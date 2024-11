Začíná Turnaj mistryň. Sabalenková jde na oblíbenou Zheng, Rybakinová se vrátí duelem s Paoliniovou

V sobotu startuje letošní ročník Turnaje mistryň. V rámci prvního hracího dne se v Rijádu rozehraje Purpurová skupina. Největší favoritka, světová jednička a úřadující šampionka obou hardových grandslamů Aryna Sabalenková (26) začne proti debutantce Qinwen Zheng (22), s níž vyhrála všechny čtyři dosavadní souboje. Jelena Rybakinová (25) odehraje svůj první zápas od US Open a vyzve v něm Jasmine Paoliniovou (28), která účinkuje na závěrečném vrcholu sezony poprvé.

Sabalenková – Qinwen Zheng | 16:00 SEČ

Aryna Sabalenková na posledních čtyřech turnajích excelovala a znovu sesadila z postu světové jedničky Igu Šwiatekovou. Šestadvacetiletá Běloruska kralovala na tisícovce v Cincinnati, získala na US Open svůj třetí kariérní grandslamový titul a na čínské půdě uhrála čtvrtfinále v Pekingu a triumfovala ve Wuhanu.

V předchozích měsících se naopak spíše trápila a od únorového vystoupení v Dubaji až po srpnové Toronto neslavila ani jeden triumf. V posledních týdnech ovšem dominovala a nyní je coby úřadující šampionka obou hardových grandslamů největší favoritkou na prvenství na Turnaji mistryň.

Turnaje mistryň se účastní počtvrté v kariéře a čtvrtým rokem po sobě. V roce 2021 v Guadalajaře se musela rozloučit už ve skupinové fázi, nicméně předloni ve Fort Worthu došla do finále (porážka s Caroline Garciaovou) a loni v Cancúnu prohrála v semifinále s pozdější šampionkou Šwiatekovou.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na betonech: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 54:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na betonech: 38:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:4 (kariérní 38:35)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 6:6

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (triumf)

Qinwen Zheng asi ještě v polovině probíhající sezony na účast na Turnaji mistryň nepomýšlela, ačkoli se na lednovém Australian Open probojovala do svého prvního kariérního finále na grandslamových podnicích. Svůj debut na závěrečném vrcholu tenisového roku si ale přece jen odbyde.

Dvaadvacetiletá Číňanka totiž v posledních týdnech prožívá jedno z nejlepších období své kariéry a letenku do saúdskoarabského Rijádu si nakonec zajistila. Na posledních čtyřech turnajích od US Open po pětistovku v Tokiu odehrála 19 utkání s vynikající bilancí 16 vítězství a tří proher.

Kromě úspěšné obhajoby čtvrtfinálové účasti na US Open se zlatá medailistka z letošní olympiády probila do semifinále v Pekingu a do finále ve Wuhanu, v němž podlehla právě Sabalenkové. Před pár dny v Tokiu, kde porazila mimo jiné Sofii Keninovou a Dianu Šnajderovou, získala svůj první letošní hardový titul.

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, OH Paříž, Palermo (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Tokio (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Bilance: 49:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 29:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:6 (kariérní 8:15)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále), Tokio (triumf)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:0. V úvodních třech soubojích loni na US Open a letos na Australian Open a US Open dominovala a neztratila v ani jednom duelu více než pět gamů. Nejvyrovnanější bylo pár týdnů staré finále ve Wuhanu, kde Běloruska urvala výhru 6:3, 5:7, 6:3.

Paoliniová – Rybakinová | 17:30 SEČ

Jasmine Paoliniová asi jen těžko na začátku probíhající sezony očekávala, že by mohla aktuální tenisový rok zakončit mezi elitou na prestižním Turnaji mistryň v saúdskoarabském Rijádu. V lednu totiž byla relativně novou tváří v nejlepší třicítce světového hodnocení.

Osmadvacetiletá Italka ovšem v letošním roce několikrát nečekaně zazářila. V únoru překvapivě ovládla hardový podnik série WTA 1000 v Dubaji a v následujících měsících se senzačně probila do finále French Open a Wimbledonu. I tyto výsledky jí pomohly vyšplhat se do TOP 5 světového pořadí.

Na Turnaji mistryň navíc absolvuje i deblovou soutěž, a to po boku krajanky Sary Erraniové. Do Saúdské Arábie ale nepřijela v nejlepší formě, po osmifinálové účasti na US Open se zúčastnila jen čínských tisícovek v Pekingu a Wuhanu a dokázala vyhrát pouze tři z pěti zápasů.

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); Wimbledon, French Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Dubaj (triumf)

Bilance: 39:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na betonech: 19:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 5:15)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (finále), Wimbledon (finále), US Open (osmifinále)

Paoliniová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále)

Jelena Rybakinová odehraje svůj první soutěžní zápas od US Open, kde kvůli problémům se zády nenastoupila k utkání druhého kola. Pětadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán tak neměla ideální přípravu na závěrečný vrchol sezony, a navíc musela nedávno sáhnout ke změně v trenérském týmu.

Aktuální světová pětka se těsně před US Open rozešla s dlouholetým koučem Stefanem Vukovem. Před pár dny sice angažovala Gorana Ivaniševiče, nicméně spolupracovat s ním začne nejdříve v pauze mezi sezonami. Po skončení Wimbledonu absolvovala pouhá dvě utkání s bilancí 1:1.

Turnaje mistryň se účastní podruhé v kariéře, loni vypadla už ve skupinové fázi. Do Rijádu se dostala hlavně díky skvělé první půlce sezony. Na úvodních 12 turnajích posbírala dohromady 40 vítězství, což zahrnuje triumf či finále v Brisbane, Abú Zabí, Dauhá, Miami a Stuttgartu a také semifinále v Madridu a ve Wimbledonu.

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na betonech: Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Bilance: 41:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na betonech: 23:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 19:19)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Rybakinová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: skupina (2023-24)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: žádná

Vzájemná bilance: 2:2. Aktérky se dvakrát střetly loni a další dva souboje sehrály letos, přičemž se ve vítězství střídají. Letos se utkaly v rámci antukového jara ve Stuttgartu a na French Open a pokaždé došlo na tři sety. Naposledy na pařížském grandslamu se radovala Paoliniová. V Rijádu je mírnou favoritkou Rybakinová.

Sobotní program

CENTER COURT (od 13:30 SEČ)

1. S. Hsieh/Mertensová (3-Tchaj-wan/Belg.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (6-USA/Austr.)

2. Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve v 16:00 SEČ

3. Paoliniová (4-It.) - Rybakinová (5-Kaz.)

4. Siniaková/Townsendová (8-ČR/USA) - L. Kičenoková/Ostapenková (1-Ukr./Lot.)

Přehled turnaje | Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra