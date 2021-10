Vondroušová v Moskvě vyřadila domácí Pavljučenkovovou a postoupila do semifinále

Markéta Vondroušová zatím v Moskvě prožívá parádní debut a dává zapomenout na nepovedené vystoupení na prestižním podniku v Indian Wells, kde vypadla hned v prvním kole. V Kremlin Cupu dokázala bez ztráty setu vyřadit nasazenou Jelenu Rybakinovou, kvalifikantku Lesju Curenkovou i bývalou šampionku a finalistku posledního ročníku Anastasii Pavljučenkovovou.

Domácí nasazená čtyřka sice do utkání vstoupila výborně a vedla 4-1, ale pak začala hodně chybovat a Vondroušové cestu do další fáze značně usnadnila. Solidně hrající 22letá rodačka Sokolova od nepříznivého stavu čelila jedinému brejkbolu, se kterým si poradila, a získala 11 ze 13 gamů.

"Soupeřka mi ze začátku nedala moc šancí, hrála výborně, taky dobře podávala a returnovala. Říkala jsem si, že musím vydržet, až bude mít slabší chvilku a využít toho, což se pak stalo. Bylo důležité, že jsem si udržela servis na 4-4. Potom se to lámalo a začala jsem ji přehrávat," řekla Vondroušová pro iDNES.cz. "Teď se cítím fakt dobře," pochvalovala si.

Stříbrná medailistka z letošních olympijských her v Tokiu bude útočit na své první finále na tradičních turnajích od senzačního tažení na French Open 2019. Ve finále na nejvyšším okruhu dosud účinkovala čtyřikrát, uspěla pouze v tom premiérovém před čtyřmi lety v hale v Bielu.

Další soupeřkou poslední české zástupkyně na turnaji bude rozjetá Anett Kontaveitová (H2H 2-0). Nasazená Estonka, jež nedávno ovládla podniky v Clevelandu a Ostravě, za pouhých 49 minut deklasovala dvakrát 6-1 světovou pětku Garbiñe Muguruzaovou a vylepšila svou bilanci od konce srpna na 19-2.

