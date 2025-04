Nekonečná pauza. Krejčíková vynechá i další prestižní akce, pořád nezačala sezonu

Paula Badosa i Barbora Krejcikova wycofały się z turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Ich miejsce w głównej drabince zajęły Marta Kostyuk i Ons Jabeur.



Paula Badosa and Barbora Krejcikova have withdrawn from WTA in Stuttgart. They are replaced by Marta Kostyuk and Ons Jabeur.… — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) April 5, 2025