Vondroušová si v Tokiu zahraje o olympijskou medaili! Badosaová jí ve čtvrtfinále vzdala

Markéta Vondroušová se na olympiádu dostala díky 'zmraženému' žebříčku a velká část fanoušků jí vyčítala, že se současnou formou nemá v Tokiu šanci a zabírá místo jiným.



22letá rodačka ze Sokolova se ale nenávistnými komentáři a výhružkami nenechala znechutit a kritiky umlčuje svými výkony na samotném turnaji.



V prvním kole zdolala s kariérou se loučící Nizozemku Kiki Bertensovou, smetla Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou i domácí světovou dvojku Naomi Ósakaovou a dnes postoupila přes Paulu Badosaovou již do semifinále.



Vondroušová měla v úvodu utkání hraného přes poledne v teplých a především dusných podmínkách na 'zapadlém' kurtu číslo 4 problémy na podání. Ve čtvrtém gamu o něj čistou hrou přišla a prohrávala 1-3. Ale pak získala osm fiftýnů v řadě a vyrovnala.



Sebevědomě pokračovala i v dalším průběhu, předváděla skvělou obranu a přidala i agresivní hru. Za stavu 4-3 odvrátila dva brejkboly soupeřky, se kterou prohrála v osmifinále letošního French Open, a set uzavřela prohozem.



23letá Badosaová si po prvním setu vyžádala ošetření, nechala si změřit tlak a po několikaminutové konzultaci s lékařem se se slzami v očích rozhodla kvůli vyčerpání v zápase nepokračovat. Podobně vedro a nahuštěný program olympijského turnaje 'vyšťavil' i české tenistky Barboru Krejčíkovou a Petru Kvitovou či Poláka Huberta Hurkacze.

Tenisové medaile na OH:

0x zlato, 2x stříbro, 4x bronz Atlanta 1996

bronz J. Novotná stříbro J. Novotná/

H. Suková Londýn 2012 stříbro A. Hlaváčková/

L. Hradecká Rio de Janeiro 2016 bronz P. Kvitová bronz L. Šafářová/

B. Strýcová bronz L. Hradecká/

R. Štěpánek Tokio 2020(21) ??? M. Vondroušová ??? B. Krejčíková/

K. Siniaková



"Od začátku jsme byly připravené na vedro. Věděly jsme, že to bude strašně těžký. Už včera jsem tady byla kvůli čtyřhře strašně dlouho a ona taky. Byla jsem unavená, ona samozřejmě taky. Věděla jsem, že musím vydržet a uvidím, co bude dít," komentovala Vondroušová.



"Ona pak byla úplně vyřízená. Ten program je tu strašně náročnej. Jak už včera říkala Kája, hraje se den za dnem a je tu strašný vedro. Pak se nedivím, že někdo takhle dopadne, protože je to těžký vydržet," přiznala česká tenistka v rozhovoru pro Českou televizi.



Sebevědomě pokračovala i v dalším průběhu, předváděla skvělou obranu a přidala i agresivní hru. Za stavu 4:3 odvrátila dva brejkboly a v dalším gamu set uzavřela prohozem. Badosaová si zavolala ošetření, nechala si změřit tlak a se slzami v očích odstoupila.



"Máme na lavičce ice towels, mám nějaký pytlíky se solí a různý gely. Člověk s tím musí bojovat, je to hlavně o hlavě a kondici, kdo co vydrží. Všichni jsme tu unavení a je to o hlavě, kdo bude bojovat do posledního míče," dodala k náročným podmínkám, kvůli kterým Badosaová opustila scénu dnešího boje na vozíčku.



"Šla jsem se chystat na servis a viděla jsem, že sedí v předklonu mezi doktory a je úplně rudá. Asi jí bylo fakt šíleně. Řekla jsem jí, že to chápu, já byla taky hotová. Jen to nedávám tolik znát," řekla Vondroušová a dodala: "Je mi samozřejmě líto, že to skrečovala, takhle nechce nikdo vyhrát. Na druhou stranu je to pro mě dobré, že si odpočinu."



"Ona (Badosaová) dnes hrála ze začátku dobře. Dobře podávala a dost to hnala, asi nechtěla hrát dlouhé výměny. Já si prohrála servis, ale říkala jsem si, že se v tomhle vedru může stát cokoliv, že budu každou výměnu makat," svěřila se.



"Od stavu 1-3 jsem hrála, co jsem potřebovala. Trošku jsem věděla, že když ji budu nahánět, ona nebude moct. Pak jsem si všimla, že ji bolí nohy. Ukazovala to i trenérovi. A tak jsem si říkala, že musím hrát každý míč," uvedla levoruká tenistka. "Je to bohužel trochu smutná výhra, ale ten první set jsem si vybojovala a za to jsem ráda," dodala spokojená Vondroušová.



O finále proti Svitolinové

Finalistka předloňského French Open Vondroušová je tak mezi čtyřkou nejlepších a zahraje si o jednu ze tří medailí. O finále, které by dalo jistotu zisku cenného kovu, se utká s Elinou Svitolinovou. S Ukrajinkou ve vzájemné bilanci prohrává 1-3, ale v posledním střetnutí loni na antuce v Římě ji smetla 6-3 6-0.



"Už tohle je pro mě super úspěch. Ale chci vyhrávat dál a makat. Se Svitolinovou jsem už hrála a na antuce jsem jí porazila. Tady to bude úplně jiný, bude to o fyzičce a o tom, kdo víc vydrží. Ona tu odehrála dobré zápasy, takže se na to moc těším," uvedla Vondroušová.



Čtvrtá nasazená Svitolinová, jež hraje první turnaj po nedávné svatbě s Gaëlem Monfilsem, po třech třísetových výhrách dnes v Tokiu vyhrála poprvé bez ztráty setu. Italku Camilu Giorgiovou, která včera vyřadila Karolínu Plíškovou, přehrála 6-4 6-4.



26letá Svitolinová hraje na olympiádě podruhé v kariéře. Před pěti lety v Riu vypadla ve čtvrtfinále s Petrou Kvitovou, která nakonec v Brazílii získala bronz a stala se druhou českou medailistkou ve dvouhře. První byla Jana Novotná v Atlantě 1996, kde slavila rovněž bronz.



Do semifinále dnes postoupil také český deblový pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.