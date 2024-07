Wimbledonský triumf Krejčíkové výrazně zvýší její marketingový potenciál, očekává expert Šíma

Wimbledonský triumf otevře Barboře Krejčíkové řadu nových příležitostí a výrazně posílí její marketingový potenciál. Zvýšený zájem médií, fanoušků a sponzorů přitom vyvolá nejen její vítězství ale také silný osobní příběh. Výhra by ji tak mohla zajistit i nové nebo vylepšené sponzorské smlouvy, zájem by mohly mít i velké značky. Na dotaz ČTK to uvedl vedoucí Katedry managementu sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově Jan Šíma.

Barbora Krejčíková (© Profimedia)