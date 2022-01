Výhry dnes na ATP Cupu slavili Italové, Němci, Rusové a Kanaďané

Itálie předevčírem zaváhala proti Austrálii, ale proti Francouzům už žádné překvapení nedopustila. Jannik Sinner zvládl i svůj druhý kariérní duel v ATP Cupu bez ztráty setu, 20letý talent si dnes poradil 6-3 7-6(3) s Arthurem Rinderknechem.

Matteo Berrettini předevčírem v Sydney nestačil na domácího Alexe de Minaura, v úterý si však napravil reputaci. Nejlepší Ital v žebříčku ATP přehrál 6-4 7-6(6) Uga Humberta, jenž si v neděli proti Daniilovi Medveděvovi připsal svůj nejcennější skalp. Francie dnešní porážkou přišla o možnost projít do semifinále.

Tie secured



Berrettini picks up his first singles victory of the season 6-4, 7-6(6) to dash France's hopes#ATPCup pic.twitter.com/byihQ076jo