Wawrinka musel po 17 letech do kvalifikace. Uspěl a dnes v Métách vyřadil Medveděva

Stan Wawrinka se letos v březnu vrátil na kurty po roční pauze zaviněné operacemi levé nohy. Pět měsíců startoval díky chráněnému žebříčku či divokým kartám, z třinácti zápasů ale vyhrál pouze tři a ve světovém žebříčku se dostal pouze na 284. místo.



A tak nyní na podniku ATP 250 v Métách, kam dorazil se sérií šesti porážek, musel poprvé od října 2005 začínat už v kvalifikaci. S nezvyklou pozicí se však vypořádal a teď má na kontě už čtyři výhry v řadě, což se mu povedlo naposledy v srpnu 2020 na challengeru v Praze.



Dnes si navíc připsal první skalp hráče Top 10 od listopadu 2020. Bývalý třetí hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion si vyšlápl na světovou čtyřku Daniila Medveděva, kterého zdolal 6-4 6-7 6-3 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



37letý Švýcar mohl zápas ukončit už ve druhém setu, v tie-breaku ale vinou nevynucené chyby nevyužil mečbol. V rozhodujícím dějství sice ještě přišel o vedení 3-0, o cenné vítězství se ale nakonec přeci jen připravit nenechal.



"Na konci tie-breaku jsem byl trochu frustrovaný, protože jsem byl ve svých úderech trochu nejistý. On je jedním z nejlepších defenzivních tenistů, takže když hrajete údery bez rozmyslu, je to těžké. Udělal jsem pár chyb, ale celkově to ode mě byla super dobrá úroveň hry. Za výhru jsem superšťastný," radoval se Wawrinka.







26letý Medveděv hrál poprvé od US Open, na kterém vypadl v osmifinále s Nickem Kyrgiosem a přišel o post světové jedničky. Už potřetí ze 14 letošních turnajů nezvládl své úvodní vystoupení, jediný triumf slavil v červenci na menší akci ATP 250 v mexickém Los Cabos.



Wawrinka bude ve svém prvním čtvrtfinále od loňského února usilovat o první semifinále od ledna 2020 proti Mikaelu Ymerovi ze Švédska (h2h 0-0).



Vstup do soutěže proti soupeři se zvučným jménem zvládl obhájce titulu Hubert Hurkacz. Druhý nasazený Polák odstartoval rovněž výhrou nad vítězem US Open, Rakušana Dominica Thiema porazil 6-3 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.



Ve čtvrtfinále světová desítka Hurkacz narazí na domácího Arthura Rinderknecha (h2h 1-0).

• ATP 250 MÉTY •

Francie, tv. povrch / hala, 597.900 eur

čtvrteční výsledky (22. 09. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Wawrinka (Švýc.) - Medveděv (1-Rus.) 6-4 6-7(7) 6-3 Hurkacz (2-Pol.) - Thiem (Rak.) 6-3 6-4 Rune (4-Dán.) - Bonzi (Fr.) 6-4 4-1 skreč B. Rinderknech (Fr.) - Basilašvili (5-Gruz.) 7-6(11) 6-3 Bublik (7-Kaz.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-7(4) 6-4 6-3 Sonego (18-It.) - Simon (Fr.) 7-6(2) 6-4 M. Ymer (Švéd.) - Barrere (Fr.) 6-4 6-3