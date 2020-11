Všechny přípravné turnaje a ATP Cup se nejspíše odehrají ve státě Victoria, někteří pořadatelé už přesun potvrdili

Kvůli pandemii koronaviru se s největší pravděpodobností přesunou také ATP Cup, jehož premiérový ročník letos proběhl ve třech různých australských městech, a turnaj ATP i WTA v Adelaide.

Tenisté musejí mít dva negativní testy na covid-19, aby mohli vstoupit do tzv. "bubliny". Podle šéfa australské tenisové federace Craiga Tileyho je nyní jisté, že Australian Open dostane zelenou, jelikož všichni hráči budou na jednom místě a nehrozí větší riziko kvůli cestování po australském kontinentu.

Pořadatelé přípravného turnaje v Brisbane již na sociálních sítích oznámili, že se turnaj do svého tradičního dějiště vrátí nejdříve v roce 2022. Podobné prohlášení poslali i organizátoři z Hobartu.

It is with great sadness we announce #BrisbaneTennis will not be taking place in Queensland in 2021. All lead in events to the Australian Open will be held in Victoria to ensure all players can safely compete in, and prepare for, the Grand Slam. See you in 2022! pic.twitter.com/82PIoRS8Tb