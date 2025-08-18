Vydřená výhra pro Bouzkovou. V Mexiku byla kousek od prohry s tureckou outsiderkou
Bouzková – Sönmezová 3:6, 6:2, 6:4
V Mexiku posbírala Bouzková spoustu svých kariérních úspěchů a do Monterrey, kde si v roce 2020 zahrála první ze svých osmi finále, přijela ve výborné formě. Tu ale v úvodním zápase úplně nepotvrdila. Dokonce nebyla daleko od toho, aby překvapivě ztroskotala hned na první soupeřce.
Proti Sönmezové nastupovala jako velká favoritka, nicméně Turkyně diktovala tempo hry a byla velkou část zápasu lepší hráčkou na kurtu. V úvodním setu se Bouzkové vůbec nedařilo na returnu, soupeřku pustila do vedení 3:0 a manko zlikvidovat nedokázala. Ve druhé sadě Sönmezová více chybovala a po hodině a půl hry přišlo na řadu rozhodující dějství.
Do něj vstupovala Bouzková s psychickou výhodou, ovšem vůbec nezachytila začátek a hned v prvním gamu si prohrála servis. Ztrátu se jí podařilo dohnat až ve chvíli, kdy byla kousek od vyřazení. Pražská rodačka předvedla celkem suverénní otočku ze skóre 2:4 a ziskem čtyř her v řadě nepříznivý vývoj otočila.
Výsledkově prožívá Bouzková vynikající přípravu na poslední grandslam sezony. Tu zahájila na konci července na domácím Livesport Prague Open, kde získala svůj druhý kariérní titul na nejvyšším okruhu. Oba má právě z největšího domácího podniku.
Následoval bleskový přesun do Montrealu, kde porazila mimo jiné nasazenou Dianu Šnajderovou. V kanadské metropoli padla až s pozdější šampionkou Victorií Mbokovou ve třetím kole, v němž už jí po vyhraném úvodním setu došly síly. Poté se rozhodla vynechat další tisícovku v Cincinnati.
Bouzková hraje hlavní soutěž v Monterrey popáté v kariéře a potřetí se jí podařilo překročit první kolo. V roce 2022 se dostala do čtvrtfinále a před pěti lety prohrála finálovou bitvu s Elinou Svitolinovou.
Ve druhém kole bude čelit jedné ze svých nejméně oblíbených soupeřek, která je ovšem v letošní sezoně v pořádné krizi. S nasazenou čtyřkou Haddadovou Maiaovou totiž vždy po velké bitvě prohrála úvodní čtyři souboje a uspěla až na pátý pokus letos na antuce v Římě, kde Brazilce uštědřila pořádný výprask.
Výsledky turnaje WTA 500 v Monterrey
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
