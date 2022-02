Vondroušová v Dubaji postoupila po skreči, Siniaková podlehla obhájkyni titulu

Markéta Vondroušová v Dubaji prošla tříkolovou kvalifikací a na úvod hlavní soutěže čelila světové jedenáctce Danielle Collinsové, se kterou loni otočila čtvrtfinále v Chicagu.



První set s finalistkou letošního Australian Open prohrála i dnes a také tentokrát zavelela k obratu. Dokonat ho ale nemusela, osmadvacetiletá Američanka za stavu 6-2 a 0-3 vzdala.



Vondroušová se v úvodním setu trápila na podání a jen jednou udržela servis. Collinsová šla rychle do vedení 5-1, v sedmém gamu ale přišlo z její strany první zaváhání. Na ztrátu podání ze setbolu zareagovala vzteklým házením raketou, poté ale při servisu Vondroušové další příležitost proměnila.



Ve druhé sadě česká tenistka získala při podání soupeřky dlouhý úvodní game, brejk potvrdila a následně sebrala Collinsové i další servis. Američanka si poté vyžádala ošetření, v slzách si na lavičce nechala změřit tlak a rozhodla se nepokračovat.



22letá Vondroušová letos odehrála 10 zápasů a paradoxně až dnes neuhrála alespoň jeden set. Vstup do hlavní soutěže zvládla na třetím ze čtyř turnajů. V Dubaji odstartovala vítězně i potřetí v kariéře, o premiérové čtvrtfinále se utká s ruskou kvalifikantkou Varvarou Gračovovou.

