Wozniacká v Melbourne další výhru nevybojovala. Její kariéru ukončila Džabúrová

Caroline Wozniacká před necelými dvěma měsíci oznámila, že se na Australian Open, kde předloni vybojovala svůj jediný grandslamový titul, rozloučí s tenisovou kariérou. Hlavním důvodem je touha založit se svým manželem Davidem Lee rodinu.

Na svém posledním turnaji kariéry po skalpech Kristie Ahnové a nasazené Dajany Jastremské prošla do třetího kola. Dál už se však nedostala, její dráhu profesionální tenistky po setech 7-5 3-6 7-5 ukončila Ons Džabúrová.

Wozniacká v úvodním dějství neudržela vedení 3-0 a o set přišla. V rozhodující sadě to byla naopak Dánka, kdo dotáhl manko 0-3, ale Džabúrová, která bývalou světovou jedničku na vítězné údery přestřílela 43-9, měla v koncovce navrch a po 130 minutách slavila postup.

Devětadvacetiletá rodačka z dánského Odense ve své kariéře kromě triumfu na Australian Open vyhrála i Turnaj mistryň a celkem získala 30 trofejí. Světovou jedničkou byla 71 týdnů.

WTA World No. 1

Two-time Year-End No. 1

30 WTA singles titles@AustralianOpen champion

WTA Finals Champion

Two-time WTA Diamond ACES Award winner



