Vrbenský na Štvanici prohrál s Ottem a první challengerové finále si nezahraje

Michael Vrbenský si své první semifinále na challengeru zahrál loni v srpnu po restartu sezony po koronavirové pauze v Praze na štvanické antuce. Od té doby však zaznamenal pouze úspěch v kvalifikaci turnaje ATP (letos v lednu v Antalye), jinak se mu nedařilo.



Znovu víc jak dva zápasy po sobě vyhrál až tento týden opět na challengeru na Štvanici, kde vyřadil Rakušana Sebastiana Ofnera, nasazeného Slováka Andreje Martina a krajan Víta Kopřivu.



V boji o premiérové finále už však 21letý Čech znovu neuspěl. Dnes v poledne prohrál 3-6 3-6 s Němcem Oscarem Ottem, který je hráčem druhé světové stovky.



"Dnes bylo k postupu hodně daleko, nehrál jsem úplně svůj optimální tenis, co jsme si s trenérem řekli, bylo to takové zabržděné. Oscar si to dnes pohlídal," řekl Vrbenský, jenž loni vzdoroval v Praze v semifinále trojnásobnému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi ze Švýcarska ve třísetové bitvě.



"Otte má nepříjemný servis s nízkým nadhozem, špatně se to čte, má dobrou zatáčku ven, ale že by to bylo nějaké extra podání, to zase ne. Spíš jsem si to já špatně hlídal a dostával se zbytečně moc pod tlak," dodal český tenista, který se díky svému druhému semifinále na challengerech posune poprvé do Top 30 světového žebříčku.

Otte si v neděli na Štvanici zahraje o třetí titul z challengeru proti Tallonu Griekspoorovi z Nizozemska, jenž porazil nasazenou jedničku Slováka Norberta Gombose 7-6 6-3.

• CHALLENGER PRAHA (Štvanice) •

Česko, antuka, 44.820 eur

páteční výsledky (07. 05. 2021) • Dvouhra - semifinále • Otte (Něm.) - Vrbenský (ČR) 6-3 6-3 Griekspoor (Niz.) - Gombos (1-SR) 7-6(5) 6-3