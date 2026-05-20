Vyhraje Djokovič 25. grandslam? Teď, nebo nikdy, soudí expert
Důvodem šířícího se optimismu ohledně Djokovičových šancí na grandslamový titul jsou samozřejmě čerstvé zprávy o odhlášce Carlose Alcaraze z Wimbledonu. Bez španělského supertalentu se budou hrát dva nejbližší grandslamy. “Myslím, že tohle Djokovič bere v úvahu. Pauzu si prodlužuje záměrně, v Londýně bude chtít být úplně zdravý a v té nejlepší kondici,” soudí finalista US Open z roku 1997 Greg Rusedski.
Djokoviče ale nyní čeká vystoupení na French Open, kde dokázal triumfovat třikrát, a naposledy v roce 2023. “Spíš si ale v Paříži bude chtít vyzkoušet, co jeho tělo vydrží. Opravdu myslím, že se letos soustředí právě na trávu. Uvidíme ho na nějaké travnaté přípravě a jeho vrcholnou formu bychom měli vidět ve Wimbledonu. Nikdy ho nepodceňujte. Pokud bude zdravý, může porazit kohokoli, opravdu je pořád dobrý. A sám ví, že v těch příštích několika týdnech přijdou klíčové momenty,“ dodal kanadský tenisový expert, který analyzuje tenisové dění pro Sky Sports nebo BBC.
Problém pro rodáka z Bělehradu v této misi samozřejmě stále zůstává osoba Jannika Sinnera. Ital hraje životní sezonu, aktuálně drží 29 zápasů dlouhou sérii neporazitelnosti. Ale právě Djokovič je jedním ze dvou hráčů, kteří jej letos porazili - a ano, bylo to na Australian Open, kde se hrálo na tři vítězné sety.
Djokovič stále může počítat s tím, že bude mezi nejvýše nasazenými. A i to mu může dát šanci na úspěch. Dnes je stále světovou čtyřkou.
