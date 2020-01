Vondroušová v premiéře proti světové jedničce neuspěla. V Adelaide prohrála s Bartyovou

Nyní Vondroušovou čeká přesun do Melbourne, kde se bude snažit i při své třetí účastiu projít do 2. kola. Cesta do něj vede přes zkušenou dvojnásobnou grandslamovou šampionku Rusku Světlanu Kuzněcovovou.



• WTA PREMIER ADELAIDE •

Austrálie, tv. povrch, 848.000 dolarů

čtvrteční výsledky (16. 01. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Bartyová (1-Austr.) - Vondroušová (8-ČR) 6:3, 6:3 Sabalenková (6-Běl.) - Halepová (2-Rum.) 6-4 6-2 Collinsová (USA) - Bencicová (4-Švýc.) 6-3 6-1 Jastremská (Ukr.) - Vekičová (Chorv.) 6-4 6-3 • Čtyřhra - semifinále • Dabrowská/Juraková (3-Kan./Chorv.) - Hradecká/Klepačová (ČR/Slovin.) 6-7(6) 7-6(3) 10-5