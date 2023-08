Vondroušová vzdorovala Šwiatekové jen jeden set. Muchová je po skreči Bouzkové v semifinále

Markéta Vondroušová po nečekaném wimbledonském triumfu odehrála před posledním grandslamem sezony sedm zápasů na akcích WTA 1000 a připsala si pět vítězství. Nestačila jen na členky elitní světové desítky - v Montrealu na Coco Gauffovou a nyní v Cincinnati na Igu Šwiatekovou.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova v prvních třech kolech s krajankou Kateřinou Siniakovou, Anastasií Potapovovou a domácí Sloane Stephensovou neztratila ani set a na stejné vlně se málem udržela i po prvním dějství proti Šwiatekové.

Swiatek semifinals @iga_swiatek defeats Vondrousova to advance to her first semi in Cincy! #Cincytennis pic.twitter.com/INCUB5PnBP — wta (@WTA) August 18, 2023

Vondroušová vedla 5:3 a 30:15, ale k setbolu se nedostala a vzápětí poprvé a navíc čistou hrou přišla o podání. I když si zajistila reparát, ani na druhý pokus set při svém servisu neuzavřela a v tie-breaku na favoritku nestačila. Ve druhém dějství už dominovala o dva roky mladší Šwiateková, jež zvítězila 7:6, 6:1 a také druhé vzájemné střetnutí vyhrála 2:0 na sety.

Pokud Vondroušová na šesti posledních turnajích našla přemožitelku, bylo to pokaždé proti soupeřce z TOP 10. Se světovou jedničkou si zahrála podruhé v kariéře, ale podobně jako v Adelaide 2020 proti Ashleigh Bartyové neuhrála proti papírové favoritce ani set.

"Nebylo jednoduché přizpůsobit se rotaci jejích úderů, protože je levačka. Dobře toho využívala a také svých zkušeností, ale já byla odhodlaná bojovat o každý míč, což nakonec zafungovalo," řekla na kurtu Šwiateková.

"Snažila jsem se z toho prvního setu poučit, takže jsem ve druhém setu přesně věděla, co mám dělat. Proto z toho byl tak dobrý výkon," dodala Polka, která bude na US Open obhajovat loňský triumf.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Šwiateková se v semifinále utká s Coco Gauffovou (h2h 7:0), s níž v sedmi duelech neztratila ještě ani set. Devatenáctiletá Američanka ve čtvrtfinále přehrála snadno 6:3, 6:2 Italku Jasminu Paoliniovou a vyhrála osmý z devíti zápasů v rámci US Open Series. V sobotu bude útočit na své celkově 7. finále.

Muchová – Bouzková 3:0 / skreč B.

Karolína Muchová v Cincinnati zdolala první tři soupeřky - Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, Chorvatku Petru Martičovou a světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka - až po třísetovém boji a navíc v posledních dvou duelech laborovala s bolestmi břišního svalu.

Přesto nastoupila i ke čtvrtfinále a bolavý sval nečekaně pošetřila. V souboji s Marií Bouzkovou, jež večer večer smetla světovou trojku Jessicu Pegulaovou, vyhrála 12 z úvodních 14 výměn a když vedla 3:0, o rok mladší krajanka ji objala a oznámila, že kvůli bolesti zad pokračovat nebude.

"Takhle nikdy vyhrát nechcete. Mary je moje dobrá kamarádka a není to nic příjemného, když je US Open za dveřmi. Doufám, že se rychle uzdraví," řekla Muchová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Snažím se to brát tak, že to je práce, ale pro mě osobně je to docela těžké. Mám Mary ráda, těžko se to odděluje. Ale samozřejmě, když jdeme na kurt, je to naše práce. Připravovala jsem se na to, že to bude dlouhý zápas a velká bitva, protože ona je bojovník a dobíhá všechny míčky. Takže je mi líto, že jsme pro vás odehrály jen tři gamy," dodala Muchová.

Muchova advances to the semifinals 3-0 ret. as Bouzkova retires.#CincyTennis pic.twitter.com/xtsiEFR5k7 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2023

Finalistka letošního Roland Garros si už zajistila posun na 13. místo světového žebříčku, čímž o tři pozice vylepší své maximum. V případě postupu do finále by se dokonce dostala na 10. místo před Petru Kvitovou.

"Na začátku sezony jsem hlavně doufala, abych byla zdravá. Tělo mě často limituje a s týmem na tom pravidelně pracujeme, abych byla dobře připravená," uvedla šestadvacetiletá rodačka z Olomouce.

Muchová se do semifinále dostala posedmé v kariéře a teprve podruhé od Australian Open 2021. O celkově 4. finále si zahraje se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou, nebo pětkou Ons Jabeurovou z Tuniska.

• WTA 1000 CINCINNATI •

USA / Ohio, tv. povrch, 2.788.468 dolarů

páteční výsledky (18. 08. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Muchová (ČR) - Bouzková (ČR) 3:0 / skreč B. Šwiateková (1-Pol.) - Vondroušová (10-ČR) 7:6 (7:3), 6:1 Gauffová (7-USA) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:2