normálně trénovala. Cvičení je spíš nezáživné a musím se soustředit, abych ty pohyby dělala správně," podotkla.



Kvůli zdravotním potížím se Vondroušová omluvila i z probíhající kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Ostravě. Tým kapitána Petra Pály přijela podpořit alespoň jako fanynka. "Už ve vlaku jsem byla nervózní. Je to pro mě horší, než kdybych hrála," uvedla Vondroušová. Po dnešním utkání s Brazílií zůstane i na sobotní duel se Španělskem. "Ano, fyzio týmu Martin Janoušek je i můj osobní fyzioterapeut. Budu tu s ním tady dál cvičit. Dostala jsem i týmovou akreditaci," řekla.



Pokud by se Češky kvalifikovaly na finálový turnaj do Šen-čenu, ráda by týmu v Číně pomohla. Uvítala také, že se rozhodující fáze odehraje již v září oproti plánovanému listopadu. "Myslím, že je to lepší. Ten listopad byl už takový, že to bylo pro nás všechny strašně dlouhé. Jeden rok, kdy jsem letěla z Cancúnu z Turnaje mistryň, to už bylo na hraně," uvedla. "Doufám, že se tady bude dařit a měla bych to snad stihnout. Datum je dobré, doufám, že se to povede," doplnila Vondroušová.