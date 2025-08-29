Vytočený Tsitsipas po dalším nezdaru: Nediv se, že jsem tě trefil
Tsitsipas – Altmaier 6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7
Svého trenéra a otce Apostolose Tsitsipase zkusil vyměnit za Gorana Ivaniševiće, aby se po pár týdnech znovu pod jeho trenérská křídla vrátil. Nic však nepomáhá. Bývalá světová trojka Stefanos Tsitsipas marně hledá cestu zpět mezi elitu.
Nic na tom nezměnil ani duel s Altmaierem, který navíc ukázal, že rodák z Atén se hodně trápí nejen herně, ale i po psychické stránce. Po prohraném utkání poslal německému tenistovi jasný vzkaz: "Příště se nediv, proč jsem tě nastřelil."
O co šlo? Altmaier svého soupeře během celého zápasu trápil častými změnami rytmu. Dlouhé výměny prokládal přechody na síť a nebál se sáhnout i k podání spodem. A právě to dvojnásobného grandslamového finalistu pořádně vytočilo.
Po jednom z takových servisů Tsitsipas vztekle odpálil míček směrem k tělu německého tenisty, za což se okamžitě omluvil. Ostrá slova si Řek, kterému v současné době patří 28. příčka, schoval až po skončení utkání.
Podání spodem je podle Tsitsipasova vyjádření projevem neúcty k soupeři. "Příště se nediv, proč jsem tě nastřelil, ano? Já jen říkám, že když podáváš spodem…"
Německý tenista na vyjádření svého soupeře nijak nereagoval.
Tsitsipas má letos na své poměry mizernou bilanci 20 výher a 17 porážek, dva zápasy po sobě dokázal naposledy vyhrát v dubnu na turnaji v Barceloně, kde porazil Reillyho Opelku a Sebastiana Kordu, aby skončil na Francouzovi Arthuru Filsovi.
Tsitsipas zažil nejpovedenější letošní turnaj v únoru v Dubaji, kde nenašel přemožitele a připsal si svůj dvanáctý turnajový triumf.
