Wawrinka nezvládl ani druhý zápas po návratu, v Monte Carlu neudržel vedení proti Bublikovi

Stan Wawrinka loni v březnu podstoupil operaci levé nohy a z plánované několikatýdenní pauzy se nakonec vyklubala více než roční přestávka, jelikož první zákrok nepomohl a trojnásobný grandslamový šampion a bývalý třetí hráč světa musel na další.

Na kurty se 37letý Švýcar vrátil na konci března na challengeru ve španělské Marbelle a uhrál šest gamů s Eliasem Ymerem. Mnohem lépe si vedl dnes na Masters v Monte Carlu, ale na vítězství ani tentokrát nedosáhl. Šampion ročníku 2014 po dvou hodinách a pár minutách podlehl 6-3 5-7 2-6 Alexanderovi Bublikovi.

Wawrinka ztratil úvodní game na servisu, ovšem do stavu 6-3 4-5 byl na kurtu lepším hráčem. V desáté hře druhé sady odvrátil tři setboly, jenže o dva gamy později nabídl Kazachovi další šanci a na tu už odpověď nenašel. Rozhodující dějství mohl odstartovat brejkem, místo toho soupeře pustil do vedení 3-0 a předvedl ještě další dvě zaváhání na podání.

Bublik, jenž dnes spáchal 11 dvojchyb, trefil jen 42% prvních servisů a při loňském debutu v Monaku vypadl v prvním kole, se o osmifinále utká s Pablem Carreñem, či Sebastiánem Báezem.

"Přál bych si, aby antuka brzy skončila a šli jsme na trávu. To je vše, k zápasu ani výkonu nic nemám, protože jsem nebyl naplno v zápase, to asi bylo vidět. Antuku nesnáším, tak to prostě je, tenhle povrch fakt nenávidím," řekl Bublik po postupu.

Sebastian Korda svou premiéru na Masters v Monte Carlu zahájil vítězstvím 7-5 6-4 nad Boticem van de Zandschulpem a ve druhém kole si zahraje s jedním z největších favoritů Carlosem Alcarazem. Se Španělem, který letos ovládl předchozí podnik Masters v Miami a také antukovou akci v Rio de Janeiru a má fenomenální bilanci 18-2, prohrál loňské finále na Turnaji mistrů pro mladíky.

Úvodního soupeře už znají i další největší favorité. Světová jednička Novak Djokovič se střetne s Alejandrem Davidovichem (H2H 2-0), Stefanos Tsitsipas za obhajobou vykročí proti bývalému vítězi Fabiovi Fogninimu (H2H 3-0) a Alexandera Zvereva vyzve Federico Delbonis (H2H 2-0).

Jediným českým zástupcem na turnaji je Jiří Lehečka, 20letý kvalifikant bude ve svém debutu na akcích Masters pokračovat zítra proti Davidovi Goffinovi.