Vracející se Clijstersová přijde kvůli zranění o první turnaj po koronavirové pauze

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Kim Clijstersová, která se těsně před koronavirovou pauzu vrátila na okruh po sedmileté pauze, přijde o první turnaj v New Yorku. Z náhrady za Cincinnati se musela odhlásit kvůli zranění břišního svalu. Sedmatřicetiletá Belgičanka se chce dát dohromady před grandslamovým US Open.

Matka tří dětí se chtěla v New Yorku rozehrát na tvrdém povrchu před druhým grandslamem sezony. "Mám skvělé vzpomínky na hraní v Cincinnati a těšila jsem se, že budu letos součástí turnaje. Jsem zklamaná, že musím odstoupit, ale po diskusích s lékaři a svým týmem potřebuji trochu více času na zotavenou," uvedla Clijstersová.

Zůstává ale v newyorské bublině určené pro tenisty a jejich týmy, kteří se účastní newyorských profesionálních turnajů. Ráda by se nachystala na US Open, které začne ve Flushing Meadows 31. srpna. Byl by to její první grandslam od US Open 2012, kdy vypadla ve druhém kole.

Newyorský grandslam ale jinak třikrát vyhrála, v letech 2005, 2009 a 2010. K tomu má ještě trofej z Australian Open 2011. Letos dostala pro US Open divokou kartu do dvouhry i do čtyřhry.