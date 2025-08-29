Vytočený Tsitsipas po dalším nezdaru: Nediv se, že jsem tě trefil

DNES, 09:03
US OPEN - Pryč jsou doby, kdy jméno Stefanose Tsitsipase (27) nahánělo soupeřům strach a pocit blížící se porážky. Řecký tenista se na kurtech trápí. Z posledních deseti zápasů vyhrál dvakrát. Nejčerstvější porážku mu udělil ve druhém kole US Open Daniel Altmaier (26), který zvítězil po setech 7:6, 1:6, 4:6, 6:3 a 7:5.
Altmaier Daniel
Tsitsipas Stefanos
Stefanos Tsitsipas v diskusi s Danielem Altmaierem (CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP / Profimedia)

Tsitsipas – Altmaier 6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7

Svého trenéra a otce Apostolose Tsitsipase zkusil vyměnit za Gorana Ivaniševiće, aby se po pár týdnech znovu pod jeho trenérská křídla vrátil. Nic však nepomáhá. Bývalá světová trojka Stefanos Tsitsipas marně hledá cestu zpět mezi elitu.

Nic na tom nezměnil ani duel s Altmaierem, který navíc ukázal, že rodák z Atén se hodně trápí nejen herně, ale i po psychické stránce. Po prohraném utkání poslal německému tenistovi jasný vzkaz: "Příště se nediv, proč jsem tě nastřelil."

O co šlo? Altmaier svého soupeře během celého zápasu trápil častými změnami rytmu. Dlouhé výměny prokládal přechody na síť a nebál se sáhnout i k podání spodem. A právě to dvojnásobného grandslamového finalistu pořádně vytočilo.

Po jednom z takových servisů Tsitsipas vztekle odpálil míček směrem k tělu německého tenisty, za což se okamžitě omluvil. Ostrá slova si Řek, kterému v současné době patří 28. příčka, schoval až po skončení utkání.

Podání spodem je podle Tsitsipasova vyjádření projevem neúcty k soupeři. "Příště se nediv, proč jsem tě nastřelil, ano? Já jen říkám, že když podáváš spodem…"

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)


Německý tenista na vyjádření svého soupeře nijak nereagoval.

Tsitsipas má letos na své poměry mizernou bilanci 20 výher a 17 porážek, dva zápasy po sobě dokázal naposledy vyhrát v dubnu na turnaji v Barceloně, kde porazil Reillyho Opelku a Sebastiana Kordu, aby skončil na Francouzovi Arthuru Filsovi.

Tsitsipas zažil nejpovedenější letošní turnaj v únoru v Dubaji, kde nenašel přemožitele a připsal si svůj dvanáctý turnajový triumf.

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Mantra
29.08.2025 09:33
Od něj se už nic nečeká.
Trojchyba_Mat
29.08.2025 09:17
Štefane, chyť se s Medveděvem kolem krku a zajděte si spolu na terapii...
pantera1
29.08.2025 09:40
Můžou spolu kvokat v kleci u Chocholouška. Obávám se, že ti dva se už těžko zrestartují. Adonise je škoda .
pantera1
29.08.2025 09:50
Teď koukám na Tommyho, to byl taky dobrej cloumáček .
Trojchyba_Mat
29.08.2025 09:54
No, to bylo, jsem ráno zapnul výsledky a nestačil se divit, co se to tam zase dělo
