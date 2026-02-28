Vyčerpaná Bouzková padla. Poslední česká naděje končí po šíleném maratonu v mexické výhni
Frechová – Bouzková 6:3, 4:6, 6:3
Bouzkové vstup do utkání nevyšel a Frechovou v úvodu pustila do vedení 2:0. Česká favoritka dělala na své poměry až příliš mnoho chyb a na brejkbol vyrobila lacinou minelu z bekhendu. Do výraznějšího náskoku však Polku nepustila a naopak začala být lepší hráčkou. Pražská rodačka seřídila mířidla, těžila z aktivní hry i většího počtu chyb z opačné strany kurtu, otočila na 3:2 a sama vedla o brejk.
Jenže ani ona nedokázala tento náskok potvrdit, prohrála následující dva gamy a zase se vedení ujala Frechová. Ve zbytku setu nebyla schopná Bouzková, která ve čtvrtek pozdě večer dohrávala deblové utkání, vůbec vzdorovat. Z její hry i pohybu se ve více než 30stupňovém horku vytrácela energie a polská naděje měla koncovku této sady hodně usnadněnou.
Česká tenistka si po prvním setu vzala pauzu a odešla do šaten. Po delší přestávce překvapivě ožila, i v tomto setu si vypracovala náskok brejku a vedla 3:1. Poté ale dvakrát po sobě nedokázala potvrdit brejk a pokaždé vrátila Frechovou do boje o druhou sadu. Bouzková si znovu uhájila vlastní servis až za stavu 4:4, Polka pak nezvládla kritický game na svém podání a přesně po dvou hodinách se šlo do rozhodujícího dějství.
Kvůli vysokým teplotám měly obě hráčky před rozhodujícím setem podle pravidel pauzu 10 minut. Bouzková se hned v úvodním gamu trápila na servisu, bylo vidět, že už mele z posledního, a Frechová si vypracovala náskok 2:0. Jakmile se ale kurt kompletně zahalil do stínu, začala česká hráčka opět víc vzdorovat a dorovnala na 2:2.
To ovšem nic nemění na tom, že Bouzková toho měla viditelně plné zuby a na druhou stranu kurtu posílala servisy o velmi pomalé rychlosti. Právě i kvůli tomuto problému s nedostatkem sil prohrála další maratonský game na podání a soupeřka byla za stavu 3:2 zase o kousek blíž k postupu. Češka se ještě snažila držet krok a při skóre 3:4 si vzala pauzu na ošetření obou nohou. Ani delší přestávka jí však nepomohla, zbytek zápasu už musela v podstatě odehrát bez pohybu a tříhodinovou bitvu prohrála.
Bouzková dostala postup do čtvrtfinále v Méridě docela zadarmo. Coby jedna z kvarteta nejvýše nasazených měla v úvodním kole volný los a pak jí v průběhu rozhodujícího setu skrečovala loňská finalistka Emiliana Arangová.
Úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open tak stále čeká na své první vítězství v dohraných zápasech od lednového Australian Open. V letošní sezoně má velmi nelichotivou bilanci 5:7 a nedokázala ji vylepšit ani v oblíbeném Mexiku, kde v minulosti posbírala některé ze svých největších úspěchů.
Frechová se ve svém teprve třetím semifinále a prvním od triumfu v mexické Guadalajaře v září 2024 utká s Victorií Jiménezovou Kasintsevovou, nebo Shuai Zhang.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
V Meridě měla štěstí na to, že po pár odhlášeních byla nasazená jako č. 4 a měla tak v prvním kole volný los, ve druhém se pak soupeřka zranila a Marie si připsala body za čtvrtfinále pětistovky, které se jí budou v létě hodit.
Uvítal bych, kdyby ukončila deblovou kariéru, vždyť musí sama vidět, že nemá síly ani na to, aby pořádně konkurovala v singlu, natož se ještě navíc unavovala čtyřhrou.
-----
Bohužel od loňského srpnového zranění v Monterrey Marii vyšel jediný turnaj - tisícovka v Pekingu. Jinak nikde nevyhrála dva zápasy v řadě Tohle vypadá hodně špatně... V Indian Wells a Miami bude krize asi pokračovat. Snad se zase zvedne na antuce (tak jako v letech 23 - 25).
Rád bych ještě někdy viděl Marušku z roku 2022. Jak nadšeně hrála a vyhrávala spoustu zápasu, radostně hopsala po kurtu a zářila z ní pozitivní energie. Tohle se asi nikdy nevrátí... V červenci určitě oslaví nepřetržitých 7 let v top 100 a navíc už 28. narozeniny. Možná je její hubené tělo spoustou tenisu vyčerpané a zlepšení už nepřijde. Ale Maruška určitě bude bojovat tak jako dnes
Marie by se měla zamyslet jak dál. Naposledy vyhrála regulérní zápas v 1.kole AO a momentálně vypadá bez kondice a zcela z formy ...
Vyčerpávat se hlupáckým a zbytečným deblem dlouho do noci, a to není poprvé, kdy si Marie kvůli tomu odrovnala nadějně rozehraný turnaj