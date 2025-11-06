Žádné drama. Musetti vyřídil v Aténách Müllera a dál drží naději na Turnaj mistrů
Müller – Musetti 2:6, 4:6
Musetti, který se ve druhém kole hodně nadřel se Stanem Wawrinkou, kdy byl dva míče od vyřazení, začal proti Müllerovi výborně. Díky skvělým returnům vzal svému soupeři hned úvodní servis, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení o dva gamy.
S tím se však světová devítka neuspokojila. Trápící se Francouz si nevěděl rady ani v následujícím gamu, svůj další servis ztratil dokonce čistou hrou a prohrával už 0:3. Ani za tohoto stavu se ale nevzdal. Hned v následující hře i on uspěl na příjmu, vzápětí si poprvé vyhrál servis a snížil na rozdíl jediného gamu.
Více však italská dvojka svému soupeři nedovolila. Čtyřmi gamy v řadě Musetti uzavřel první set a po 41 minutách ho získal poměrem 6:2.
I do druhého setu vstoupil 43. hráč světa ve stejném tempu jako do úvodního. Müller znovu ztratil svůj úvodní servis a prohrával 0:2.
Přesný scénář z prvního dějství mohl Francouz naplnit ve třetí hře, tentokrát ale brejkovou hrozbu zažehnal a snížil. Musetti si však žádné problémy při svém servisu nedělal, svého soupeře nepustil k žádné brejkové možnosti.
Sám měl naopak za stavu 5:3 při Müllerově podání dva mečboly, ani jeden však nevyužil. Těžkou hlavu si z toho ale dělat nemusel. Na svém podání bez problémů zápas dopodával a po hodině a 22 minutách se mohl radovat z vítězství 6:2, 6:4.
Se semifinálovým soupeřem Kordou se Musetti potkal už čtyřikrát, bilance je vyrovnaná 2:2. Naposledy se ale oba borci utkali v sezoně 2022, kdy se v Métách radoval z vítězství americký tenista.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
