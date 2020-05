Vrbenský si vybral tenis před fotbalem a myslí na desítku

"Vítězství si cením a doufám, že na to navážu," řekl dvacetiletý tenista na tiskové konferenci po finálové výhře nad Zdeňkem Kolářem. Nejcennější skalp získal Vrbenský v úvodním utkání, v kterém si na antuce z pozice 405. hráče světa poradil se současnou českou jedničkou a 65. hráčem dvouhry ATP Jiřím Veselým.

S raketou běhal odmalička, jelikož je z poděbradské tenisové rodiny. Pod otcovým vedením hrál od čtyř let a aktuálně ho vede kouč Dušan Karol. Do 12 let hrál i fotbal. "V útoku, ale pak mě to vpředu nebavilo, tak jsem rok chytal," řekl. Pak se rozhodl pro bílý sport. "Vždycky jsem tíhl k individuálnímu sportu," dodal.

Zatím se zdá, že udělal dobře. Před čtyřmi lety vyhrál Pardubickou juniorku a v roce 2017 si zahrál finále čtyřhry juniorů na slavné trávě ve Wimbledonu. "Jaké mám tenisové plány? Jako každý tenista - hrát ATP turnaje a být v desítce," pronesl hráč, jehož idolem je dvacetinásobný grandslamový vítěz Roger Federer.

Na turnaji O pohár prezidenta ČTS se Vrbenský cítil jako v bavlnce. Běžně zatím hrává na nižším okruhu Futures, kde se musí o všechno starat sám. "Ani fanoušci tam nechodí. Tady jich bylo víc. A poprvé jsem hrál před televizními kamerami, což pro mě bylo přínosem a další dobrou zkušeností," řekl Vrbenský.

Na dvorcích ve Stromovce, kde tenisově vyrůstá od šesti let, předváděl solidní servis i hru od základní čáry. Dokázal i úspěšně bodovat na síti.

Má tenisového a mentálního kouče i fyzioterapeuta. V době pandemie trénoval s Lukášem Rosolem. "Nabídl mi to a tři týdny jsme spolu hráli. Když viděl, co bych mohl do budoucna zlepšit, tak mi to řekl. Moc si toho vážím," uvedl Vrbenský.

Český tenis po odchodu Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka do sportovního důchodu čeká na novou ikonu. Veselý má potenciál, ale za ním zatím zeje mezera. Loni se mluvilo o mladších nadějích Jonáši Forejtkovi a Jiřím Lehečkovi. "Doufám, že se nás dopředu dostane co nejvíc a uděláme větší stopu, než je teď," dodal Vrbenský.