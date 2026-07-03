Bartůňková? Potenciál má obrovský, bude určitě vyhrávat, ocenila krajanku Krejčíková
"Byl to náročný zápas. Vždycky je těžké hrát proti české hráčce. Nikola je velmi mladá a má velký potenciál. Párkrát jsem s ní trénovala, ale dnes hrála mnohem rychleji než během tréninků. Bojovaly jsme o každý game," řekla Krejčíková.
Třicetiletá svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka se zná s Bartůňkovou už od jejích dvanácti let. Od té doby se tenistka I. ČLTK Praha v očích dvojnásobné grandslamové šampionky z dvouher velmi zlepšila. "Je na Tour je nová a pořád se učí. Má ale velký potenciál. Hraje pestře, ráda chodí k síti a dobře podává. Dnes mě také hodně tlačila z returnů. Potřebuje získat zkušenosti, hrát na okruhu a bude vyhrávat. Určitě se jí bude dařit," uvedla Krejčíková.
Bývalá světová dvojka prožila proti Bartůňkové nepříjemné chvíle hlavně ve druhém setu. V něm vedla 5:2, ale nedařilo se jí duel dokončit. Bartůňková odvrátila tři mečboly a srovnala na 5:5. Teprve poté Krejčíková rozhodla díky dvěma vyhraným gamům. "Myslím, že v takových zápasech je normální, že konec není jednoduchý a na jednu bránu. Hrajeme už na tak vysoké úrovni, že vám to nikdo nedá na zlatém podnose. Ona neměla co ztratit, takže ještě víc riskovala. Bylo to 5:5 a začalo se hrát od znova," podotkla Krejčíková.
O tom, že bude hrát s Bartůňkovou se Krejčíková dozvěděla kvůli svému rituálu až ráno před zápasem. "Podívali jsme se na nějaká videa a probrali jsme, co hraje. Já jsem s ní párkrát trénovala, dokonce i tady před turnajem, takže jsem plus minus věděla, co čekat. Ale je pravda, že tak rychle jako v zápase v trénincích nehrála. Ani nevím, jak jsem některé gamy zvládla uhrát," řekla Krejčíková.
Kvůli rituálu zatím také neví, že ji v osmifinále čeká další krajanka a nasazená desítka Muchová. Po třetí výhře na turnaji se ale Krejčíková cítí lépe. "Tím, že mám pár vyhraných zápasů, tak mi to určitě pomohlo. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych pavoukem postupovala dál, ale jestli budu, nebo ne, se uvidí. Spíše jsem ráda, že jsem vůbec tady a jsem hlavně zdravá, což je super. A když vyhraju, je to krásný bonus," podotkla Krejčíková.
Fakt, že její jméno budí respekt i navzdory tomu, že jí patří ve světovém žebříčku 38. místo, nevnímala. "Moc to neřeším. Věřím, že na trávě umím hrát dobře. Mám tady dobré výsledky. A hlavně mě to baví. Jsem prostě hrozně ráda, že tady jsem. Je plno lidí na světě, které tenis baví, ale těch hráčů, kteří jsou tady, je jen hrstka. Být toho součástí, je samo o sobě výhra. A když se daří, a člověk ještě něco velkého vyhraje, je obrovský bonus," doplnila Krejčíková.
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