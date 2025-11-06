Žádné drama. Musetti vyřídil v Aténách Müllera a dál drží naději na Turnaj mistrů

DNES, 15:45
ATP ATÉNY - Lorenzo Musetti (23) postoupil na turnaji v Aténách do semifinále, když si poradil s francouzským soupeřem Alexandreem Müllerem (28) po setech 6:2, 6:4. Ital si tak udržel naději na Turnaj mistrů, kterého se zúčastní, pokud celý podnik vyhraje. Dalším jeho soupeřem bude americký tenista Sebastian Korda (25). V řecké metropoli se představí i Novak Djokovič (38), který vyzve Portugalce Nuna Borgese (28).
Muller Alexandre
Musetti Lorenzo
Lorenzo Musetti si poradil se svým dalším soupeřem a je v semifinále (@ Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Müller  – Musetti 2:6, 4:6

Musetti, který se ve druhém kole hodně nadřel se Stanem Wawrinkou, kdy byl dva míče od vyřazení, začal proti Müllerovi výborně. Díky skvělým returnům vzal svému soupeři hned úvodní servis, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení o dva gamy.

S tím se však světová devítka neuspokojila. Trápící se Francouz si nevěděl rady ani v následujícím gamu, svůj další servis ztratil dokonce čistou hrou a prohrával už 0:3. Ani za tohoto stavu se ale nevzdal. Hned v následující hře i on uspěl na příjmu, vzápětí si poprvé vyhrál servis a snížil na rozdíl jediného gamu.

Více však italská dvojka svému soupeři nedovolila. Čtyřmi gamy v řadě Musetti uzavřel první set a po 41 minutách ho získal poměrem 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I do druhého setu vstoupil 43. hráč světa ve stejném tempu jako do úvodního. Müller znovu ztratil svůj úvodní servis a prohrával 0:2.

Přesný scénář z prvního dějství mohl Francouz naplnit ve třetí hře, tentokrát ale brejkovou hrozbu zažehnal a snížil. Musetti si však žádné problémy při svém servisu nedělal, svého soupeře nepustil k žádné brejkové možnosti.

Sám měl naopak za stavu 5:3 při Müllerově podání dva mečboly, ani jeden však nevyužil. Těžkou hlavu si z toho ale dělat nemusel. Na svém podání bez problémů zápas dopodával a po hodině a 22 minutách se mohl radovat z vítězství 6:2, 6:4.

Se semifinálovým soupeřem Kordou se Musetti potkal už čtyřikrát, bilance je vyrovnaná 2:2. Naposledy se ale oba borci utkali v sezoně 2022, kdy se v Métách radoval z vítězství americký tenista.

Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

7
com
06.11.2025 15:59
vsak on Augger jeste zapláče Stejne jako ušatice Andreeva smilesmile
Reagovat
pantera1
06.11.2025 15:46
Je načase zase přeřadit z Italské slečinky na Maserati
Reagovat
PTP
06.11.2025 15:55
Už mu dorůstají vlasy jako Samsonovi. Ale se Standou to měl včera o prsa.
Reagovat
pantera1
06.11.2025 16:01
Standa není žádný béčko, pořád mu to jde .
Reagovat
muster
06.11.2025 16:07
Musserati
Reagovat
pantera1
06.11.2025 16:16
Reagovat
PTP
06.11.2025 16:55
Musterati
Reagovat

