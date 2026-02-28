Vyčerpaná Bouzková padla. Poslední česká naděje končí po šíleném maratonu v mexické výhni

DNES, 00:19
Aktuality 61
WTA MÉRIDA - Marie Bouzková (27) byla poslední českou nadějí na probíhajících turnajích na nejvyšším tenisovém okruhu a v oblíbeném Mexiku skončila ve čtvrtfinále. Úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open podlehla v maratonské bitvě ve vysokých teplotách 3:6, 6:4, 3:6 Magdaleně Frechové (28) a nesplnila roli favoritky.
Profily hráčů
Frech Magdalena
Bouzková Marie
Marie Bouzková prohrála čtvrtfinále v mexické výhni (© Lorenzo Hernández / EPA / Profimedia)

Frechová – Bouzková 6:3, 4:6, 6:3

Bouzkové vstup do utkání nevyšel a Frechovou v úvodu pustila do vedení 2:0. Česká favoritka dělala na své poměry až příliš mnoho chyb a na brejkbol vyrobila lacinou minelu z bekhendu. Do výraznějšího náskoku však Polku nepustila a naopak začala být lepší hráčkou. Pražská rodačka seřídila mířidla, těžila z aktivní hry i většího počtu chyb z opačné strany kurtu, otočila na 3:2 a sama vedla o brejk.

Jenže ani ona nedokázala tento náskok potvrdit, prohrála následující dva gamy a zase se vedení ujala Frechová. Ve zbytku setu nebyla schopná Bouzková, která ve čtvrtek pozdě večer dohrávala deblové utkání, vůbec vzdorovat. Z její hry i pohybu se ve více než 30stupňovém horku vytrácela energie a polská naděje měla koncovku této sady hodně usnadněnou.

Česká tenistka si po prvním setu vzala pauzu a odešla do šaten. Po delší přestávce překvapivě ožila, i v tomto setu si vypracovala náskok brejku a vedla 3:1. Poté ale dvakrát po sobě nedokázala potvrdit brejk a pokaždé vrátila Frechovou do boje o druhou sadu. Bouzková si znovu uhájila vlastní servis až za stavu 4:4, Polka pak nezvládla kritický game na svém podání a přesně po dvou hodinách se šlo do rozhodujícího dějství.

Kvůli vysokým teplotám měly obě hráčky před rozhodujícím setem podle pravidel pauzu 10 minut. Bouzková se hned v úvodním gamu trápila na servisu, bylo vidět, že už mele z posledního, a Frechová si vypracovala náskok 2:0. Jakmile se ale kurt kompletně zahalil do stínu, začala česká hráčka opět víc vzdorovat a dorovnala na 2:2.

To ovšem nic nemění na tom, že Bouzková toho měla viditelně plné zuby a na druhou stranu kurtu posílala servisy o velmi pomalé rychlosti. Právě i kvůli tomuto problému s nedostatkem sil prohrála další maratonský game na podání a soupeřka byla za stavu 3:2 zase o kousek blíž k postupu. Češka se ještě snažila držet krok a při skóre 3:4 si vzala pauzu na ošetření obou nohou. Ani delší přestávka jí však nepomohla, zbytek zápasu už musela v podstatě odehrát bez pohybu a tříhodinovou bitvu prohrála.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková dostala postup do čtvrtfinále v Méridě docela zadarmo. Coby jedna z kvarteta nejvýše nasazených měla v úvodním kole volný los a pak jí v průběhu rozhodujícího setu skrečovala loňská finalistka Emiliana Arangová.

Úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open tak stále čeká na své první vítězství v dohraných zápasech od lednového Australian Open. V letošní sezoně má velmi nelichotivou bilanci 5:7 a nedokázala ji vylepšit ani v oblíbeném Mexiku, kde v minulosti posbírala některé ze svých největších úspěchů.

Frechová se ve svém teprve třetím semifinále a prvním od triumfu v mexické Guadalajaře v září 2024 utká s Victorií Jiménezovou Kasintsevovou, nebo Shuai Zhang.

Výsledky turnaje WTA 500 v Méridě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

61
Přidat komentář
PTP
28.02.2026 02:56
Embéčko je ikona všech masochistů.
Reagovat
misa
28.02.2026 01:07
Maruška na přelomu února a března opět v hluboké krizi, tak jako v letech 2023 a 24. Loni pak nehrála vůbec... V tom období vždy hraje hrozně, navíc viditelně na své soupeřky kondičně nestačí. Zvláštní Žebříček má v současnosti velmi pěkný, ale zcela neodpovídající její výkonnosti.

V Meridě měla štěstí na to, že po pár odhlášeních byla nasazená jako č. 4 a měla tak v prvním kole volný los, ve druhém se pak soupeřka zranila a Marie si připsala body za čtvrtfinále pětistovky, které se jí budou v létě hodit.

Uvítal bych, kdyby ukončila deblovou kariéru, vždyť musí sama vidět, že nemá síly ani na to, aby pořádně konkurovala v singlu, natož se ještě navíc unavovala čtyřhrou.
-----

Bohužel od loňského srpnového zranění v Monterrey Marii vyšel jediný turnaj - tisícovka v Pekingu. Jinak nikde nevyhrála dva zápasy v řadě Tohle vypadá hodně špatně... V Indian Wells a Miami bude krize asi pokračovat. Snad se zase zvedne na antuce (tak jako v letech 23 - 25).

Rád bych ještě někdy viděl Marušku z roku 2022. Jak nadšeně hrála a vyhrávala spoustu zápasu, radostně hopsala po kurtu a zářila z ní pozitivní energie. Tohle se asi nikdy nevrátí... V červenci určitě oslaví nepřetržitých 7 let v top 100 a navíc už 28. narozeniny. Možná je její hubené tělo spoustou tenisu vyčerpané a zlepšení už nepřijde. Ale Maruška určitě bude bojovat tak jako dnes
Reagovat
tommr
28.02.2026 00:26
Zápas dopadl přesně jak jsem čekal: Frech Marii uštvala ...
Marie by se měla zamyslet jak dál. Naposledy vyhrála regulérní zápas v 1.kole AO a momentálně vypadá bez kondice a zcela z formy ...
Reagovat
misa
28.02.2026 00:29
V první řadě vyhodit zbytečného a drahého trenéra, který jí jen obírá o tvrdě vydřené dolary a nic měřitelného nepřínáší.
Reagovat
misa
28.02.2026 00:22
Marii chválím za velkou bojovnost, nechala na kurtu všechno, co mohla. Na druhou stranu zklamání z její kondiční připravenosti. Frech na konci vypadala, jakoby vyšla před pár minutami z šatny, zatímco Marie ani nemohla pořádně chodit. Takhle to dál nepůjde...
Reagovat
tommr
28.02.2026 00:10
Marie už mele z posledního a bere si MTO ...
Reagovat
misa
27.02.2026 23:11
Marie vydřela druhý set 6-4. Zbyly jí ještě nějaké síly do toho třetího?
Reagovat
sojka1
27.02.2026 23:13
paradoxne vypadala ted svezejsi, nez cela Magdalena, mela s sebou u rucniku led, to bude asi tim... :-))
Reagovat
tommr
27.02.2026 23:18
Frech klame tělem. Ona vypadá v každým zápase na pokraji vyčerpání ale přitom tam může běhat jako srnka i několik hodin ...
Reagovat
misa
27.02.2026 23:18
jj
Reagovat
misa
27.02.2026 23:29
Síly už nejsou žádné, což je vidět na servisu
Reagovat
misa
27.02.2026 23:43
Dnešní zápas je dobrou ukázkou toho, proč by ženy neměly hrát na tři vítězné sety.
Reagovat
pzag777
27.02.2026 23:49
spis ukazka toho, jak malo zenskym staci na to, aby se tim uzivily. Bouzkova se ani nesnazi, zahazuje co muze, Frech nic z toho a cele to vypada jako naprosta katastrofa
Reagovat
misa
27.02.2026 23:57
Bouzkové dnes zbyla naopak už jenom ta snaha, jinak by bylo dávno po zápase :) Spíše bych řekl, že v řadě jiných sportů musí být lidé lépe kondičně připravení než tenisté/tenistky a mají za to zlomek jejich příjmů...
Reagovat
pzag777
27.02.2026 23:59
Šest posledních smečí nad hlavou, co předstírala, že se snaží zahrát, nezakončila a všechny výměny prohrála. A vůbec jí to nepřipadá jako problém. Ale jo, určitě se snaží.
Reagovat
misa
28.02.2026 00:19
Neměla už sílu hrát, proto bylo všechno nedůrazné včetně smečí.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 23:56
hlavne nechapu, proc by mely, reci "ublizenych" - za stejnou praci stejnou odmenu - povazuji za zcestne, holky maji pod WTA na vsech turnajich mensi odmeny, tak jo, ty prachy zrejme nevygeneruji, ale na GS delaji stejnou praci, hraji prece GS (mezi sebou, svete, div se, ne s muzi) a pod stejnou "hlavickou".... :-)
Reagovat
pzag777
27.02.2026 23:59
stejnou praci, akorat ze vubec. Kdyz nic jineho, tak stravi na kurtu mnohem min casu, nehlede na to, ze jak ukazuje Maruska, s tim treninkem to taky asi nebude nic moc.
Reagovat
sojka1
28.02.2026 00:02
mene casu nez kdo? Muzi? A??? :-))
Reagovat
pzag777
28.02.2026 00:04
A? No jak muzou delat stejnou praci, kdyz hrajou podle jinych pravidel. To je nejaka zenska logika?
Reagovat
sojka1
28.02.2026 00:08
logika je v tom, ze GS = GS... :-)
Reagovat
pzag777
28.02.2026 00:17
Pokud GS=GS, tak proč neplatí čtyřhra=dvouhra?
Reagovat
sojka1
28.02.2026 00:21
protoze je na kurtu pokazde jiny pocet hracu/hracek.... :-)))
Reagovat
pzag777
28.02.2026 00:27
A to je problém? Před chvílí bylo kritérium to, že je to GS. Nic o počtu hráčů, pohlaví nebo pravidlech nemělo váhu.
Reagovat
sojka1
28.02.2026 00:36
ale pro me to vubec neni problem, problem mas zjevne ty.... :-))
Reagovat
pzag777
28.02.2026 00:40
takze do ctyrher maji jit dvakrat takove penize jako do dvouher, je to tak?
Reagovat
sojka1
28.02.2026 01:11
pokud to tak zafinancujes, at to tak je.... :-))) mne na GS postaci stejna odmena pro viteznou dvojici zen a muzu.... ;-)
Reagovat
misa
27.02.2026 22:51
Se současnou kondicí Maruška prostě nemůže konkurovat...
Reagovat
misa
27.02.2026 22:53
A od roku 2023 to je v únoru a březnu pořád stejný obrázek. Marie je mimo jak po herní, tak i po kondiční stránce. Loni pak nehrála vůbec. Tam musí být nějaká pořád se opakující chyba.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 22:55
je tam silene vedro, strasna skoda, ze si nedokaze/nema silu dojit k siti, pres dlouhe vymeny cesta nevede....
Reagovat
misa
27.02.2026 23:00
Vedro je ale na obou stranách kurtu.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 23:04
na to vis co, ten pes.... ja sleduju Marusku! :-))
Reagovat
misa
27.02.2026 23:14
:)
Reagovat
The_Punisher
27.02.2026 23:16
Souhlas :)
Reagovat
misa
27.02.2026 22:33
Stejně jako v prvním setu, po zisku brejku hned ztracený servis.
Reagovat
tommr
27.02.2026 22:36
a nejspíš bude následovat 5 dalších ztracených her v řadě stejně jako v prvním setu ...
Reagovat
asgard33
27.02.2026 22:24
Pokud je Maruška favoritkou,tak jenom podle čísla nasazení.Podotýkám,že jsem na kursy ani nekoukal,svůj názor si dokažu udělat i bez nich.Pro mě je to spíš 55 ku 45 pro polskou motorovou myš.Možná je to jenom můj názor,ale v tomhle zápase nejde o to kdo koho vymlátí,ale kdo dýl vydrží.Samozřejmě budu rád,pokud to Marie svý výkonem dokáže vyvrátit.
Reagovat
misa
27.02.2026 22:21
Frech by v tom vedru uběhla i 100 km
Reagovat
KvitkaBitka
27.02.2026 22:12
Co jí je? Prohrála mi majlant v prvním setu.
Reagovat
pzag777
27.02.2026 22:13
vubec nic, jenom se ji nechce
Reagovat
pzag777
27.02.2026 22:11
Marie už balí kariéru definitivně, že se ani proti tragické Frech nesnaží? Od půlky prvního setu už nemůže, ta zas neviděla fitko rok, co
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.02.2026 22:55
Je tam velké vedro. Jenže proti vedru se dá argumentovat, že celou svou tenisovou kariéru bydlí na Floridě... A tam si i namluvila místního panthera Barkova.
Reagovat
misa
27.02.2026 21:59
Frech je kondičně někde jinde. Maruška se netváří vůbec nadšeně

Vyčerpávat se hlupáckým a zbytečným deblem dlouho do noci, a to není poprvé, kdy si Marie kvůli tomu odrovnala nadějně rozehraný turnaj
Reagovat
misa
27.02.2026 22:04
23 nevynucených chyb v prvním setu
Reagovat
com
27.02.2026 22:05
zase budem blejt
Reagovat
sojka1
27.02.2026 22:05
a bez prvniho servisu....
Reagovat
misa
27.02.2026 22:07
To je u ní častý problém, asi záležitost sebedůvěry.
Reagovat
tommr
27.02.2026 22:06
Marie v půli prvního setu odpadla fyzicky ...
Reagovat
asgard33
27.02.2026 22:42
Na to je půlka prvního setu trochu brzy...
Reagovat
misa
27.02.2026 22:46
Něco není v pořádku buď se zdravotním stavem nebo s kvalitou kondičního tréninku.
Reagovat
subaru
27.02.2026 23:05
Naprostá pravdá, není jediná. A fakt nechápu.
Reagovat
tommr
27.02.2026 21:49
To je zase pěkná brejkovaná. Odehráno 6 her a z toho 4 brejky ...
Reagovat
sojka1
27.02.2026 21:31
nejdriv se mi zdalo, ze ma MaryBou uz pri rozpinkavani napjaty vyraz, pak mi doslo, ze je to vraska Tommrovka (jeste nevim, jestli je to dobre nebo spatne) :-)) ale kratasy hraje naivni, kazdy slajz zere a pri oboustrannem pindeni se vic vyhazuje.... Marusko, odvahu a zaber, kopcovacka je fuj! No, naznak aktivity a koncovky.... uvidime..... :-)
Reagovat
misa
27.02.2026 21:47
Maruška nemá formu, trápí se s podáním a vyhazuje.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 21:52
nepotvrzeny brejk to dokazuje.... zadna radost, zrovna ty polske Magdaleny.... :-((
Reagovat
tommr
27.02.2026 21:12
Frech má podobnej styl jako Marie. Obě se výborně pohybujou, mají dobrou obranu a o něco slabší útok. Dá se tedy očekávat že zápas zase půjde do třetího setu a rozhodne kondice. Tu má podle mě Polka a proto jí vidím jako mírnou favoritku ...
Reagovat
misa
27.02.2026 21:31
Marie se v Meridě vyčerpávala deblem, v horku to může být rozhodující věc, která Polce pomůže. Nechápu proč tam čtyřhru hrála, včera s ní končila pozdě večer...
Reagovat
tommr
27.02.2026 21:42
asi se chtěla trochu rozehrát protože od konce na AO odehrála jen dva zápasy ...
Reagovat
misa
27.02.2026 21:48
Vždyť hrála čtyřhru v Doha i Dubaji.
Reagovat
tommr
27.02.2026 22:06
Marie hraje debly stylem "jedna výhra stačí" takže se při nich moc nevyčerpá ...
Reagovat
misa
27.02.2026 22:10
Ji už vyčerpává všechno...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist