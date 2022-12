Vondroušová v Angers skončila ve čtvrtfinále na Američance Parksové

Markéta Vondroušová do Angers dorazila měsíc po triumfu na podniku ITF W100 ve Shrewsbury, kde zaznamenala i první singlový titul po pěti letech, a krátké pauze způsobené bolestmi nohy.



V úvodních dvou kolech si ve dvou setech poradila s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou i Bulharkou Viktorijí Tomovovou a svou neporazitelnost protáhla na osm zápasů. V dnešním čtvrtfinále už ale přemožitelku našla.



23letá rodačka ze Sokolova nestačila na Alyciu Parksovou. O rok a půl mladší Američance, jež minulý týden triumfovala na turnaji stejné kategorie v Andoře a slavila svůj dosud nejcennější titul, podlehla 1-6 6-7.



Česká tenistka si třikrát neudržela servis a prohrávala 1-6 a 2-4. Dokázala se sice do zápasu vrátit a po jediném breku vyrovnat na 5-5, v tie-breaku ale zápas definitivně ztratila.



Finalistka French Open 2019 či loňské olympiády Vondroušová si v Angers zahraje ještě čtyřhru s krajankou Miriam Kolodziejovou. Dnes do soutěže vstoupí zápasem proti dvojici Kempenová/Lechemiaová.



Příští týden Vondroušová ukončí sezonu na akci WTA 125k v Limoges.

• WTA 125k ANGERS •

Francie, tv. povrch / hala, 115.000 dolarů

páteční výsledky (08.. 12. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Parksová (USA) - Vondroušová (ČR) 6-1 7-6(3)