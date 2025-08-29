Výměna snů i Sheltonovy slzy. Lehečka zná svého dalšího soupeře
Shelton – Mannarino 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, skreč.
Domácí hvězda a světová šestka Ben Shelton ve dvou dosavadních zápasech na US Open neztratila ani set, jeho soupeř, už sedmatřicetiletý Adrian Mannarino, jen jeden, a tak se očekávala parádní bitva.
A diváci rozhodně zklamáni nebyli. První sadu rozhodlo jediné Francouzovo ztracené podání a Shelton bral první dějství v poměru 6:3.
Ve druhé sadě se situace opakovala, jen s tím rozdílem, že si oba tenisté vyměnili role. O svůj servis přišel tentokrát Američan a poprvé na turnaji poznal, jaké je to prohrát set.
Ve třetí sadě vedl o patnáct let mladší Američan už 4:2, o náskok ale přišel a sada mířila do dramatického finiše. Za stavu 5:4 podával Mannarino a dostal se do kritické situace 15:40. První brejk ještě odvrátil a skvěle rozehrál i následující výměnu, z níž nebylo pro Sheltona úniku.
Alespoň to tak vypadalo. Po dlouhé parádní výměně od základní čáry se Francouz dostal do prakticky vítězné pozice, kdy přesným forhendem poslal soupeře úplně mimo kurt. Shelton však dokázal i pomocí "rybičky" míč neskutečným způsobem vrátit přesně na postranní čáru a zaskočený Mannarino následně jednoduchý bekhend poslal do sítě.
Diváci na stadionu Louise Armstronga ocenili výměnu bouřlivým aplausem.
Ve čtvrté sadě domácím fanouškům pořádně zatrnulo, když si jejich hvězda po třetím gamu nechala ošetřovat levé rameno. A zdravotní indispozice byla postupem času na Sheltonově výkonu znát.
Domácí tenista si čím dál tím častěji tiskl ruku k postiženému místu, sadu ztratil 4:6 a utkání zamířilo do rozhodujícího pátého dějství. Respektive mělo. Američan zápas pro pokračující bolesti vzdal. Za potlesku fanoušků a se slzami v očích opustil zklamaně kurt.
O naprosté vyrovnanosti utkání vypovídá i poměr vyhraných bodů v poměru 119:118 pro Sheltona.
Pro ostříleného Francouze jde o největší úspěch ve Flushing Meadows, jeho dosavadním maximem bylo třetí kolo, kam se dostal hned pětkrát.
V boji o čtvrtfinále vyzve Mannarino Lehečku, půjde o vůbec první utkání obou hráčů na tour.
