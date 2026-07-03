Odnáším si samé dobré věci, porazila jsem skvělé soupeřky, hodnotila Wimbledon Bartůňková
"Myslím, že to bylo úžasné. Musím být pokorná, třetí kolo je super. Hodnotím to jedině pozitivně, porazila jsem tu výborné hráčky. Obecně byly mé výsledky na trávě skvělé, zvlášť když jsem se na tento povrch vrátila po třech letech. Je to pro mě neuvěřitelné, jak se mi tu dařilo. Převládají tedy pozitivní pocity," uvedla Bartůňková.
Dvacetiletá rodačka z Prahy hrála proti o deset let starší Krejčíkové soutěžní utkání poprvé, podlehla po necelých dvou hodinách. Nepomohl jí ani závěr druhého setu, kdy vyrovnala z 2:5 na 5:5 a odvrátila tři mečboly. Další dva gamy ztratila a při celkově pátém mečbolu Krejčíkové už neuspěla.
"Zápas byl samozřejmě těžký. Spíše jsem v něm dotahovala a na konci druhého setu jsem odvracela mečboly. Nebylo to úplně vyrovnané, ale chytila jsem pověstný poslední nádech a zkusila to ještě otočit. Měla jsem i šanci druhý set vyhrát, což by bylo super, ale nakonec jsem to nezvládla. Bára je zkušená hráčka. Můj výkon mohl být určitě lepší, ale ona zahrála opravdu dobře. Ví, jak na trávě hrát, takže si vítězství zasloužila," hodnotila Bartůňková.
Také Krejčíková soupeřku ocenila za její hru a vidí v ní velký potenciál. Všimla si, že Bartůňková hrála i rychleji než v trénincích. "Myslím, že se mi ty tréninky a sparingy spíš moc nepovedly. Pořád jsem si tu teprve zvykala na trávu. Podle sparingů se těžko hodnotí, jak člověk ve skutečnosti hraje a je potřeba to brát s rezervou. Moje hra je obecně rychlá, takže si myslím, že mám někdy údery dokonce rychlejší než Bára. Ona má zase trochu jiný styl, v něčem je lepší, ale myslím si, že obě máme rychlou hru," podotkla Bartůňková.
Z letošního Wimbledonu, kde naopak vyřadila Kateřinu Siniakovou nebo Američanku Peyton Stearnsovou, si chce odvézt jen pozitiva. "Zavzpomínala jsem si na své juniorské zápasy, které mi daly velké zkušenosti a teď mám za sebou první hlavní soutěž dospělých. Z porážky se samozřejmě mohu poučit. Vím, že mohu hrát ještě o něco lépe a že musím svou kvalitu dál zvyšovat. Ale jinak si odnáším samé dobré věci a radost z toho, že jsem porazila skvělé soupeřky," řekla.
Krejčíkovou čeká v osmifinále další derby, bude hrát s Muchovou. Ta je kolegyní Bartůňkové z klubu I. ČLTK Praha. "Vidím to padesát na padesát. U holek je to vždycky takhle otevřené a záleží na tom, jak se která ten den vyspí a jak se cítí. Kája má trochu podobný styl hry jako já, ale je zkušenější. Bára má zase skvělou hru na trávu, takže bude to zajímavý zápas. Sama nevím, koho tipovat a vlastně ani komu to víc přát. Kája je z mého klubu, takže logicky asi spíš jí. Ale kdyby vyhrála Bára, tak by mě vlastně porazila celková vítězka zápasu, což by pro mě bylo také dobré," doplnila s úsměvem Bartůňková.
Krejčíková ukončila wimbledonskou jízdu Bartůňkové, o čtvrtfinále si zahraje s Muchovou
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře