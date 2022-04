Wimbledon zvažuje, zda dovolí ruským a běloruským tenistům start v letošním ročníku

Ruští a běloruští tenisté se mohou účastnit profesionálních i juniorských turnajů, ovšem bez možnosti hrát pod svou vlajkou. Obě země byly vyloučeny z Davis Cupu i Billie Jean King Cupu, Rusko loni obě týmové soutěže vyhrálo.

All England Club se možná chystá kvůli pokračující a agresivnější ruské invazi na Ukrajinu k radikálnějšímu kroku, letošní ročník Wimbledonu by totiž mohl proběhnout bez zástupců ruského a běloruského tenisu. To by se dotklo zhruba 15 hráčů a hráček, mimo jiné také členů elitních desítek Daniila Medveděva, Andreje Rubljova a Aryny Sabalenkové.

Podle pořadatelů nejslavnějšího turnaje světa se jedná o velmi komplexní záležitost. "Rozhodnutí plánujeme oznámit v půlce května před uzávěrkou přihlášek," uvedli představitelé.

Dle nejmenovaného zdroje z vedení mají privátní kluby oproti tenisovým svazům a asociacím větší volnost v tom, koho na turnaj pustí. "Tenisové okruhy mohou hráčům zakazovat start třeba v případě ovlivňování zápasů nebo dopingu a asociace by mohly být souzeny za to, že tenistům zabraňují ve výkonu práce, aniž by se oni sami nějakým způsobem provinili. Wimbledonu by právní postih nehrozil."

Letošní ročník Wimbledonu proběhne od 27. června do 10. července.