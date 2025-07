Začíná být jasno. Zverev se údajně dohodl s Toni Nadalem. Co Rafa?

Stále se drží na výborném třetím místě světového žebříčku. Přesto Alexander Zverev (28) nenaplňuje očekávání fanoušků ani tenisových expertů. A tím je především zisk grandslamového titulu. Udělat poslední krok by mu nově měl pomoci strýc dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona Rafaela Nadala – Toni Nadal.

Třikrát si Zverev zahrál finále některého z grandslamových turnajů. Třikrát se mu poslední krok nepodařilo udělat. Naposledy o něj marně usiloval na letošním Australian Open, kde mu vysněné dveře k tenisové nesmrtelnosti rázně zabouchl Jannik Sinner.



Kromě finálové účasti v Austrálii letos Zverev zazářil doma v Mnichově, kde ovládl antukový podnik, na trávě ve Stuttgartu pak skončil ve finále. Pro drtivou většinu tenistů výborné výsledky – ne však pro rodáka z Hamburku.



Na největších podnicích se mu, kromě zmíněného Melbourne, tolik nedařilo. Na French Open ukončil jeho cestu ve čtvrtfinále Novak Djokovič, ve Wimbledonu dokonce už v prvním kole Francouz Arthur Rinderknech.

Zlomit toto období by německé hvězdě měl pomoci Toni Nadal. Zverev už v minulých týdnech absolvoval několik tréninků v akademii Rafaela Nadala v Manacoru.

Podle posledních informací německého magazínu ZDFHeute již mají Zverev a Toni Nadal za sebou zkušební období a obě strany mají být blízko dohodě o dlouhodobé spolupráci. Zatím nepotvrzené jsou další informace, které se dříve objevily, že by v roli mentora měl působit i Rafael Nadal.

Zverev v minulosti spolupracoval s matkou i otcem, který je dlouhodobou oporou jeho realizačního týmu. Kratší epizody pak prožil pod vedením Juana Carlose Ferrera, Ivana Lendla či Davida Ferrera, avšak žádná z nich neměla delší trvání.

Alcaraz a Sinner? Mám na to narušit jejich dominanci, věří Zverev



Německý tenista se nyní upíná ke klíčovým turnajům na americkém kontinentu – Masters v Torontu a Cincinnati by mu měly posloužit jako příprava na US Open, které začíná 24. srpna.

Právě na newyorském grandslamu byl Zverev zatím nejblíže životnímu úspěchu – v roce 2020 zde prohrál až ve finále v pětisetové bitvě s Dominicem Thiemem.



Jestli bude Toni Nadal tím pravým impulsem k prolomení grandslamového prokletí, ukážou následující týdny.