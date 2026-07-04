Wimbledon: Skončí Nosková na obávané sokyni? Zrádná výzva čeká i Lehečku
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 4. 7.
Češi v akci
Bouzková (21-ČR) – Samsonovová (-) | Court 12 (12:00 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Munar (Šp.) | Court 12 (13:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Cirsteaová (17-Rum.) | No.3 Court (15:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková jde na obávanou soupeřku, Bouzková čelí ruské hrozbě
Linda Nosková stále výkonnostně navazuje na svůj triumf na generálce v Berlíně, kde ukořistila druhý kariérní titul a konečně přerušila sérii finálových nezdarů. Ve Wimbledonu si bez větších problémů poradila s Ellou Seidelovou i Camilou Osoriovou, nicméně teď ji čeká soupeřka úplně jiného kalibru. A sice neoblíbená sokyně Sorana Cirsteaová, která ve vzájemné bilanci vede 3:2 a vyhrála s Noskovou tři ze čtyř letošních soubojů včetně dvou posledních. Češka navíc slavila obě vítězství nad Rumunkou až po velké bitvě.
Tráva však představuje pro Noskovou jedinečnou příležitost účty s Cirsteaovou srovnat. Zatímco Češka kralovala před pár týdny v Berlíně a hrála loni osmifinále Wimbledonu, pro Cirsteaovou se jedná o nejslabší povrch a ve Wimbledonu 36letá Rumunka ještě nikdy nepřešla přes třetí kolo. Vzhledem ke zmíněnému by mohla mít navrch Nosková, která je docela jasnou kurzovou favoritkou na postup do druhého týdne.
Marie Bouzková si vede letos na trávě naprosto výborně. Po osmifinále v londýnském Queen's Clubu, kde potrápila pozdější šampionku Donnu Vekičovou, vyhrála všech sedm zápasů. Tato skvělá série zahrnuje zisk titulu v Nottinghamu po skalpech Karolíny Plíškové a Emmy Navarrové a výhry nad Talií Gibsonovou a Tyrou Caterinou Grantovou ve Wimbledonu. V All England Clubu bude nejspíš muset dost zabojovat i ve třetím kole s nevyzpytatelnou Ljudmilou Samsonovovou.
Ruská hrozba, která loni došla ve Wimbledonu do čtvrtfinále, bude zřejmě se svou velmi agresivní hrou diktovat tempo a Bouzková, jež rovněž hrála na posvátném londýnském pažitu čtvrtfinále, bude spoléhat hlavně na svou precizní obranu. Ve vzájemné bilanci má navrch 3:2 Samsonovová, která se po obratu radovala v posledních dvou duelech. Jediné střetnutí na trávě v Birminghamu 2019 však jednoznačně ovládla Bouzková, která je mírnou favoritkou.
Lehečka zkusí odvetu proti rozjetému soupeři
Jiří Lehečka neměl ideální přípravu, ovšem ve Wimbledonu si vede na výbornou. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP minimálně rozdílem jedné třídy přehrál Alexeie Popyrina i Alexe Molčana a v žádném z těchto dvou zápasů neztratil více než 10 gamů. Velmi dobrý výkon bude potřebovat také v sobotu, kdy se pokusí o odvetu proti Jaumemu Munarovi, jenž rovněž neztratil set. Španěl, který byl ještě nedávno považován za antukového specialistu, přejel nasazeného Francisca Cerúndola i domácího Jacoba Fearnleyho.
Lehečka je zaslouženě jasným favoritem, ale bude si muset dát pozor, protože v takové roli nastupoval proti Munarovi i v závěru loňské sezony na finálovém turnaji Davis Cupu a na halovém betonu hladce prohrál. Munar naopak nemá co ztratit, což z něj dělá ještě nebezpečnějšího soupeře. Zatímco Lehečka už si osmifinále Wimbledonu zahrál a ve druhém týdnu nebyl pouze na French Open, španělský tenista zatím do osmifinále na majorech postoupil jen loni na betonu na US Open.
Sobotní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Ealaová (29-Fil.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Anisimovová (6-USA) – Keysová (26-USA)
3. Dimitrov (Bulh.) – M. Berrettini (It.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Mertensová (25-Belg.) – Rybakinová (2-Kaz.)
2. Giron (USA) – Zverev (2-Něm.)
3. Tiafoe (17-USA) – Bublik (10-Kaz.)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Navarrová (23-USA) – Kosťuková (12-Ukr.)
2. Chačanov (19-) – Cobolli (9-It.)
3. Fritz (6-USA) – Sonego (It.)
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. De Minaur (5-Austr.) – Z. Svajda (USA)
2. Paoliniová (13-It.) – Sakkariová (Řec.)
3. Nosková (9-ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
COURT 12 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Samsonovová (-)
2. Lehečka (13-ČR) – Munar (Šp.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.)
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Cash/Tracy (12-USA) – Kokkinakis/Kovacevic (Austr./USA)
2. Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Keninová/Ostapenková (8-USA/Lot.)
3. Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Doumbia/Reboul (13-Fr.)
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Komentáře
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Maruška se však musí trochu víc spoléhat na výkon soupeřky a sama by měla využívat i sebemenší šance.
9 Karolína Muchová
12 Linda Nosková
22 Marie Bouzková
32 Barbora Krejčíková
34 Kateřina Siniaková
42 Sára Bejlek
43 Nikola Bartůňková
49 Tereza Valentová
+Pliska 64
12 stale pokracuje.