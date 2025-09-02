Vondroušovou čeká obrovská výzva, jde na Sabalenkovou. Djokovič to má s Fritzem 10:0

Tři čeští tenisté budou v úterý bojovat o postup do semifinále grandslamového US Open a všechny čeká ohromně těžká výzva. Markéta Vondroušová (26) bude čelit světové jedničce a úřadující šampionce Aryně Sabalenkové, Jiří Lehečka (23) nastoupí proti vítězi ročníku 2022 a turnajové dvojce Carlosovi Alcarazovi a Barbora Krejčíková (29) změří síly s domácí hvězdou a loňskou finalistkou Jessicou Pegulaovou. Na závěr programu se utkají Novak Djokovič s Taylorem Fritzem, srbský rekordman ve vzájemné bilanci vede 10:0.
Markéta Vondroušová vyzve světovou jedničku Arynu Sabalenkovou (© ČTK / imago sportfotodienst / O.Behrendt)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 2. 9.

Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA) | Arthur Ashe Stadium (17:30 SELČ)
Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-) | Arthur Ashe Stadium (středa 01:00 SELČ)


Další čtvrtfinále mužů
Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA) | Arthur Ashe Stadium (středa 02:30 SELČ)

 

Krejčíková – Pegulaová | 17:30 SELČ

Barbora Krejčíková se v minulosti představila v hlavní soutěži grandslamového US Open celkem čtyřikrát. Tři z předchozích čtyř startů zakončila nejpozději ve druhém kole, ovšem při premiéře v roce 2021 a po pěti nezdarech v kvalifikaci tohoto podniku, se probila až do čtvrtfinále fáze, ve které ji zastavila Aryna Sabalenková.

A v letošním ročníku se i díky neskutečnému obratu probojovala mezi nejlepší osmičku znovu. Po relativně snadných zápasech s kometou letošní sezony Victorií Mbokovou a Mojukou Učidžimaovou musela likvidovat manko 0:3 v rozhodujícím setu proti Emmě Navarrové. A pak po odvrácení neskutečného počtu osmi mečbolů udolala 1:6, 7:6, 6:3 další domácí naději Taylor Townsendovou.

Vizitka Barbory Krejčíkové.Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Devětadvacetiletá česká tenistka uzavřela loňskou sezonu na Turnaji mistryň v Rijádu a pak velmi dlouho bojovala s vleklým zraněním zad. Do aktuálního tenisového roku proto dokázala vstoupit až v polovině května a US Open je jejím teprve osmým letošním turnajem. V New Yorku dosáhla na svou první sérii čtyř vítězství na jedné akci od loňského triumfu ve Wimbledonu.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře má v probíhající sezoně zápasovou bilanci 12:6 a zlepšenou formou se prezentovala už na poslední velké generálce v Cincinnati, kde vyřadila mimo jiné Elinu Svitolinovou. Nyní může vylepšit svou kariérní bilanci 2:3 ve čtvrtfinálových duelech na grandslamových podnicích.

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)
Bilance: 12:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 15:22)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Krejčíková – US Open

Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: (22) Mboková (6:3, 6:2), Učidžimaová (6:4, 6:2), (10) Navarrová (4:6, 6:4, 6:4), Townsendová (1:6, 7:6, 6:3)

 

Jessica Pegulaová plní na domácím US Open roli nasazené čtyřky a do čtvrtfinále postoupila naprosto suverénně a bez větších problémů, přestože na posledních čtyřech turnajích zapsala dohromady pouhá dvě vítězství. Všechny čtyři zápasy v New Yorku zvládla ve dvou setech a žádné ze soupeřek nepovolila více než šest gamů.

Jednatřicetiletá Američanka měla na papíře velmi snadnou cestu do čtvrtfinále, jelikož nepotkala nikoho z TOP 50 žebříčku. Na druhou stranu musela čelit trojnásobné finalistce a bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové. V letošní sezoně slavila 41 výher a 22 z nich zaznamenala na půdě USA. To jen potvrzuje, jak moc je obzvláště na domácích podnicích nebezpečná.

Vizitka Jessicy Pegulaové.Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve čtvrtfinálových duelech na grandslamech má mizernou kariérní bilanci 1:6. Aktuální světová čtyřka uspěla až v tom posledním loni právě na US Open, kdy se na této úrovni poprvé dostala do semifinále a zároveň i finále. Čtvrtfinále v New Yorku absolvovala také v roce 2022 a tehdy prohrála s Igou Šwiatekovou, kterou tady před rokem ve stejné fázi porazila.

Deset z celkového počtu 21 semifinálových účastí od začátku sezony 2023 zaregistrovala na půdě Spojených států, včetně těch letošních v Austinu, Miami a Charlestonu. Není tak překvapením, že je na US Open znovu po roce úspěšná. Loni ve Flushing Meadows padla až v těsném dvousetovém finále s Arynou Sabalenkovou.

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 41:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 26:9
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 16:2 (kariérní 95:39)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:6)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)

Pegulaová – US Open

Kariérní bilance: 22:8
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (3. kolo), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Šarífová (6:0, 6:4), Blinkovová (6:1, 6:3), Azarenková (6:1, 7:5), Liová (6:1, 6:2)

 

Vzájemná bilance: Krejčíková vede 2:1 a vyhrála poměrem 6:3, 6:3 poslední vzájemný souboj loni na Turnaji mistryň. Česká tenistka, která už ve třetím zápase po sobě nastoupí proti domácí soupeřce a bude čelit i bouřlivému publiku, je bývalou deblovou šampionkou US Open. Je však pravděpodobné, že své zdejší singlové maximum nevylepší. Pegulaová je totiž favoritkou.

 

Lehečka – Alcaraz | 19:00 SELČ

Jiří Lehečka musel být v osmifinále US Open pod velkým tlakem. Proti Adrianovi Mannarinovi totiž plnil roli favorita a bojoval o debut v TOP 20 žebříčku a také o místo ve čtvrtfinále na grandslamové úrovni. Tuto výzvu ovšem zvládl, i když bez komplikací se to neobešlo. V tie-breaku úvodního setu doháněl docela výrazné manko a ve čtvrté sadě prohrával 0:2. Francouzského veterána přestřílel na vítězné údery 56:18 a nakonec slavil výhru 7:6, 6:4, 2:6, 6:2.

Rodák z Mladé Boleslavi měl vždy talent i potenciál na TOP 20 žebříčku, ovšem k takto vysokému rankingu mu obvykle chyběla stabilita. V posledních pár měsících však postupuje do závěrečných kol docela pravidelně, přestože si ještě nedávno procházel nepříjemnou krizí a hrozilo mu, že vypadne z nejlepší čtyřicítky pořadí. Teď je v live žebříčku na 15. místě a v novém vydání se vrátí na pozici české jedničky.

Vizitka Jiřího Lehečky.Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport / Enetpulse)

Cestu do čtvrtfinále letošního US Open měl na papíře velmi jednoduchou, soupeři mu totiž odklidili členy TOP 20 hodnocení Caspera Ruuda a Bena Sheltona. První těžký zápas ale musel někdy přijít a teď vyzve jednoho z největších favoritů a bývalého šampiona. Svůj první souboj s hráči TOP 10 na grandslamech vyhrál, když v osmifinále Australian Open 2023 porazil Félixe Augera-Aliassimeho. Jenže od té doby sehrál dalších pět takových duelů a nezískal ani set.

Za sebou má zatím jen jeden čtvrtfinálový duel na podnicích velké čtyřky. Také předloni na Australian Open potkal ve čtvrtfinálové fázi soupeře z TOP 4 světového pořadí a celkem jasně prohrál. Nad jeho síly byl tehdy Stefanos Tsitsipas (3:6, 6:7, 4:6).

Lehečka – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 34:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 20:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:5 (kariérní 8:21)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Lehečka – US Open

Kariérní bilance: 6:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (osmifinále), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: Čorič (3:6, 6:4, 7:6, 6:1), Etcheverry (3:6, 6:0, 6:2, 6:4), Collignon (6:4, 6:4, 6:4), Mannarino (7:6, 6:4, 2:6, 6:2)

 

Carlos Alcaraz obvykle ztrácel v úvodním týdnu grandslamových turnajů sety i s outsidery, ovšem po prohraném finále Wimbledonu s největším rivalem Jannikem Sinnerem evidentně chce dominovat v každém zápase, ke kterému nastoupí. Tato změna v přístupu vedla k suverénnímu průchodu do čtvrtfinále probíhajícího US Open, kde zatím neztratil set.

V minulosti byl několikrát kritizován za nestabilitu výkonů i výsledků. V letošní sezoně však disponuje famózní bilancí 58:6 a je nejúspěšnějším hráčem. V tomto roce prošel téměř na všech turnajích do čtvrtfinále, jedinou výjimkou je březnové Miami. Šokující porážka s Davidem Goffinem na Floridě evidentně zafungovala jako budíček, protože od té doby došel na všech sedmi akcích do finále a včetně nedávného Masters v Cincinnati posbíral pět titulů.

Vizitka Carlose Alcaraze.Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Dvaadvacetiletý Španěl je navzdory několika slabším obdobím extrémně silný obzvláště na těch nejprestižnějších turnajích. Na letošním US Open absolvuje ve velmi mladém věku již 13. kariérní grandslamové čtvrtfinále a má na kontě už 81 vítězství v hlavních soutěžích majorů.

V závěrečných kolech je obvykle velmi těžko k poražení a většina semifinálových či finálových účastí vedla k titulu. Ve čtvrtfinálové fázi je ovšem o něco zranitelnější. Konkrétně na grandslamech má ve čtvrtfinále bilanci 8:4. Na US Open 2:1, jediný nezdar utrpěl po skreči proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu v roce 2021.

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 58:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 20:4
Bilance proti hráčům TOP 30: 25:5 (kariérní 114:38)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:1 (kariérní 8:4)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)

Alcaraz – US Open

Kariérní bilance: 21:3
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:1
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Opelka (6:4, 7:5, 6:4), Bellucci (6:1, 6:0, 6:3), (32) Darderi (6:2, 6:4, 6:0), Rinderknech (7:6, 6:3, 6:4)

 

Vzájemná bilance: Lehečka prohrává 1:2. Pokud český tenista předvede svůj nejlepší možný výkon, tak představuje hrozbu pro kohokoli na tour, což mimo jiné ukázal letošním skalpem Alcaraze na betonu v Dauhá. Navíc ho potrápil v nedávném finále v Queen's Clubu. Ve formátu na tři vítězné sety to ovšem bude mít se Španělem mnohem těžší. Alcaraz je v poslední době ve vynikající formě, na US Open prochází jako nůž máslem a je zaslouženě obrovským favoritem.

Vondroušová – Sabalenková | středa 01:00 SELČ

Markéta Vondroušová zaskočila tenisový svět i centrální dvorec Arthura Ashe, když v nedělním souboji wimbledonských šampionek přetlačila v osmifinále 6:4, 5:7, 6:2 aktuální světovou desítku Jelenu Rybakinovou. Jedná se o její už druhý skalp TOP 10 na probíhajícím turnaji a celkově čtvrtý v probíhající sezoně, v níž se vrací po zranění levého ramene.

Cestu do čtvrtfinále rozhodně neměla jednoduchou a v každém ze čtyř zápasů musela řešit komplikace. Předloňská čtvrtfinalistka sice zvládla úvodní tři duely bez ztráty setu, nicméně pokaždé potřebovala tie-break. Bývalá světová šestka a nyní 60. hráčka hodnocení tak musela zabrat proti Oksaně Selechmetěvové, McCartney Kesslerové i nasazené sedmičce Jasmine Paoliniové.

Vizitka Markéty Vondroušové.Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šestadvacetiletá česká tenistka startuje na US Open poprvé po dvou letech, loňský ročník musela kvůli operaci levého ramene vynechat. Předchozí sezonu dokonce ukončila už po neúspěšné obhajobě ve slavném Wimbledonu a s ramenem znovu bojovala letos, kdy si prošla od února do května tříměsíční zdravotní pauzou.

Na US Open absolvuje svůj teprve 10. turnaj v probíhající sezoně. Většina z nich skončila nevýrazným výsledkem, ale pár vystoupení se jí náramně povedlo. Do čtvrtfinále se podívala také v Abú Zabí a pak i díky skalpu Sabalenkové slavila v Berlíně svůj třetí kariérní titul. Ve čtvrtfinále grandslamů má bilanci 2:2, po předloňském wimbledonském triumfu 0:2.

Vondroušová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (čtvrtfinále)
Bilance: 18:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 10:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 16:26)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Vondroušová – US Open

Kariérní bilance: 13:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)
Cesta turnajem: Selechmetěvová (6:3, 7:6), (32) Kesslerová (7:6, 6:2), (7) Paoliniová (7:6, 6:1), (9) Rybakinová (6:4, 5:7, 6:2)

 

Aryna Sabalenková se v úvodních třech zápasech na letošním US Open nečekaně nadřela a suverénnější vítězství slavila až v osmifinále. V něm světová jednička plnila roli jednoznačné favoritky proti Cristině Bucsaové, překvapivou osmifinalistku smetla 6:1, 6:4. Už při 12. grandslamovém startu v řadě se tak probojovala do čtvrtfinále.

Do čtvrtfinále probíhajícího US Open sice postoupila bez ztráty jediného setu, nicméně proti úvodním třem soupeřkám vyhrála jeden set až poměrem 7:6 či 7:5. S Rebekou Masárovou, Polinou Kuděrmetovovou i Leylah Fernandezové tak klidně mohla potřebovat více než dva sety. Postup do čtvrtfinále jí dal jistotu, že nepřijde o post světové jedničky.

Vizitka Aryny Sabalenkové.Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tím ale úkol pro 27letou běloruskou hráčku zdaleka nekončí, jelikož v New Yorku obhajuje loňský triumf. Po semifinálových účastech v letech 2021-22 a porážce s Coco Gauffovou ve finále předloňského ročníku tady loni v sedmi zápasech ztratila dohromady jen jeden set a po skalpu Jessicy Pegulaové se dočkala svého třetího a zároveň posledního titulu na majorech.

Ve čtvrtfinálových utkáních na grandslamových podnicích má fantastickou bilanci 12:1, prohrála pouze s Mirrou Andrejevovou loni na antukovém French Open. V New Yorku má na dosah své 10. letošní semifinále a může vyrovnat své maximum na jednu sezonu z roku 2023. Na všech třech letos dohraných grandslamech byla minimálně v semifinále.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 54:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 30:5
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 13:0 (kariérní 95:30)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 12:1)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále)

Sabalenková – US Open

Kariérní bilance: 32:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 4:0
Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Masárová (7:5, 6:1), P. Kuděrmetovová (7:6, 6:2), (31) Fernandezová (6:3, 7:6), Bucsaová (6:1, 6:4)

 

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 4:5. Poslední střetnutí se uskutečnilo před pár týdny na velké generálce v Cincinnati a česká tenistka Sabalenkové podlehla 5:7, 1:6. Se Sabalenkovou, kterou porazila nedávno po cestě za triumfem v Berlíně, prohrála poslední čtyři souboje na betonech a i tentokrát to bude mít ohromně těžké. Běloruska je zaslouženě favoritkou.

Djokovič – Fritz | středa 02:30 SELČ

Novak Djokovič není na letošním US Open v optimální fyzické kondici a pauzu na ošetření potřeboval také v osmifinále. Kvůli problémům s krkem a pravou paží dokonce dvakrát. Přesto dokázal rozjetého kvalifikanta Jana-Lennarda Struffa po výborném výkonu suverénně přehrát. Svého oblíbeného protivníka smetl 6:3, 6:3, 6:2 a vyhrál s ním i osmý vzájemný souboj.

Nestoprocentní kondice se dala očekávat, protože mezi Wimbledonem a US Open neabsolvoval ani jeden přípravný turnaj či ostrý zápas. Ačkoli už je 38letý srbský rekordman ve velmi pokročilém věku, pořád se s ním musí počítat. Obzvláště na grandslamech, jelikož je na nich nejúspěšnějším hráčem všech dob a letos na každém postoupil do čtvrtfinále.

Vizitka Novaka Djokoviče.Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

V závěrečných kolech grandslamů byl ještě na konci loňského roku velmi těžko k zastavení. Například od začátku sezony 2019 prohrál ve čtvrtfinále pouze s Rafaelem Nadalem na French Open 2022, což není tak překvapivé, jelikož jeho největší rival na pařížské antuce mnoho let dominoval. Na 25. grandslamový titul však čeká už od US Open 2023. Celkově má ve čtvrtfinále majorů vynikající bilanci 50:10.

V tuto chvíli je nejstarším čtvrtfinalistou US Open od Jimmyho Connorse v roce 1991 a právě pouze za Američanem zaostává v počtu čtvrtfinálových účastí na této akci. Na US Open ještě nikdy neprohrál čtvrtfinále (bilance 13:0) a na grandslamech má fenomenální úspěšnost 40:3 v soubojích s Američany, přičemž v letošním ročníku vyřadil Learnera Tiena a Zacharyho Svajdu. Poslední porážku s Američanem na majorech utrpěl proti Samovi Querreymu ve Wimbledonu 2016.

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)
Bilance: 30:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 261:119)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 50:10)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (semifinále)

Djokovič – US Open

Kariérní bilance: 94:14
Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018, 2023)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 13:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Tien (6:1, 7:6, 6:2), Svajda (6:7, 6:3, 6:3, 6:1), Norrie (6:4, 6:7, 6:2, 6:3), Struff (6:3, 6:3, 6:2)

 

Taylor Fritz si v přípravě na US Open vedl hůř než krajan Ben Shelton, který ohrožoval jeho pozici světové čtyřky i americké jedničky. Sedmadvacetiletý Američan ovšem na posledním grandslamu sezony dopadl lépe a post nejlepšího tenisty Spojených států uhájí. Pokud chce ale i po skončení turnaje figurovat v TOP 4 žebříčku, musí ve čtvrtfinále porazit Djokoviče.

Na kontě sice nemá ani jeden grandslamový titul, nicméně v posledních letech postupuje na majorech velmi pravidelně do závěrečných kol a dost si v nich věří. Potvrzením je třeba i hladké nedělní vítězství 6:4, 6:3, 6:3 nad Tomášem Macháčem. V tomto zápase předvedl mnohem lepší výkon než v předchozích kolech, v nichž ztratil set s Jéromem Kymem a Lloydem Harrisem.

Vizitka Taylora Fritze.Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Do čtvrtfinále prošel na druhém grandslamu po sobě, nedávno ve Wimbledonu padl až po semifinálové bitvě s Carlosem Alcarazem. Konkrétně na US Open je ve čtvrtfinále potřetí v kariéře. Zatímco předloni v této fázi neuspěl, loni si zde zahrál své jediné dosavadní grandslamové finále (porážka s Jannikem Sinnerem).

V posledních letech posbíral proti Sinnerovi, Alcarazovi i Djokovičovi řadu zkušeností, nicméně pořád se mu nedaří tyto tři hvězdné protivníky porážet. Dohromady má s těmito soupeři bilanci 1:17, porazil pouze Sinnera v Indian Wells 2021. Tedy dlouho předtím, než Ital nastolil svou aktuální dominanci na mužském tenisovém okruhu. Ve čtvrtfinále grandslamů disponuje negativní úspěšností 2:4, ale v posledních dvou případech uspěl.

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Miami (semifinále)
Bilance: 42:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 25:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 30:45)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:4)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)

Fritz – US Open

Kariérní bilance: 20:9
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Washington (čtvrtfinále), Toronto (semifinále), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: Nava (7:5, 6:2, 6:3), L. Harris (4:6, 7:6, 6:2, 6:4), Kym (7:6, 6:7, 6:4, 6:4), (21) Macháč (6:4, 6:3, 6:3)

 

Vzájemná bilance: Djokovič vede 10:0. Největší šanci měl Fritz na Australian Open 2021, kde si Djokovič zranil břišní sval, ztratil náskok dvou setů a Američan vstupoval do rozhodující sady jako favorit. Od té doby přidal dalších sedm porážek se srbským rekordmanem a dohromady uhrál jen jeden set.

Fritz si v minulosti stěžoval na to, že Djokovič předstírá zranění či využívá pauzy na ošetření jako taktiku. Proto bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá s jejich soubojem na US Open, jelikož Djokovič není fyzicky stoprocentní a možná bude potřebovat návštěvu fyzioterapeuta i v tomto utkání. Také s ohledem na vzájemnou bilanci je čtyřnásobný šampion US Open Djokovič mírným favoritem.

 

Úterní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA)
2. Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.)
3. Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA)


LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. junioři
2. juniorky
3. Muhammadová/Schuursová (7-USA/Niz.) - Erraniová/Paoliniová (2-It.) / nejdříve v 19:30 SELČ
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) / nejdříve ve 22:00 SELČ


COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. juniorky
2. juniorky
3. Romboli/Smith (Braz./Austr.) - Mektič/Ram (11-Chorv./USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ
4. Macháč/Vocel (ČR) - Drzewiecki/Willis (Pol./Brit.)
5. Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
02.09.2025 19:42
Lehečka je narafičenej, říkal trenér - ale počkej...

1.hra
Reagovat
Pe3k
02.09.2025 19:31
stream na Lehe?
Reagovat
Nola
02.09.2025 19:36
https://freestreams-live.su/tennis-21/
Reagovat
novopuren
02.09.2025 19:23
Vše už tady bylo řečeno. Já jenom dodám že to byl zápas, který nikoho nebavil, ani Američany. Bára přišla, bez emocí jasně prohrála a odešla.
Reagovat
TSP
02.09.2025 19:21
Bára prohrála zcela po zásluze. Podala zcela bezkrevný výkon téměř bez náznaku odporu. Asi byla ještě unavená z předchozích zápasů. S takovou formou s čtvrtfinále neuvěřitelný úspěch, který ji udrží na žebříčku, aby hned nespadla z 1. stovky, ale do turnaje mistryň musí nahnat ještě nějaké bodu, jinak z tý stovky vypadne.
Reagovat
aligo
02.09.2025 19:20
Reagovat
Otmar
02.09.2025 19:18
Bohužel, tenis na úrovni 2.kola nějaké WTA 250 možná v Argentině. Pegula nemusela nic hrát, nic vymýšlet ...stačilo přehodit míček a čekat, jak to Barbora zazdí. O tak jednoduchém špílu se jí ani nesnilo. Je fakt, že QF Barbory je v téhle formě v podstatě zázrak.
Reagovat
Mantra
02.09.2025 19:15
dneska Tommr zvítězí
Reagovat
com
02.09.2025 19:14
Zrovna teda Big4Krejči sem veril nejvic.. Pegule nikdy nic velkyho nevyhrala a navic ji už 2x porazila, takže
Reagovat
hanz
02.09.2025 19:15
A Pegulka se může pochlubit ÍZY losem... ještě prej nenarazila na nikoho z TOP50
Reagovat
Preview.lover
02.09.2025 19:17
je to tak: 102, 80, 132, 58 a 62
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:19
Sherif, Blinkova, Vika, Li a Bára - snovej los. Bohužel Bára jí taky neprověřila.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:17
Bára měla nejhratelnější soupeřku. Šlehačka, Maky i Muška mají těžké váhy, ale třeba někdo překvapí - fandíme dál smile
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:19
Fandíme jeden z nich postoupí věřím
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:21
smile smile smile
Reagovat
muster
02.09.2025 19:23
Vondrouš postoupí
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:24
Maky bude muset umlčet Cirkulárku, to bude fuška.
Reagovat
muster
02.09.2025 19:26
to bude, ale rozhodně na to má
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:28
Tak jasně, jenom dva Mastery, jinak nic velkýho...
Reagovat
com
02.09.2025 19:31
však prave, na to jak dlouho je top hracka, tak ty trofeje nic moc
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:11
Tak na popáté už ten haluz-výkon nestačil. Celkově hrozně ospalé QF, skoro jsem u toho usnul.
Reagovat
muster
02.09.2025 19:13
přesně vystiženo
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:15
Jo, jo byl to hroznej zápas. Je zbytečné něco psát. Prostě to Bára nedala
Reagovat
Otmar
02.09.2025 19:20
Ano, v podstatě to nelze komentovat, protože po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Tak se to kdysi hlásilo, ne?
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:22
jj, přesně takto.
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 19:11
No nic, tak bude muset vyhrát Lehe.
Reagovat
Mantra
02.09.2025 19:15
hehe
Reagovat
muster
02.09.2025 19:11
vraťte nám vstupné
Reagovat
hanz
02.09.2025 19:12
Přesně, na tohle přijít, tak je mi těch prachů vážně líto...
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:13
Reagovat
Mony
02.09.2025 19:11
Snad dnes bude na Lehyho lepší podívaná
Reagovat
GaelM
02.09.2025 19:12
Jestli jsi na kluky tak možná, ale výsledkově to o moc lepší nebude
Reagovat
hanz
02.09.2025 19:16
Reagovat
Serpens
02.09.2025 19:10
No, hrozný výkon. Ale klobouk dolů, že i s touhle neformou Bára dokázala udělat čtvrtfinále.
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:20
Bára sice vypadla, ale celkově to pro ní bylo úspěšný GS. Nabrala dost bodů , posunula se na rankingu, já myslím, že na tu bídu může být spokojená.
Reagovat
gugu
02.09.2025 19:21
Reagovat
horska.kraslice
02.09.2025 19:21
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:21
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:23
Reagovat
hanz
02.09.2025 19:09
Krejča odevzdala zápas de facto bez boje... otřesný výkon...
Reagovat
zfloyd
02.09.2025 19:10
Reagovat
jih
02.09.2025 19:09
Holt si ty mečboly vybrala minule.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:11
Reagovat
The_Punisher
02.09.2025 19:09
Bára si všechno vyplýtvala na Taylor, dnes velké zklamání ...
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:12
Přesně tak. Peggy hratelná, ale Bára hodně špatná, nic nešlo
Reagovat
SpacialRecognition
02.09.2025 19:08
Kdyby to bylo po skvělým výkonu Peguly, ale taky hraje kulový
Reagovat
GaelM
02.09.2025 19:12
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:13
Ale jak si viděl, bohatě jí to stačilo.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:13
Reagovat
aligo
02.09.2025 19:01
To je fakt strašnej zápas Pegy se přidala Diváci jak kdyby nebyli
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:57
Velkolepý obrat zahájen.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:59
Peggy vedla 4:1 a 40:15 mohla jít na 5:1.
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 19:02
Townsend v předešlém zápase mohla jít do vedení 6:1 a 4:1
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:02
Teď by to chtělo to nevychovaný publikum,aby se Bára rozjela .
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:04
smilesmilesmile
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:56
Není náhoda, že Pegula hraje špatně. Bára ji jednoduše stáhla s sebou dolů.
Reagovat
muster
02.09.2025 18:55
TT teď musí být solidně naštvaná, dnes by jí hnalo publikum
Reagovat
GaelM
02.09.2025 19:12
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 18:51
Tak kdy to už začne Bára otáčet? Už je docela na čase, ne? To by taky mohla prohrát...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.09.2025 18:56
teď by to ještě nebylo napínavý
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:02
Máš pravdu, je třeba to dohnat do mečbolů, pak to teprve bude to pravý vzrůšo.
Reagovat
pantera1
02.09.2025 18:57
Vypadá to, že prohraje. teď má poslední možnost
Reagovat
Walda58
02.09.2025 18:51
je konec, čekal jsem to
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:53
To už neotočí. Bára velké zklamání smile
Reagovat
Walda58
02.09.2025 19:24
Reagovat
zfloyd
02.09.2025 18:50
tento tenis teda opravdu není hoden čtvrfinále GS , je to zoufalství z obou stran
Reagovat
muster
02.09.2025 18:52
bída
Reagovat
hanz
02.09.2025 18:53
Přesně, hnus z obou stran, jen u té naší je to častější... hrůza hrůz...
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:53
Reagovat
Walda58
02.09.2025 19:25
Pegula tam došla jen z povinnosti.
Reagovat
Sinuhet1
02.09.2025 18:48
uroven zapasu des bes, kdyz to srovnam s Marketou tak to je nebe a dudy
Reagovat
Mony
02.09.2025 19:12
Jo doufejme, že Maky dnes spraví chuť
Reagovat
Mantra
02.09.2025 18:45
6-1
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:44
Ten brejkbol, to mluví za vše. Když ti to nejde, nedělej to.
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:46
Mohla zvolit cokoliv a bylo by to lepší, než ten pokus o kraťas.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.09.2025 19:00
už nekoukám, ale kraťas na big point nepochopím.
Myslím, že i Joker by mohl dávat na tohle téma školení.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:44
Barča je nějaká hrozně zpomalená :(
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:44
Taková příležitost, Baruno!!!
Reagovat
aligo
02.09.2025 18:43
Pegy teď hraje taky pěknou tužku a Bára hraje takovou bídu
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:48
To je na tom nejhorší, že Peggy je hratelná, nehraje nic extra, ale na Báru to zatím stačí. Bohužel smile
Reagovat
The_Punisher
02.09.2025 18:41
Je to škoda, že dneska Báře ten servis tak nejde :( Ale hlavně jí je podle mě líto Jess, že ji téměř nikdo nefandí! Ona potřebuje bouřlivý potlesk a řev!
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:37
Baruna je mentální titán, ještě Pegule zatopí.
Reagovat
Mantra
02.09.2025 18:37
tak určitě
Reagovat
muster
02.09.2025 18:39
nemá proti sobě zvířecí publikum, tak jí to nejde
Reagovat
The_Punisher
02.09.2025 18:41
Přesně, bohužel ...
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:30
Buffalo Sabres - Kometa Brno 6:3 Snad se Bára probudí - hlavně servis bída smile
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:40
Reagovat
muster
02.09.2025 18:45
přes šavle je tu com
Reagovat
Walda58
02.09.2025 18:49
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 18:30
Podle mně se Bára při servech nemůže popasovat s tím sluncem.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:32
Taky mi to přijde, že sluníčko je náš nepřítel
Reagovat
aligo
02.09.2025 18:33
Ano, těch 20 dvojchyb ve stínu by mohlo vyprávět
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:34
Slunce zakázat a poručit větru!
Reagovat
hanz
02.09.2025 18:30
Za tohle ,,představení" by měli vracet prachy... VYPÍNÁM tuhletu šílenost!
Reagovat
pantera1
02.09.2025 18:30
Baru tak teď musíš zabrat a otočit to. Však to umíš. Ale to podání, to je teď úplně v háji . Y3 to má dost jednoduchý .
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:33
smile smile smile
Reagovat
pantera1
02.09.2025 18:34
Bojím, bojím
Reagovat
pantera1
02.09.2025 18:49
Není ve své kůži, dnes to na otočku nevypadá. Zrovna dneska by bylo potřeba,jako sůl
Reagovat
Mantra
02.09.2025 18:29
fertig zwanzig - 2x neotočí - čau. Dneska Waterloo
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:29
Tohle už není normální. Bára musí být nemocná.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.09.2025 18:31
Ne. Jen jí došlo štěstí na těch MB s TT. Takhle holt fungují trendy.
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:31
Ne, hraje úplně jinak. V těch předchozích zápasech se aspoň snažila tlačit.
Reagovat
aligo
02.09.2025 18:29
Bára asi osdesátádeváta dvojchyba
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:28
Ten servis je jak od nějakého žáka
Reagovat
horska.kraslice
02.09.2025 18:27
Já nejsem překvapená, Bára se nezmění ze dne na den a pře noc a nedotrenuje, co od jara ztratila.
Reagovat
magnus
02.09.2025 18:26
Zatial zápas o ničom aj atmosféra je vlažná, Pegula je nejaká zlá Američanka že jej diváci tak nefandia ako napríklad Towndend? Či je Jessica na divákov až príliš biela?
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:28
Přesně tak to je.
Reagovat
muster
02.09.2025 18:29
bílá bohatá dcera vykořisťovatele
Reagovat
The_Punisher
02.09.2025 18:38
Asi protože je to poloviční Korejka
Reagovat
GaelM
02.09.2025 18:40
Diváci tam jsou a fandí, jen trochu kultivovaněji. Ty zvířecí skřeky, které dnes moc neslyšíme, jdou většinou z řad barevného publika, které upřednostňuje svoje barevné favority...
Reagovat
HolyMotors
02.09.2025 18:45
Jako výkřik nějakého zvířete mi spíš příjde tvůj komentář.
Reagovat
GaelM
02.09.2025 19:13
To zní jako tvůj problém broučku
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:41
No, spíš to Pegula tolik nepotřebuje :(
Reagovat
SydneyOpen
02.09.2025 18:26
No nevím, obávám se že další zápas už Bára neotočí :(
Reagovat
hanz
02.09.2025 18:25
Krejča odevzdaný servy... tfuj, hrozná hra!
Reagovat
zfloyd
02.09.2025 18:23
Pegula nehraje nic , ale Bára je zatím ještě zoufalejší
Reagovat
muster
02.09.2025 18:27
Reagovat
Sinuhet1
02.09.2025 18:22
kazdopadne Pegula nehraje nic zazracnyho, kdyz Bara bude hrat svuj vyssi level tak na ni ma....
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:23
To se nestane, rozhodla se, že dnes bude pinkat.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:25
Se ještě rozjede :)
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:20
Au
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 18:20
No comment.
Reagovat
aligo
02.09.2025 18:15
Brejk super, ale zápas děs
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:11
Ta Bára hraje, jak kdyby byla na morfiu - zpomalená, pasivní, s mizerným servisem, bez razance... je to snad způsob, jakým se chtěla vyhnout porci 30 nevynucených chyb v prvním setu, jak už bylo zvykem? To radši ať vyhazuje při ofenzivě, než tohleto.
Reagovat
zfloyd
02.09.2025 18:14
asi se těší jak bude odvracet setboly a mečboly
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:17
Bára si omylem místo vitamínů zobla oxicontin.
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:11
Ta Bára hraje, jak kdyby byla na morfiu - zpomalená, pasivní, s mizerným servisem, bez razance... je to snad způsob, jakým se chtěla vyhnout porci 30 nevynucených chyb v prvním setu, jak už bylo zvykem? To radši ať vyhazuje při ofenzivě, než tohleto.
Reagovat
SpacialRecognition
02.09.2025 18:11
Barboro ty nejsi Niculescu, mírni se s těmi slajzy.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:01
Za mě se Adidasu tahle kolekce nepovedla :(
Pořád mi to asociuje, že ten hráč uklouzl a padl bokem do hnoje XD
Reagovat
Sinuhet1
02.09.2025 18:16
Reagovat
horska.kraslice
02.09.2025 18:17
Šaty z přírodního materiálu.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 18:17
Přitom Adidas má většinou naprosto peckové kolekce :D
Reagovat
GaelM
02.09.2025 18:22
A aby byl výsledný dojem dokonalý, tváří kolekce je Lois Boisson smile
Reagovat
horska.kraslice
02.09.2025 18:28
Reagovat
zfloyd
02.09.2025 17:54
hezký začátek jako by Bára zapomněla hrát tenis , snad se probudí
Reagovat
GaelM
02.09.2025 18:16
Zhruba jako v obou předchozích zápasech. Stejné chyby, stejné známky...
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 17:54
Ach jo Všichni tady na TP radíme Báře, že je důležité pohlídat začátek. Bohužel Bára to tady asi nečte a 0:3
Reagovat
aligo
02.09.2025 17:56
Jenže tentokrát Bára neudělala nic špatného, Pegy prostě jede
Reagovat
Serpens
02.09.2025 17:58
Bude muset přitlačit. Touhle pasivní hrou to bude rychlý proces.
Reagovat
aligo
02.09.2025 17:59
Nemá na to zatím čas
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 18:04
Nejlepší je Novák - flegmouš, kterej je v klídku. Vukov už by tam skákal jak čertík
Reagovat
Serpens
02.09.2025 18:04
Ale ano, těch čopů je zbytečně moc, prohrála si tím teď ten nadějný game a returnu.
Reagovat
aligo
02.09.2025 17:54
Pegy hraje až překvapivě dobře, velmi spustředěná a útočná
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 17:53
Ty pomalé začátky zápasu už jsou u Baruny téměř pravidlem, ovšem Pegula není Townsend.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 17:55
Možná je to taktika - ukolébat soupeřku
Reagovat
hanz
02.09.2025 17:52
Krejča ještě chrápe, nebo co jako?
Reagovat
Mac
02.09.2025 17:52
tak bohužel, Krejča začíná klasicky ...
Reagovat
Mac
02.09.2025 17:52
tak bohužel, Krejča začíná klasicky ...
Reagovat
Serpens
02.09.2025 17:50
Začátek očekávaný, ale že to bude po tom, co Pegula útočí a Bára se brání, to už očekávané není
Reagovat
Dobry-den
02.09.2025 17:33
Přes čtvrtfinále už nikdo z našich neprojde. Bára už další obrat nepředvede.
Jirka nezvládne big pointy. Markéta bude vystřílena.

Bára 2:6 6:7
Jirka 4:6 6:7 6:3 3:6
Markéta 6:7 2:6
Reagovat
Blondie
02.09.2025 16:48
Maki a Bára postup, Jirka se, doufám, nedá zadarmo, byť úplně nevěřím, že přes Carlita projde :-)
Reagovat
paddy
02.09.2025 14:07
This year's US Open is only the third GS event in the Open Era where all eight Women's Singles quarter-finalists have previously reached a GS final:

1976 smile
1981 smile
2025 smile

tři Češky v QF asi poprvé?
Reagovat
milik254
02.09.2025 14:15
Wimbledon 2014
Reagovat
aligo
02.09.2025 14:23
Na USO ano
Reagovat
The_Punisher
02.09.2025 16:41
To rozhodně vypovídá o kvalitě a konečně i nějaké konzistentnosti
Reagovat
muster
02.09.2025 17:22
docela unikátní věc skutečný souboj nejlepších
Reagovat
tommr
02.09.2025 14:01
Dneska naši bohužel narazí ... 0:3
Markéta už sice Sabalenku dokázala porazit ale na hardu jí Sabalenka rozstřílí podobně jako v Cincinnati ... 0:1
Bára měla proti TT víc štěstí než rozumu. Pegula jí podobnej kousek nedovolí a její chyby bude nekompromisně trestat ... 0:2
Lehečka je proti Alcarazovi bez šance ... 0:3
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.09.2025 14:15
Děkuju Ti převelice smile Konečně i Jirka dostal podporu
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 14:23
Tommr je hroznej pesimista - vše vidí moc černě
Reagovat
Mantra
02.09.2025 14:25
A to ani nehraje žádnej černej kůň
Reagovat
horska.kraslice
02.09.2025 16:02
S tím (bohužel) souhlasim. Jakákoliv výhra z řad našich by mě hodně moc překvapila.
Reagovat
annah
02.09.2025 17:22
Je to tak.
Reagovat
magnus
02.09.2025 13:29
Najlepšie hráčky ktoré zostali v turnaji sú Switek a Osaka, zrejme to vyhrá jedna z ních.
Reagovat
com
02.09.2025 15:31
Vosaka nemá šanci.. Na

97 % vyhraje Swiatek
2 % Sabalenka
1 % nějaká smile
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 16:03
smile Naomi je nyní hodně nadupaná a navíc už tady 2x vyhrála. Takže nyní patří k favoritkám na titul.

25% Naomi
20% Iga
18% Aryna
17% Maky smile
15% Bára smile
3% Peggy
1% Muška smile
1% Amanda

Takže o titul by se měla poprat první 4 s tím, že Bára bude číhat za bukem. Už dnešní noční zápas mezi Arynou a Maky hodně napoví. A pak případné SF mezi Robotkou a Naomi.
Reagovat
Mantra
02.09.2025 16:09
napoví - až vypadne tak napoví? tak to bude snad jasný
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 16:14
No vítězka zápasu Maky smile Aryna by měla jít do finále nebo brát titul. Beru to tak, že nejlepší tenis tady zatím hrají Naomi, Maky, Aryna a Iga. U Mušky je problém zdravotní stav
Reagovat
paddy
02.09.2025 13:17
výhra našich holek je v kurzu 3,1-3,4
na finále 5-7
na titul 15-20 (až jako 5.-7. v pořadí)
objektivně jsou v roli outsiderek
v součtu by měla postoupit 0,9 holky (jedno SF je na spadnutí), já tipuji nula

Jirka3 kurz 10 na postup
tedy jistota desetinásobku, další vlna tenisové privatizace smile smile
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 13:51
Do SF postoupí Baruška a Markéta.
Reagovat
MARECEK7
02.09.2025 13:11
Je krásné vidět ve ČF 3 české vlajky dvě americké a žádnou ruskou
Reagovat
magnus
02.09.2025 13:27
je lepšie je že tam nie je žiadna Izraelská, už to by nám chybalo vlajka národu čo pácha genocídu a vyhladovanie ako vojnovú zbraň, toto ani nacisti nerobili ale Izrael nie je dobrý v žiadnom športe. Iba ak by vojnové zločiny bola nová športová disciplína
Reagovat
Patapuff
02.09.2025 14:48
Zalez do řiti Rusovi
Reagovat
Kula
02.09.2025 16:16
Reagovat
Patapuff
02.09.2025 14:52
Mentorovat tu bude občan národa, který cpe hlavu do ruské řiti, boha jeho, ko*ot drevený plechom obitý.
Reagovat
alcaraz.dva
02.09.2025 17:14
fuj..jdu si umyt ruce..jsem znechucena
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 14:57
Zalez do Madarska
Reagovat
George_Renel
02.09.2025 15:26
Od Slováka nenávist k židům nepřekvapí.
(Děda arizoval?)
Reagovat
jih
02.09.2025 16:00
smile
Reagovat
Blondie
02.09.2025 16:58
Reagovat
annah
02.09.2025 17:26
Paráda!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
02.09.2025 12:38
I když to vypadá hrozně těžký na papíře, tak to za mě klidně může být 2:1 i 0:3.

Jirkovi nevěřím vůbec a doufám, že Carlose aspoň potrápí.

Markéta a Bára naopak 50/50, i když jsou soupeřky favoritky. Markéta na Arynu umí, a kdyby nedávno v Cincinnati využila aspoň jeden z tý hromady brejkbolů, mohlo to bejt jinak. Navíc Markéta tady výborně zvládá klíčové momenty a má skalpy Paolini a Rybakiny. Její styl Aryně nesedí a Markéta to moc dobře ví.

Bára si to bude muset uhrát sama. Jessica je konzistentní stroj a chytla formu, i když teda neměla těžké soupeřky. Bára může porazit kohokoli a záleží, jak se vyspí a kolik má psychických sil, protože těch osm odvrácených mečbolů muselo dát zabrat. Každopádně musí hrát mnohem líp než proti Taylor, jestli chce vyhrát. Atmosféra je asi jedno, Bára už si ji dvakrát vyzkoušela.
Reagovat
Serpens
02.09.2025 13:02
Nevěřím v nějaké nakopnutí po těch odvrácených mečbolech. Bára ten třetí set stále hrála špatně.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 13:19
Uvidíme večer, ale české SF Bára + Maky to by byla pecka smile A úplně nereálné to není. Z našich holek je na tom nejlíp Maky, která zahrála proti Rybce fantasticky. Bára musí chytnout začátek. Peggy tady měla zatím snovej los. Takže budeme fandit a snad vyjde české semíčko smile
Reagovat
Preview.lover
02.09.2025 12:16
V deblu žen zůstalo 7 nasazených párů a Venus/Fernandez. Všechny páry jsou navíc hodně silné:
Siniakov/Townsend (1) - Venus/Fernandez
Andreeva/Schnaider (5) - Kudermetova/Mertens (4)
Babos/Stefani (11) - Dabrowski/Routliffe (3)
Muhammad/Shuurs (7) - Paolini/Errani (2)
Reagovat
paddy
02.09.2025 13:04
vsaď si Andreeva/Schnaider
Reagovat
tommr
02.09.2025 13:54
jj do čtvrtfinále postoupily všechny momentálně nejlepší deblistky takže se dají čekat těžký bitvy ...
SinTown to budou mít proti Fernandez/Williams strašně těžký. Myslím že i publikum bude proti nim. Na výhru budou muset podat svůj nejlepší výkon ...
Reagovat

