Vyhraje Djokovič 25. grandslam? Teď, nebo nikdy, soudí expert

DNES, 18:15
Novak Djokovič (38) v letošním roce moc přesvědčivých výsledků nepředvedl. Stihl odehrát jen 10 zápasů a na antuce nevyhrál ani jediný duel. I přesto se začaly objevovat názory, že právě nyní má ikonický srbský tenista příležitost vyhrát svůj 25. grandslamový titul. Prostě teď, anebo nikdy…
Novak Djokovič stále věří v zisk 25. grandslamového titulu

Důvodem šířícího se optimismu ohledně Djokovičových šancí na grandslamový titul jsou samozřejmě čerstvé zprávy o odhlášce Carlose Alcaraze z Wimbledonu. Bez španělského supertalentu se budou hrát dva nejbližší grandslamy. “Myslím, že tohle Djokovič bere v úvahu. Pauzu si prodlužuje záměrně, v Londýně bude chtít být úplně zdravý a v té nejlepší kondici,” soudí finalista US Open z roku 1997 Greg Rusedski.

Djokoviče ale nyní čeká vystoupení na French Open, kde dokázal triumfovat třikrát, a naposledy v roce 2023. “Spíš si ale v Paříži bude chtít vyzkoušet, co jeho tělo vydrží. Opravdu myslím, že se letos soustředí právě na trávu. Uvidíme ho na nějaké travnaté přípravě a jeho vrcholnou formu bychom měli vidět ve Wimbledonu. Nikdy ho nepodceňujte. Pokud bude zdravý, může porazit kohokoli, opravdu je pořád dobrý. A sám ví, že v těch příštích několika týdnech přijdou klíčové momenty,“ dodal kanadský tenisový expert, který analyzuje tenisové dění pro Sky Sports nebo BBC.

Problém pro rodáka z Bělehradu v této misi samozřejmě stále zůstává osoba Jannika Sinnera. Ital hraje životní sezonu, aktuálně drží 29 zápasů dlouhou sérii neporazitelnosti. Ale právě Djokovič je jedním ze dvou hráčů, kteří jej letos porazili - a ano, bylo to na Australian Open, kde se hrálo na tři vítězné sety.

Djokovič stále může počítat s tím, že bude mezi nejvýše nasazenými. A i to mu může dát šanci na úspěch. Dnes je stále světovou čtyřkou.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Patik
20.05.2026 19:06
Teraz alebo nikdy súdi expert ? Nič také som neusudil
Saulnier
20.05.2026 18:21
Táto téma sa cyklicky opakuje, vždy nejaká nová príležitosť na jej oprášenie, tentokrát avizovaná neúčasť Alcaraza na Wimbledone.
Mňa aktuálne viac teší, že Emma Navarro je na dobrej ceste získať proti perspektívnej Jovic 1. set
Mantra
20.05.2026 18:24
a kdy zhubne?
Saulnier
20.05.2026 18:29
tak keď bude zas pravidelne hrávať, tak by to mohla byť otázka času
Mantra
20.05.2026 18:30
jako u Taylor?
Saulnier
20.05.2026 18:32
myslím, že dopadne lepšie
Mantra
20.05.2026 18:33
geny jsou mršky
PTP
20.05.2026 18:25
Emča to má v ruce, a ty ruce jsou teď kurevsky silný!
Mantra
20.05.2026 18:30
na dva palce
pantera1
20.05.2026 18:17
Ale tak mohl by ses ještě jednou hecnout, kvůli mně a Patikovi .
PTP
20.05.2026 18:23
7x hecnout
Mantra
20.05.2026 18:26
v tuhle chvíli bych mu to přál, dospělo to do bodu, kdy ano, je to milník, přál bych si u toho být - tedy v té generaci to vidět. 25 slamů - bez ohledu na to jaké máš nebo preference svého kožichu - pantero
pantera1
20.05.2026 18:51
Wimbledon by byl ideální, ten mu prostě sedí, v bílé na pažitu . Ta fotka je paradní, jak mu ladí ta kšiltovka s očima .
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 18:47
neblázni
pantera1
20.05.2026 18:57
Chci ještě chvíli bláznít .
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 18:59
to klidně, ale takhle...?
com
20.05.2026 18:16
Nevyhraje, jednou provždy nevyhraje!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

