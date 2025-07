Alcaraz a Sinner? Mám na to narušit jejich dominanci, věří Zverev

O jejich nadvládě nepochybuje. Carlos Alcaraz (22) a Jannik Sinner (23) dominují současnému tenisu. Tu ale hodlá Alexander Zverev (28) i přes své současné trápení narušit. "Možná to nebyl můj nejlepší rok, ale nemyslím si, že jsem tak daleko, jak si někteří lidé mohou myslet," řekl německý tenista pro server Tennis365.

Na letošním Wimbledonu vyhořel Alexander Zverev už v prvním kole, když nestačil na Francouze Arthura Rinderknecha. A ani jeho předcházející výsledky, kromě triumfu v Mnichově či finálové účasti ve Stuttgartu, neodpovídaly jeho postavení světové trojky.

"Alcaraz přinesl do tenisu nový náboj, obrovskou energii. Spolu se Sinnerem jsou v současné době jasně nejlepší. Ale já vím, že se jim můžu postavit a porazit je. Věřím tomu, že na to mám," nepochybuje Zverev, který si zatím třikrát neúspěšně zahrál o některý z grandslamových titulů. Naposledy mu šanci na letošním Australian Open zhatil právě Sinner.



Slova chvály však má německý tenista především pro letošního wimbledonského finalistu. "Carlos je skvělý kluk. Je s ním legrace a vždycky má úsměv na tváři. Pokud se mu podaří vyhnout se jakýmkoli kontroverzím, bude u tenisových fanoušků velmi, velmi oblíbený."

Po wimbledonském zklamání se Zverev přesunul do Akademie Rafaela Nadala, kde se připravuje nejen na blížící se US Open, ale také na zářijový Laver Cup v San Francisku, kam se znovu vrací do týmu Evropy.



Vzpomíná i na poslední ročník prestižní týmové akce. "Na Laver Cupu bylo skvělé být jeho součástí a určitě je to vždy obrovská týmová práce. O tom, který tým nakonec dosáhne na výhru, rozhoduje spousta věcí."



Připomněl skvělý výkon Caspera Ruuda ve čtyřhře i vlastní obrat proti Francesi Tiafoeovi, kdy navzdory nemoci dokázal otočit zápas. "Pak nastoupil Carlos a vyhrál závěrečný zápas (s Taylorem Fritzem) a byl to skvělý víkend. Rozhodně to byla týmová práce."



Letošní Laver Cup proběhne od 19. do 21. září. Týmy povedou noví kapitáni – Yannick Noah nahradí Björna Borga u týmu Evropy, tým světa převezme po Johnu McEnroeovi Andre Agassi.