Wimbledonským titulem to nekončí. Valdmannová je již ve čtvrtfinále

ITF NOTTINGHAM - Ve výborných výkonech pokračuje česká juniorka Vendula Valdmannová (17). Na turnaji ITF v Nottinghamu si ve druhém kole poradila se zkušenou domácí tenistkou Katy Dunneovou (30) po setech 6:4, 6:7, 6:2 a postoupila již do čtvrtfinále. V něm se utká s vítězkou zápasu mezi Nizozemkou Veldmanovou a Japonkou Košiašiovou.

Valdmannová - Dunneová 6:4, 6:7, 6:2

Valdmannová přijížděla do Nottinghamu s vizitkou juniorské wimbledonské deblové šampionky, na kterou dosáhla po boku Američanky s českými kořeny Kristiny Pěničkové. Ve dvouhře se v All England Clubu dostala až do semifinále. A výbornou formu zatím prokazuje i na dalším turnaji na Ostrovech.



V úvodním setu utkání se jak Valdmannová, tak Dunneová trápily na svém podání. Česká tenistka však zvládla klíčové okamžiky první sady lépe. Za stavu 3:3 nejdříve odvrátila dvě brejkové hrozby, aby vzápětí prolomila soupeřčin servis čistou hrou a šla do vedení 5:3.



Vzápětí sice i ona na svém podání zaváhala, mrzet ji to ale nemuselo. Domácí tenistka potřetí v setu neudržela svůj servis a o první set přišla za 44 minut – 4:6.



Vstup do druhého setu české naději nevyšel. Dvakrát za sebou si prohrála podání a nabrala manko 1:4. Ani takový stav ale Valdmannovou nezlomil – čtyřmi gamy v řadě druhé dějství otočila a šla do vedení 5:4.

Koncovku nakonec musela rozřešit až zkrácená hra. Do té vstoupila mnohem lépe Dunneová, vypracovala si náskok 4:0 a šanci už nepustila. Tie-break vyhrála 7:4 a poslala zápas do rozhodující sady.



Ta už patřila wimbledonské deblové šampionce. Britka s Valdmannovou držela kontakt jen do stavu 2:2, pak dvakrát v řadě přišla o podání a mladá Češka utkání dopodávala čistou hrou.

Valdmannová si tak připsala v Nottinghamu své druhé vítězství na turnaji, v prvním kole si jednoznačně poradila se zkušenou Japonkou Harukou Kajiovou 6:4, 6:0.



Česká juniorka do turnaje vstupovala jako 667. hráčka žebříčku, po postupu do čtvrtfinále má jistý posun zhruba o čtyřicet míst. Mezi hráčkami do 18 let patří Valdmannové 15. místo.

Výsledky turnaji ITF v Nottinghamu