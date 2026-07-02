Wimbledon je pro mě absolutní vrchol, uvedla Bartůňková. Na další české derby se těší

DNES, 09:00
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Její ruce zdobí speciálně nalakované fialovo-zelené nehty a i na wimbledonských kurtech prožívá tenistka Nikola Bartůňková (20) jeden pestrý příběh za druhým. Po vítězství nad Kateřinou Siniakovou (30) postoupila v All England Clubu poprvé do třetího kola a narazí v něm na další krajanku Barboru Krejčíkovou (30). V rozhovoru s novináři Bartůňková řekla, že už teď bere své tažení v Londýně jako úspěch.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková ve Wimbledonu vyřadila Kateřinu Siniakovou (@ REUTERS/Andrew Couldridge)

"Je to úžasný pocit. Jsem strašně šťastná, že jsem ve třetím kole. Už se mi to letos povedlo na Australian Open a je to pro mě skvělé. Už tento výsledek je pro mě obrovský úspěch," uvedla Bartůňková.

Dvacetiletá tenistka I. ČLTK Praha se utkala s o 10 let starší Siniakovou poprvé. Nasazenou dvaatřicítku porazila za hodinu a 17 minut. "Bylo to ale náročné, protože Kateřina je velmi zkušená hráčka. Byl to ode mě i od ní skvělý zápas. Jsem šťastná, že jsem vyhrála," řekla.

Na travnatých dvorcích vybojovala Bartůňková osmou letošní výhru z 11 zápasů. Navázala na triumf z 1. kola proti Američance Peyton Stearnsové. "Myslím, že jsem uspěla hlavně díky aktivitě a nátlakové hře. Šla jsem si pro vítězství stejně jako ve většině svých zápasů. V prvním setu mi skvěle vycházel servis i return. To byl klíčový faktor," podotkla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do utkání se zkušenější krajankou vstupovala s respektem. Siniakové si váží za její deblové úspěchy. "Je to úžasná hráčka. Této výhry si nesmírně cením, protože jsem s ní nikdy nehrála a nevěděla, co přesně čekat. Absolvovaly jsme spolu jen jeden trénink na Roland Garros. Jinak ji samozřejmě znám z televize, jak hrála Fed Cupy," řekla Bartůňková.

Dosavadní hru ve Wimbledonu si užívá. Čím větší kurt, tím se cítí lépe. "Obecně mi rychlejší povrchy vyhovují více. Na trávu jsem se vrátila po třech letech, což je super, a hned jsem na ní měla velmi dobré výsledky. Wimbledon je pro mě v tenise absolutní vrchol. Strašně si to tady užívám a cítím, že se můj výkon zápas od zápasu zlepšuje," uvedla.

Má i speciálně nalakované nehty v barvách turnaje. "Ano, jsou wimbledonské. Teď si před každým turnajem nechávám dělat něco specifického a Wimbledon je v tomto směru výjimečný," řekla s úsměvem.

Před začátkem turnaje stihla v Londýně navštívit koncert zpěváka Harryho Stylese. "Byla jsem i poprvé ve Wembley a byl to obrovský zážitek. Jsem fanynka fotbalu i hudby. Stadion byl úplně plný a Harry tam má sérii dvanácti koncertů, což je snad rekord. Opravdu to byl skvělý zážitek," líčila.

Ve třetím kole ji čeká předloňská šampionka Krejčíková, která zdolala turnajovou pětku Rusku Mirru Andrejevovou. "Zahrát si s ní na Wimbledonu, který už vyhrála, pro mě bude skvělý zápas. Bez ohledu na to, jak dopadne. Proti další Češce to zase bude specifické, ale nejdůležitější bude můj vlastní výkon. Dám do toho všechno," doplnila Bartůňková.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

5
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zfloyd
02.07.2026 10:05
Střeštiprdlo do toho
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Sinuhet1
02.07.2026 09:36
fakt nevim komu fandit, mozna Bare, ale at vyhraje ta lepsi
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Diabolique
02.07.2026 09:41
Nikole fandim nejvic, ale Bara si to za ten vcerejsek zaslouzi. Verim ze Nikola v budoucnu Wimbledon vyhraje, ale casu ma dost. Bara ne, ta to musi vyhravat ted.
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jih
02.07.2026 09:45
Jedině Lindě, to je naše zlatíčko.smile (i když Bartůňková by ji asi sejmula, na tu neumí )
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Vlk-v-trave
02.07.2026 09:17
NIky: Wimbledon je pro mě v tenise absolutní vrchol.
pro me taky Niky, pro me taky :-)

Je na trave opravdu skvela a uz se tesim na titulku Wimbledonskou sampionku ceka velka vyzva :-)

Na dalsi derby se tesim. Skvely rocnik... jen aby to dolnaci (dolni polovina pavouka) nepokazili...
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