Vondroušová v osmifinále French Open podlehla Badosaové

Markéta Vondroušová na kurtu Suzanne Lenglenové vybojovala ve výměnách od základní čáry brejk na 3-1. Badosaová ale v další hře protáhla míče k základní čáře a ztrátu smazala. V deváté hře udělala Vondroušová dvě dvojchyby a o podání znovu přišla. Pak měla dva brejkboly, aby se udržela v setu, ale Španělka zahrála dobře a setbol proměnila lobem.



I ve druhé sadě dokázala Vondroušová v intenzivních výměnách jít první do brejku na 4-2. Při svém podání se štěstím odvrátila brejkbol a za stavu 5-3 druhý set jistě dopodávala. "Musela jsem jít trochu do risku a myslím, že druhý set jsem hrála hodně dobře," uvedla.



Španělka ale ukazovala, proč letos vyhrála na antuce nejvíc zápasů. Vedle tradičního antukového umu, jako třeba přeliftovaných míčů, dokázala být agresivnější a častěji zahrát odvážně vítězný míč, a to i z těžké pozice. Vondroušová bojovala, brejk na 0-2 smazala, ale pak častěji chybovala z forhendu a ztrácela 1-4. Ještě vydřela hru na 2-4, ale další dva gamy ztratila.



Statistiky zápasu

Vondroušová - Badosaová 2 esa 2 6 dvojchyby 3 65 %

1. podání 'in' 67 %

58 %

úsp. 1. podání 69 %

50 %

úsp. 2. podání 48 %

26 winnery 30 39 nevyn. chyby 30 6/10 hra na síti 9/16 3/9 brejkboly 5/10 82 celkem bodů 91 čas: 1:50

"Trošku zklamání, ale určitě to byl super zápas, z mé strany tady asi nejlepší. I když jsem ho prohrála, tak jsem se cítila nejlíp na kurtě," řekla Vondroušová novinářům.



"Rozhodlo pár míčů. Určitě si myslím, že to byl dobrý zápas," zopakovala Vondroušová. "Začala jsem se pomalu dostávat do toho, co jsem chtěla hrát, víc jsem útočila, ale na konci jsem udělala trochu víc chyb. Chtěla jsem do toho moc jít, ale přes výměny je to s ní strašně těžké, má strašně dobrý forhend a i přes bekhend to nakopává, takže je těžké s ní výměny uhrát," dodala.



"Z vítězství mám velkou radost. Byl to těžký zápas proti skvělé soupeřce, protože Markéta je úžasná hráčka. Vůbec poprvé jsme hrála na kurtu Suzanne Lenglenové a moc jsem si užila podpory fanoušků," radovala se Badosaová.



23letá Španělka vylepšila svou letošní bilanci na antuce na 17-2. V Charlestonu a Madridu došla do semifinále, před dvěma týdny v Bělehradu získala první titul na okruhu WTA.



"V Madridu jsem získala spoustu sebevědomí. Zjistila jsem, že mohu i s těmi nejlepšími tenistkami. Byl to důležitý turnaj pro moje sebevědomí i mou hru," uvedla 35. hráčka světa Badosaová.



Vítězka juniorky Roland Garros z roku 2015 Badosaová hrála osmifinále grandslamu podruhé a znovu na pařížské antuce. Ve svém prvním čtvrtfinále se střetne s Tamarou Zidanšekovou, která v Paříži už třikrát překonala své grandslamové maximum.



23letá Slovinka Zidanšeková, která na grandslamech až dosud nikdy nepřešla přes druhé kolo, dnes porazila 7-6 6-1 Rumunku Soranu Cirsteaovou a navázala na předchozí skalp Kateřiny Siniakové.



Krejčíková stále drží ve všech třech soutěžích

Ve dvouhře zůstala z českých tenistek ve hře už jen Barbora Krejčíková, kterou osmifinále čeká až v pondělí proti americké finalistce z roku 2018 Sloane Stephensové.



25letá Krejčíková bude v Paříži pokračovat ve všech třech soutěžích i v druhém týdnu. Ve čtyřhře žen dnes s Kateřinou Siniakovou porazily 6-3 3-6 6-3 kanadské duo Dabrowská/Fernandezová a postoupily do čtvrtfinále. V něm české šampionky z roku 2018 čeká další česká dvojice Karolína a Kristýna Plíškovy.



Serena prohrála s Rybakinovou a rekord opět nevyrovná

Sereně Williamsové nevyšel další útok na 24. grandslamový titul. Rekordní bilanci Australanky Margaret Courtové americká hvězda nevyrovná ani na letošním Roland Garros, kde dnes v osmifinále prohrála s Jelenou Rybakinovou 3-6 5-7. Přes čtvrté kolo se v Paříži nedostala od roku 2016, kdy byla ve finále.



39letá Williamsová, která na pařížské antuce triumfovala třikrát, čeká na další grandslamový titul od roku 2017. Tehdy ovládla Australian Open, následně měla mateřskou pauzu a následujících dvanáct pokusů v 24. grandslamový vavřín neproměnila.



Jednadvacetiletá Rybakinová je v grandslamovém čtvrtfinále poprvé v kariéře. Proti Williamsové, která debutovala na Roland Garros v roce 1998, rok před narozením kazašské hráčky, neztratila ani set stejně jako v předchozích třech zápasech.







Další soupeřkou Kazašky Rybakinové bude její deblová partnerka Anastasia Pavljučenkovová. Také ruská tenistka si poradila s bývalou světovou jedničkou, po obratu porazila 5-7 6-3 6-2 Bělorusku Viktorii Azarenkovou, s níž si v sedmém vzájemném duelu poradila teprve podruhé.



29letá Pavljučenkovová postoupila do čtvrtfinále grandslamu posedmé v kariéře a po deseti letech v Paříži, ale ještě nikdy v něm neuspěla.



Už nyní je tedy jisté, že se do finále letošního French Open dostane minimálně jedna tenistka, která dosud nebyla ani v semifinále.